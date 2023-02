Il futuro in un bacio: Il film Netflix che gioca con l’amore e la preveggenza

S u Netflix è disponibile Il futuro in un bacio, una commedia romantica in cui il protagonista è in grado di capire come sarà il futuro di una relazione sentimentale attraverso un bacio. Lo dirige una giovane e promettente regista.

Il 3 marzo arriva su Netflix il film Il futuro in un bacio, una commedia romantica diretta dalla regista Alauda Ruiz de Azua. Protagonisti della storia sono gli attori Alvaro Cervantes e Silvia Alonso alle prese con una storia d’amore che mescola fantasy e romanticismo. Cervantes interpreta Juan, un giovane cresciuto con un dono molto speciale di chiaroveggenza: non prevede il futuro in generale ma solo quello che lo attende con una possibile dolce metà. Ma è il modo in cui riesce a farlo che è originale e inaspettato: attraverso un bacio.

La trama del film

Il futuro in un bacio, film original Netflix, racconta la storia di Javier (Álvaro Cervantes), che all'età di sedici anni bacia una ragazza per la prima volta scoprendo di avere il dono della veggenza o almeno della veggenza amorosa.

Con un solo bacio riesce a vedere il futuro di una relazione prima di iniziarla, cosa che finora gli ha impedito di avere storie a lungo termine, perché è lui a concluderle prima che le cose inizino a peggiorare. Ma tutto cambia la sera in cui bacia Lucía (Silvia Alonso) e si vede felicemente sposato con figli. Il problema? Lei è la ragazza del suo migliore amico (Gorka Otxoa).

L’opera seconda di una giovane regista

A dirigere il film Netflix Il futuro in un bacio è la giovane regista Alauda Ruiz de Azua, che si è fatta notare con il film d’esordio Lullaby. “Il futuro in un bacio è una storia imprevedibile che parla di come in amore tutti vogliamo scommettere sulle certezze ma anche di come a volte dobbiamo imparare a convivere con l’incertezza”, ha affermato la regista.

“Dirigere il mio secondo film per Netflix è stata un’opportunità per acquisire esperienza professionale e capire chi sono come regista con un’opera molto diversa rispetto al mio lungometraggio di debutto”, ha continuato Alauda Ruiz de Azua in un’intervista a Variety. “Cambiare genere e tono vuol dire rimettersi in discussione e imparare come fare. Ecco perché raccontare la storia di Javier e Lucia è stata per me una sfida tanto divertente quanto arricchente”.

“Alauda Ruiz de Azua è una regista con una visione molto speciale”, hanno assicurato i produttori. “Ha davanti a sé un futuro promettente e le sue capacità, sommate a un cast e a una troupe fantastica, sono per il film Netflix Il futuro in un bacio una garanzia di successo”.

Selezionata da Variety come uno dei talenti da seguire, Ruiz de Azua ha già vinto con il suo Lullaby il premio per il miglior film spagnolo e per le migliori attici al Festival di Malaga, oltre ad aver ottenuto riconoscimenti per la sceneggiatura e per il pubblico. La protagonista di Lullaby è una giovane madre che, sopraffatta dalla maternità, si trasferisce nella casa di famiglia in un villaggio di pescatori della costa basca per imparare da sua madre cosa sia la genitorialità.