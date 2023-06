Quanto pericolosa possa essere una sorella gemella? Ce lo mostra un film su Rai 2

R ai 2 propone il film Il lato oscuro della mia gemella, un thriller targato Lifetime con protagoniste sue sorelle gemelle separate alla nascita: la buona Tess e la folle Sammy, con un piano diabolico da portare a termine.

Per il ciclo Nel segno del giallo Rai 2 trasmette sabato 01 luglio Il lato oscuro della mia gemella, film diretto da Jeff Hare e interpretato da Lauren Swickard, Jennifer Taylor e Rory Gibson. La storia ruota intorno alla giovane Tess, una ragazza che, durante il weekend di orientamento al college, conosce Sammy, la gemella che non sapeva di avere. Non ha idea di come la sua vita si trasformerà in un breve arco di tempo in un incubo senza fine.

La trama del film

Il lato oscuro della mia gemella, il film proposto da Rai 2, si basa su una delle paure che attanagliano tutti quanti: il furto di identità. In questo caso, la situazione si fa ancora più complicata dal fatto che a rubare l’identità è una sorella gemella con un piano diabolico da mettere in atto.

La vita della giovane Tess Houston (Lauren Swickard) non potrebbe essere più bella: ama sua madre Patricia (Jennifer Taylor) e l’allevamento di cavalli in cui è cresciuta ma un nuovo capitolo l’attende: il college. Partecipando a un fine settimana di orientamento, Tess riceve una sorpresa inaspettata quando, grazie alla conoscenza con Sammy Crain, realizza di avere una sorella gemella.

Apprendendo come le abbiano separate alla nascita, Tess è entusiasta di avere una sorella ma non ha idea di quello che accadrà da lì a breve. I genitori adottivi di Sammy vengono trovati morti e, scambiata per la gemella, Tess si rende conto di essere stata intrappolata. Il piano di Sammy è quello di accaparrarsi la fortuna dei genitori defunti e di farla franca.

Il poster originale del film di Rai 2 Il lato oscuro della mia gemella.

La gemella pazza

Già dal titolo, il film di Rai 2 Il lato oscuro della mia gemella non fa mistero su chi sia la cattiva della storia. Anche la psicologia spesso concorda asserendo che i gemelli sono come lo yin e lo yang, si completano a vicenda e possono mostrare caratteristiche comportamentali agli antipodi. Ed è il caso di Tess e Sammy, entrambe interpretate da Lauren Swikard (accreditata però con il suo precedente nome, Lorynn York). Separate alla nascita e date in adozione a due donne diverse, le due non potrebbero essere che differenti: Tess è cresciuta in una bella famiglia della classe media ed è diventata una ragazza responsabile a cui dar fiducia. Sammy, invece, è cresciuta in una famiglia benestante ma è totalmente malvagia e folle.

Senza sapere l’una dell’altra, si incontrano per una “strana” coincidenza e sviluppano sin da subito un rapporto simbiotico tanto che ben presto Tess dorme a casa di Sammy e Sammy sostiene l’esame di spagnolo al posto di Tess. Sarebbe tutto fantastico se qualcuno non uccidesse i genitori adottivi di Sammy e i sospetti non ricadessero su Tess. A nulla vale da difesa della ragazza, che tenta di chiarire come in realtà lei non sia Sammy, che nel frattempo come se nulla fosse si sta fingendo la sorella anche con la madre Patricia.

Niente di nuovo all’orizzonte per i film gialli di produzione Lifetime: quello dei gemelli è diventato oramai un topos in grado di generare titoli e titoli. Ma nel caso di Il lato oscuro della mia gemella, il film proposto ora da Rai 2, c’è un aspetto da non sottovalutare: la straordinaria prova di Lauren Swickard che, nei panni delle gemelle, si muove come una scheggia impazzita ma credibile. Ma cosa muove Sammy? Sebbene sia stata adottata da una famiglia benestante, ha subito maltrattamenti dai genitori e, poco prima di cercare Tess online, ha saputo che al compimento dei 18 anni sarebbe stata da loro sbattuta fuori casa senza quasi un soldo.

Ed è stato ciò che l’ha spinta a convincere il fidanzato Damon (Rory Gibson) a uccidere i Crain. E Damon avrebbe dovuto uccidere anche Tess se solo la governante Helena non sarebbe rientrata a casa. Ma lo stesso Damon finirà per essere vittima del piano diabolico della ragazza: dei soldi e della collezione di diamanti rubati alle vittime con cui dovevano fuggire insieme non vedrà nulla, così come non rivedrà mai più la luce del giorno, ucciso con una fiala di ketamina. Tuttavia, la resa dei conti tra Tess e Sammy è alle porte e la vera colpevole sconterà la pena che merita nel freddo di un carcere.

