Pane e amore, gli ingredienti del film sentimentale di Rai 1

R ai 1 trasmette il film Il dolce profumo dell’amore, una commedia sentimentale in cui cibo e amore tornano a intrecciarsi per una storia che sottolinea come tra due amici ci sia qualcosa di più che una semplice relazione platonica.

Per il ciclo Destinazione amore, Rai 1 propone in prima visione tv la sera del 9 agosto il film Il dolce profumo dell’amore. Diretto da Mark Jean e interpretato da due volti per la prima volta insieme in una produzione Hallmark, Eloise Mumford e Brant Daugherty, racconta la storia di Matt, un panettiere che in seguito a una delusione d’amore perde il suo tocco magico per quel pane che piace a tutta la sua comunità. A intervenire sarà Annie, vecchia amica d’infanzia…

La trama del film

Matt (Brant Daugherty) e Annie (Eloise Mumford), i due protagonisti del film di Rai 1 Il dolce profumo dell’amore, sono amici da una vita. Per qualche strana ragione, non sono mai andati oltre alla relazione platonica, nonostante la consapevolezza di trovarsi bene insieme. Del resto, si sono sempre considerati come fratello e sorella.

Matt vive nella piccola città insulare di Windward, in cui il turismo da qualche tempo è in crisi. Per risollevare le sorti del posto, arriva una compagnia di balletto per un recital e Matt si innamora di Nicole (Maude Green), una delle ballerine. Il sentimento si riversa persino nel suo pane, che da insipido diventa ogni giorno sempre più buono e fragrante. Ma, di fronte al no di Nicole, anche il pane di Matt perde improvvisamente il suo tocco magico…

Per recuperare la situazione, gli abitanti cominciano a fissare appuntamenti (che si rivelano orribili) per Matt, con la speranza che innamorandosi di nuovo torni a preparare del buon pane. Ma il vero amore non è mai stato distante da Matt: un litigio con Annie, infatti, gli aprirà gli occhi sui sentimenti che da sempre provano l’uno per l’altra.

Il poster originale del film di Rai 1 Il dolce profumo dell'amore.

I due protagonisti

Girato a Vancouver, in Canada, il film di Rai 1 Il dolce profumo dell’amore ha per protagonisti gli attori Brant Daugherty ed Eloise Mumford.

Daugherty è conosciuto dal grande pubblico televisivo per il ruolo di Noel Kahn nella serie tv Pretty Little Liars ma anche per la sua partecipazione al film Cinquanta sfumature di rosso, il terzo capitolo della saga tratta dai romanzi di E. L. James. Ha anche preso parte a serie tv come Army Wives e Dear White People ed è stato concorrente nella stagione 17 della versione americana di Ballando con le stelle (in coppia con Peta Murgatroyd).

Mumford deve invece i suoi esordi alla serie tv Lone Star, in cui interpretava una delle protagoniste femminili, Kyle Killen. Per una strana coincidenza del destino, anche lei ha preso parte alla trilogia Cinquanta sfumature, interpretando la migliore amica di Dakota Johnson in tutti e tre i film. L’abbiamo anche vista nella serie tv Chicago Fire, attualmente in onda su Italia 1.

Il dolce profumo dell’amore, il film proposto da Rai 1, è la prima produzione Hallmark di cui sono entrambi protagonisti.

