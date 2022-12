Il corsetto dell’Imperatrice: Sissi come non l’avete mai vista – Una clip in anteprima esclusiva del film

V icky Krieps è la protagonista del film Il corsetto dell’imperatrice nei panni di una Sissi veramente inedita e lontana dagli stereotipi che il cinema ha impresso nella nostra mente. TheWom.it vi presenta una clip in anteprima esclusiva.

Arriva oggi, 7 dicembre, al cinema grazie a Bim Distribuzione il film Il corsetto dell’Imperatrice. Diretto da Marie Kreutzer, Il corsetto dell’Imperatrice vede l’attrice Vicky Krieps riportare al cinema la figura dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio nota come Sissi.

In un momento in cui il personaggio di Sissi è strettamente attuale per le serie tv che vedono protagonista l’Imperatrice, Vicky Krieps indossa i panni di una Elisabetta d’Austria inedita e poco raccontata. Non a caso, la sua prova è stata premiata con il Premio Un Certain Regard per la miglior interpretazione al Festival di Cannes 2022.

Il poster italiano del film Il corsetto dell'Imperatrice.

La trama del film Il corsetto dell'Imperatrice

Il film Il corsetto dell’Imperatrice ci porta direttamente nel 1877. ‘Sissi’ celebra il suo quarantesimo compleanno e deve combattere per preservare la sua immagine pubblica allacciando il suo corsetto in modo sempre più stretto. Mentre, nonostante il suo volere, il suo ruolo si riduce a mero atto performativo di presenza, la sete di conoscenza di Elisabetta e il suo entusiasmo per la vita la rendono sempre più irrequieta a Vienna.

Inizia a viaggiare in Inghilterra e in Baviera, si reca a fare visita ad ex amanti e amici di vecchia data, alla ricerca dell'eccitazione e della determinazione che provava in gioventù. Con un avvenire di doveri strettamente cerimoniali già fissato che l'attende, Elisabetta si ribella contro l'immagine iperbolica di se stessa e architetta un piano per tutelare il suo lascito culturale.

La clip in anteprima

Già acclamata protagonista di Il filo nascosto, Vicky Krieps è chiamata a una delle prove più impegnative della sua carriera nel film Il corsetto dell’Imperatrice. Quello di Sissi è una figura viva nei suoi pensieri sin da quando era quindicenne, come la stessa ha ricordato. “Sono stata io a proporre a Marie Kreutzer, dopo aver lavorato insieme per un altro film, di raccontare insieme Sissi, gettando le basi di Il corsetto dell’Imperatrice. Come tutti, ho visto i film con Romy Schneider: avevo 15 anni allora e ho cominciato a leggere tutti i libri possibili sull’imperatrice più famosa d’Austria. Tuttavia, tante erano le domande che mi sono fatta e a cui non trovavo risposta. Perché ad esempio rifiutò di farsi ritrarre dopo aver compiuto 40 anni?”.

La Sissi rappresentata in maniera superba da Vicky Krieps nel film Il corsetto dell’Imperatrice cavalca, eccelle in molti sport, parla più lingue e, soprattutto, è magra all’inverosimile. Tutti elementi che hanno richiesto all’attrice di lavorare sodo per la costruzione del personaggio. “Non credo di aver mai lavorato così duramente per un ruolo. Fortunatamente sapevo già cavalcare ma ho dovuto imparare a nuotare nel ghiaccio del Danubio a temperature sotto lo zero, a tirare di scherma e a parlare ungherese. Sebbene Maria non volesse, ho perso qualche chilo per ovvie ragioni. E indossare un corsetto è stata un’esperienza davvero memorabile: non solo per il cibo che dovevo mangiare ma anche per come la costrizione fisica influenzasse enormemente le mie emozioni”.

TheWom.it vi offre oggi una clip del film Il corsetto dell’Imperatrice in anteprima esclusiva.