R ai 1 propone il film sentimentale Il faro dei ricordi, con al centro un padre da poco vedovo che deve imparare a guardare al passato con occhi diversi per poter andare avanti con la propria vita e ricostruire la sua famiglia a pezzi.

Per il ciclo Destinazione amore, Rai 1 la sera del 21 giugno trasmette in prima visione assoluta il film Il faro dei ricordi. Produzione Hallmark, è diretto da Rich Newey e interpretato dagli attori Sam Page e Sarah Drew. Racconta la storia di Jack, un giovane uomo da poco rimasto vedovo, che decide di portare i due figlioletti nella città natale della loro madre. Così facendo, inizia ad avere visioni del passato che potranno aiutarlo a forgiare un nuovo cammino per il futuro.

Di nuovo una famiglia

Jack (Sam Page), il protagonista del film di Rai 1 Il faro dei ricordi, è stato molto malato e sul punto di morire. Non aveva avuto ancora modo di riprendersi quando, poco prima di Natale, sua moglie Lizzie (Amanda Schull) è improvvisamente morta. Dopo una sorprendente guarigione fisica, Jack decide di tornare nella città natale di lei sul mare insieme ai due figli, la quindicenne Mikki (Madeline Grace Popvich) e il decenne Tyler (Gavin Borders), per trascorrere l’estate nella casa d’infanzia di Lizzie.

La speranza è quella che il posto serva a tutti a superare il dolore per la perdita. Mentre si trova lì, Jake mette le sue abilità di falegname al servizio di un progetto che sia d’aiuto a Jenna (Sarah Drew), madre single di Liam (Bryant Prince), da poco divorziata e proprietaria di un locale. Tuttavia, la vita senza la madre è particolarmente difficile per Mikki, a cui il posto in cui si trova non piace. Jenna le offre allora un lavoro nel suo locale e ciò permette alla ragazza di trascorrere sempre più tempo con Liam, avvicinandosi a lui grazie alla passione condivisa per la musica.

Nel frattempo, Jack rivolge la sua attenzione al vecchio faro, dove Lizzie era solita giocare da bambina, che versa in uno stato di abbandono. Ed è cominciando a ristrutturalo che Jack comincia a vedere la defunta moglie e a parlare con lei. Attraverso le visioni, Lizzie dice a Jack di volere solo il meglio per lui e per i loro figli e che quel meglio si trova proprio lì, in quella cittadina.

Nel corso di un’estate che si rivelerà indimenticabile per tutti, Jenna potrebbe essere tutto ciò di cui Jack ha bisogno per imparare ad accettare il passato, trovare il proprio posto nel mondo e far sì che i figli si sentano nuovamente parte di una famiglia al completo.

Il poster originale del film di Rai 1 Il faro dei ricordi.

Andare avanti con la propria vita

Adattamento di un romanzo di David Baldacci, il film di Rai 1 Il faro dei ricordi ci presenta la storia di un Jack, un uomo che si ritrovare all’improvviso a dover gestire la scomparsa della moglie, a recuperare la sua salute mentale dopo l’esperienza in Iraq e a dover guarire le ferite dell’intera famiglia.

Il messaggio del film è pressoché chiaro: bisogna lasciare andare il passato per affrontare il presente e proiettarsi nel futuro. Jack lo capisce attraverso le visioni chiare e nitide della moglie Lizzie, visioni che non devono necessariamente apparire fantascientifiche o irrazionali. A spiegarle è infatti il senso di colpa che Jack nutre nei confronti di quanto accaduto alla donna: Lizzie è morta in un incidente avvenuto mentre andare a prendere le medicine per il marito, affetto da stress post traumatico.

A differenza di altre produzioni similari, Il faro dei ricordi coniuga momenti divertenti e romantici con altri drammatici e all’insegna della nostalgia e della malinconia. Urta, ad esempio, vedere dei nonni come i genitori di Lizzie che, incuranti dei sentimenti del genero Jack, si sentono autorizzati a prendersi cura dei nipoti ignorando del tutto il genitore ancora in vita. Ma non possono non commuovere le parentesi in cui Jack rivede Lizzie, le parla e ha il “permesso” di vivere un’altra relazione.

“Il faro dei ricordi è una produzione Hallmark anomala, se vogliamo”, ha commentato l’attrice Amanda Schull. “Per prima cosa, ha un protagonista maschile quando invece tutte le produzioni del canale solitamente presentano una protagonista femminile. E ha come personaggio centrale una persona che non è più in vita che non solo appare nei flashback ma anche nel presente e solamente a Jack”.

“Abbiamo affrontato temi universali: perdita, guarigione, crescita, ricostruzione familiare”, ha aggiunto l’attore Sam Page. “Sono contento di aver fatto parte di una produzione così diversa e di essermi messo alla prova per una storia, per me, speciale”.

Per gli amanti dei luoghi, le riprese del film si sono svolte a Wilmington, nel North Carolina. E il faro dei ricordi del titolo del film di Rai 1 altri non è che l’Old Baldy, il più antico ancora in piedi dello stato, costruito nel XVIII secolo per guidare le navi oltre le pericolose secche del fiume Cape Fear.

