La passione e un piano diabolico si accendono in un film Sky omaggio al thriller erotico

A rriva su Sky il film Il fuoco del peccato, in cui Diane Kruger seduce Ray Nicholson per pianificare in realtà l’omicidio del violento marito. Tra amplessi, complessi e soluzioni fin troppo facili.

Sky propone la sera del 21 febbraio il film Il fuoco del peccato. Diretto da Neil LaBute e interpretato da Diane Kruger e Ray Nicholson, il film Sky Il fuoco del peccato è un thriller erotico che, sulla scia dei romanzi di E.L. James, racconta la passione che travolge i due protagonisti.

Connor Bates (Nicholson) è un giovane la cui esistenza è in una fase di stallo dopo aver trascorso un periodo in prigione per un’accusa di aggressione. Ora lavora in una biblioteca e trascorre il tempo libero correndo, nuotando e cercando di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Un giorno incontra Marilyn Chambers (Kruger), moglie di un ricco uomo d’affari. I due danno vita a un’intensa relazione fisica ed emotiva che rapidamente li porta a parlare dell’omicidio del marito. Mentre Connor pensa di poter fuggire dal suo passato, Marilyn crede di aver trovato un modo per evitare il suo futuro.

La trama del film

Connor, il protagonista maschile del film Sky Il fuoco del peccato, come ogni mattina è andato a correre quando incontra una misteriosa donna. Si tratta di Marilyn: stava nuotando nel suo posto preferito ed è sorpresa dall’incontro con quello sconosciuto. Tuttavia, sin da subito tra i due sembra scoccare la scintilla ma Marilyn deve ritornare dalla sua famiglia.

Poco dopo, si ritrovano in biblioteca. Connor ci lavora dopo essere uscito di prigione, non aveva molte altre alternative davanti a sé dal momento che nessuno voleva offrirgli un lavoro. Si occupa di ordinare libri e di assistere i clienti come Marilyn nelle loro ricerche di volumi vari. Eppure, questa volta Marilyn sembra diversa da come l’ha conosciuta: è spaventata e indossa occhiali da sole per coprirsi gli occhi. E Connor si accorge subito che ne ha uno nero: è rientrata a casa troppo e suo marito ha avuto ancora una volta la mano pesante.

Dal conforto alla passione il passo è breve, alimentando il desiderio di liberarsi definitivamente del marito di Marilyn. E così, tra i vari amplessi nel bosco, sul tavolo della cucina (con chiaro riferimento a Il postino suona sempre due volte) e persino tra gli scaffali dei libri, Connor si offre come la soluzione che cercava per ricostruirsi una nuova vita.

Il poster originale del film Sky Il fuoco del peccato.

Due amanti ‘diabolici’

Due sconosciuti si incontrano al lago, si innamorano e pianificano un omicidio. A grandi linee è questa la trama del film Sky Il fuoco del peccato, avvolta da un’atmosfera misteriosa e avvincente. Connor sembra prendere continuamente decisioni discutibili, a partire dal perché è stato rinchiuso in carcere: sembra essere vittima del sistema giudiziario (un po’ lo è) che a causa di un errore del passato gli ha presentato un conto fin troppo alto da pagare portandolo dietro le sbarre. E, per di più, adesso si lascia così tanto ammaliare da Marilyn da non rimettere nemmeno in discussione tutto ciò che fa.

Marilyn, dal canto suo, è la femme fatale della situazione, in grado di esercitare immediatamente la sua attrazione su Connor. Ma va dato merito a Diane Kruger di restituire, seppur nelle falle della storia, profondità a una donna anche sofferente, al di là di tutto. Sin dal momento in cui esce dalle acque col suo costume rosso fiammeggiante, percepiamo che è nei guai ma anche che, di fronte al suo modo di fare, Connor non può alzare le difese. Sebbene possa sembrare il cliché di una tentatrice matura e manipolatrice, Marilyn non può essere accusata di essere superficiale. A differenza forse di Connor.

Il fuoco del peccato: Le foto del film 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 10/21 11/21 12/21 13/21 14/21 15/21 16/21 17/21 18/21 19/21 20/21 21/21 PREV NEXT