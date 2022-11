Il diario segreto di Noel: La forza dell’amore e del perdono in un film Netflix

J ustin Hartley e Barrett Doss sono i protagonisti del film Netflix Il diario segreto di Noel, una storia d’amore e perdono tratta da un best seller di Richard Paul Evans.

Netflix propone dal 24 novembre il film Il diario segreto di Noel. Si tratta di una storia d’amore contemporanea tratta dall’omonimo romanzo di Richard Paul Evans. Protagonisti sono gli attori Justin Hartley, noto in Italia per il ruolo di Kevin Pearson nella serie tv This is Us, e Barrett Doss, famosa per aver interpretato il personaggio di Victoria Hughes nelle serie Grey’s Anatomy e Station 19.

Dietro la macchina da presa del film Netflix Il diario di Noel si cela Charles Shyer, regista di commedie come Baby Boom, Il padre della sposa e Inviati molto speciali, nonché sceneggiatore di cult come Soldato Giulia agli ordini e Jumpin’ Jack Flash.

Riguardare al passato

Jake, il protagonista del film Netflix Il diario segreto di Noel interpretato da Justin Hartley, è un famoso romanziere che si è lasciato il passato alle spalle. Da giovanissimo, è stato cacciato di casa dalla madre, mentalmente instabile, e da allora non vi ha più messo piede. Ogni sua nuova certezza viene però rimessa in discussione quando, il giorno prima di Natale, una telefonata lo avvisa che la madre è morta improvvisamente e che gli ha lasciato la sua proprietà in eredità. La circostanza lo spinge allora a ritornare a casa, là dove si era giurato di non ritornare mai più.

Intenzionato a sistemare la tenuta per rivenderla, Jacob ha intenzione di riconciliarsi con il suo passato e con i dolori e gli abusi che lo hanno reso l’uomo che è diventato. Del resto, pulire la casa sarà più divertente che passare le vacanze natalizie da solo o guardare vecchi film alla tv.

Il poster italiano del film Netflix Il diario segreto di Noel.

Ma mettere ordine non è così semplice. Negli anni la madre aveva cominciato ad accumulare qualsiasi cosa e, muovendosi come un archeologo, Jacob scopre diversi oggetti, tra cui un diario lasciato da qualcuno di nome Noel, una giovane donna di cui non ha alcun ricordo ma che sembra essere stata ospite della sua famiglia mentre era incinta.

Ciò che non si sarebbe mai aspettato, tuttavia, è di incontrare presto una donna alla ricerca del proprio passato. Costei è Rachel (Barrett Doss). E del suo passato Rachel desidera scoprire chi fosse la sua vera madre e i motivi per cui l’ha abbandonata trent’anni prima. Le risposte si trovano in quel diario che lo scrittore ha trovato in casa. E, per tale ragione, i due intraprendono insieme un viaggio alla ricerca di Noel. Un viaggio che li porterà inevitabilmente a scoprire il passato, a conoscersi e a sperare in qualcosa di nuovo per il futuro, imparando il significato delle parole grazia, perdono e amore.

Il diario segreto di Noel: Le foto del film 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 PREV NEXT