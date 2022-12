Il Kaiser – Franz Beckenbauer: Il film Sky ricostruisce la storia del calciatore tedesco

U n film original Sky, Il Kaiser – Franz Beckenbauer, offre un ritratto un po’ troppo “santificato” del campione tedesco che ha vinto i Mondiali sia come calciatore sia come allenatore.

Sky trasmette il 16 dicembre in prima visione assoluta il film Il Kaiser – Franz Beckenbauer. Prodotto da Bavaria Fiction per conto di Sky Studios, racconta l'ascesa del più grande campione del calcio tedesco - Franz Beckenbauer - e la sua carriera ricca di successi: da asso del calcio a leggendario allenatore, dagli anni '60 fino alla memorabile finale della Coppa del Mondo a Roma nel 1990.

Il film è diretto da Tim Trageser ed è interpretato da Klaus Steinbacher. Con lui nel cast anche Ferdinand Hofer, Teresa Rizos, Stefan Murr, Oliver Konietzny, Bettina Mittendorfer, Heinz-Josef Braun, Christine Eixenberger e Sina Tkotsch.

La trama del film

Lontano dal biopic agiografico, il film Sky Il Kaiser – Franz Beckenbauer è un viaggio nel tempo ironico e accurato, che non perde mai di vista l'essere umano Franz dietro al giocatore Beckenbauer: il calciatore del secolo, che ha rivoluzionato il modo in cui gli atleti trattavano i media, ma che ha anche fatto più volte notizia della sua vita privata.

Franz crea problemi quando qualcosa non gli va bene e si innamora perdutamente quando incrocia lo sguardo della ragazza giusta. Lascia la Germania per qualche anno e al suo ritorno dalla "Operetta League" negli USA, il famoso programma televisivo Das Aktuelle Sportstudio lo accoglie con ballerini di aerobica in sgargianti tutine di acetato. Nel 1984, il calcio è protagonista della televisione privata, i media hanno un ruolo sempre più importante. Franz conosce il gioco e dice: "Sono pronto". Il resto è storia. Fino al prato verde di Italia ‘90, quando Kaiser Franz – giacca melanzana e pantaloni color crema - marcia trionfalmente verso la Coppa del Mondo.

L'attore protagonista Klaus Steinbacher ha dichiarato: “Poter interpretare Franz Beckenbauer è stato un grande onore. Il suo talento calcistico e la sua affascinante disinvoltura mi hanno sempre attratto. È stato un ruolo assolutamente da sogno: mi è stato permesso di giocare a calcio e di diventare due volte campione del mondo. Un divertimento incredibile, che spero che gli spettatori percepiranno”.

Alle origini del mito

Chi ha qualche anno di più sulle spalle ha ancora dei ricordi molto nitidi: uno stadio strapieno a Roma, applausi assordanti e un uomo che, completamente solo, cammina lentamente attraverso il prato con le mani in tasca. Era Franz Beckenbauer, dopo la vittoria della Germania ai mondiali di Italia ’90 come allenatore. E come tutti i più grandi campioni è diventato un’icona del calcio che ora viene raccontata dal film Sky Il Kaiser – Franz Beckenbauer.

La vittoria come allenatore è considerato il momento clou della sua impressionante carriera che, come calciatore, gli aveva già fatto vincere un mondiale nel 1974. Dopo la sequenza a Italia ’90, il film torna indietro nel tempo e arriva fino agli anni Sessanta quando, tra le fila della piccola borghesia bavarese nel quartiere operaio di Giesing a Monaco, Franz non è ancora una star mondiale. Lavora come apprendista assicurativo ma piuttosto che procurare nuovi clienti pensa a leggere un giornale sportivo con i piedi sulla scrivania e a flirtare con le colleghe.

Non passerà molto tempo prima che lasci il lavoro per dedicarsi al calcio, la sua più grande passione di sempre. Non senza discussioni tra il giovane Franz e il padre, che pensa che il calcio non sia un’arte redditizia e non si fida della squadra che ha assunto il figlio. Dopotutto, il Bayern Monaco milita nel campionato regionale e non dà molte garanzie per il futuro. Ma il talento di Franz è così travolgente che persino il padre deve a un certo punto ricredersi: suo figlio è nato per tirare calci a un pallone.

Un santino a tutto tondo

Nel film Sky Il Kaiser – Franz Beckenbauer il regista Tim Traseger ripercorre l’ascesa dell’eccezionale calciatore creando il ritratto che molti dei suoi tifosi avrebbero voluto vedere sullo schermo: quello di un genio ribelle che porta fantasia in campo e di un bon vivant che sa come godersi la vita.

Delle ombre che hanno accompagnato l’epopea di Beckenbauer c’è, appunto, soltanto l’ombra. I problemi avuti ad esempio con l’ufficio delle imposte vengono addossati al suo avido consulente mentre le relazioni extraconiugali e le scappatelle sono quasi sempre colpa delle belle ragazze che gli si sono presentate davanti. “Hai mai provato a diventare campione del mondo e a essere un buon marito?”, si chiede il protagonista in uno dei tanti mini monologhi – diciamolo, alcuni fuori luogo – indirizzati allo spettatore.

Del resto, il messaggio di fondo sembra essere: nessuno può essere arrabbiato con Franz, dopotutto ha portato in alto il nome della Germania. Un po’ poco, aggiungiamo noi. È come se realizzassimo un biopic su Totti evitando di raccontare la brutta intervista sulla sua separazione rilasciata qualche tempo fa al Corriere della Sera, dicendo che a lui è tutto permesso.

E la beffa è data dal finale del film stesso. Termina così come inizia, con Beckenbauer all’apice della carriera a Roma. Di tutto ciò che è intercorso dopo non c’è nessuna traccia: niente sullo scandalo che ha portato la Germania a vedersi assegnati i mondiali del 2006 o sulla malattia del figlio Stephan (morto a 46 anni per un tumore al cervello).

