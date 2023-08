Il lato oscuro della mia famiglia: Su Rai 2 la serie tv che ci porta dietro le piaghe di un femminicidio

A rrivano su Rai 2 i sette episodi della serie tv Il lato oscuro della mia famiglia, in cui una diciottenne si ritrova a confrontarsi con le conseguenze del più terribile dei delitti: l’uccisione della madre da parte del padre.

Rai 2 trasmette per tre sere consecutive in prima serata, dal 29 al 31 agosto, i sette episodi della serie tv tedesca Il lato oscuro della mia famiglia. Mix tra serie tv per tutta la famiglia e thriller, si basa su una sceneggiatura di Natalie Scharf ed è diretta dalla regista Nina Wolfrum.

Interpretata da Julia Beautx, Torben Liebrecht, Damian Hardung e Ulrich Tukur, tra gli altri, la serie tv di Rai 2 Il lato oscuro della mia famiglia racconta una storia di esperienze drastiche e segreti familiari che portano a una catastrofe emotiva da cui nessun componente della famiglia Klettman può esimersi. Trasmessa con successo in Germania da ZDF per tre sere consecutive, dal 9 gennaio 2023 in poi, è diventata (finora) la serie tv più vista dell’anno con oltre 17 milioni di spettatori e mezzo milione di like su TikTok, oltre che essere trend topic su Twitter.

Partita con il primo episodio con una media di 5,6 milioni di spettatori, ha visto il suo ascolto crescere sera dopo sera, conquistando anche un buon 11,6% di share tra i giovanissimi.

La trama della serie tv

Il lato oscuro della mia famiglia, la serie tv proposta da Rai 2, si concentra sulla famiglia Klettmann, che all’apparenza sembra fuoriuscita da un libro di favole. Tuttavia, al quarantaquattresimo compleanno di Anna, il loro mondo cade totalmente a pezzi: di punto in bianco, Peter, avvocato, uccide la moglie e finisce il carcere.

Mentre il movente rimane per tutti un mistero, la figlia diciottenne Vivi si prende cura dei suoi due fratelli più piccoli fino al giorno in cui Daniel ed Emmi, ancora minorenni, vengono separati e posti in famiglie affidatarie. Da quel momento, Vivi inizia a combattere per ottenere il loro affidamento mentre l’agente di polizia Tim, colui che è arrivato sulla scena del crimine poco prima che Anna morisse, si avvicina sempre più alla ragazza.

Vivi comincia a fidarsi sempre più di Tim e va persino a vivere con lui, non sapendo che in realtà l’uomo sta facendo il doppio gioco… Pian piano, seguendo due punti di vista differenti, cominciamo a scoprire i segreti dei Klettmann attraverso l’ottica non solo di Vivi ma anche del padre, lasciando che emergano i reali e disturbanti motivi che si celano dietro l’uxoricidio.

Il poster internazionale della serie tv di Rai 2 Il lato oscuro della mia famiglia.

I personaggi principali

La serie tv di Rai 2 Il lato oscuro della mia famiglia è popolata da un manipolo di personaggi principali. Conosciamoli da vicino.

Vivi Klettmann (Julia Beautx)

Vivi è la figlia maggiore dei Klettmann. Studentessa delle superiori, conduce la vita tipicamente spensierata di un’adolescente fino al tragico giorno in cui per lei cambierà tutto. Sola e con i fratelli più piccoli a cui pensare, Vivi crea un legame con l’agente di polizia Tim ma ben presto dovrà chiedersi se si sta fidando della persona giusta.

Peter Klettmann (Torben Liebrecht)

Peter è diventato un avvocato anche se questa non era la sua massima aspirazione. Si è costruito una famiglia con Anna e da lei ha avuto tre figli. Conduce la vita di un padre di famiglia felice e di successo, almeno così tutti pensano. Al di là delle apparenze, nasconde un terribile segreto legato alla sua giovinezza che presto lo porterà a commettere un altro orribile crimine.

Tim Münziger (Julius Nitschkoff)

Giovane e inesperto agente di polizia, Tim è il primo ad arrivare sulla scena del crimine in casa Klettmann. Nel corso della storia, però, si scopre che aveva legami con Anna, la donna uccisa. Con alle spalle un percorso di crescita molto difficile, è diventato un uomo misterioso e solitario. Ed è con lui che Vivi, la figlia della vittima, inizia una relazione alla ricerca di stabilità e sicurezza.

Peter Klettmann da adolescente (Damian Hardung)

Il giovane Peter è un sognatore. Appassionato batterista, sta per diplomarsi senza avere ancora le idee chiare sul suo futuro. Disprezza il padre e rifiuta l’idea di diventare come lui ma il destino lo conduce verso un tragico percorso che influenzerà la vita di molti.

Anna Klettmann (Rieke Seja)

Anna è la moglie di Peter e la madre dei loro figli. Ha sempre anteposto gli interessi del marito ai propri e non ha mai smesso di amarlo. Tuttavia, quando scopre il segreto di Peter del passato, le crolla tutto. La sua reazione ha conseguenze devastanti per tutta la famiglia.

Hans Klettmann (Ulrich Tukur)

Patriarca della famiglia Klettmann, è il padre tirannico, implacabile e severo di Peter. Avvocato di successo, è un fallimento totale come padre e come marito. Incapace di ricevere e dare amore, con il suo comportamento getterà le basi per una grande sventura.

Heide Klettmann (Karoline Eichhorn)

Heide è la madre di Peter. Donna dolce e amorevole, cade in preda al dolore e alla depressione dopo aver perso il figlio più piccolo. Ciò la porterà ad alienarsi dal marito Hans e ad allontanarsi dal figlio Peter.

