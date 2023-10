Su Netflix, un film, spaventoso e comico, su come sbarazzarsi dei colleghi di lavoro… definitivamente!

A rriva su Netflix il film Il convegno, uno slasher che, in tempo per venerdì 13, ci porta durante una riunione di colleghi per vederli scomparire uno dopo l’altro. Da un bestseller dello Stephen King svedese.

Netflix propone a partire da venerdì 13 ottobre (e la data non è casuale) il film Il convegno, una commedia horror thriller diretta dal regista svedese Patrik Eklund, che promette di farvi rivedere ma anche urlare dallo spavento. Interpretato da Eva Melander, Katia Winter e Adam Lundgren, il film Netflix Il convegno ci porta durante un ritiro apparentemente innocuo, dove un gruppo mal assortito di dipendenti pubblici deve affrontare non solo i conflitti interni ma anche un killer assetato di sangue.

La trama del film

Nel film Netflix Il convegno una conferenza di team building di un gruppo di dipendenti municipali si trasforma in un incubo quando cominciano a circolare accuse di corruzione che guastano l’ambiente di lavoro. Sono arrivati in un’idilliaca cittadina di baite sulle rive di un lago, in una foresta, per i soliti discorsi di incoraggiamento ma anche per sviluppare nuove idee su un progetto controverso che suscita forti emozioni ma anche contrasti.

Quello che non sanno è che, nel frattempo, una misteriosa figura in maschera li sta osservando per mettere in atto un suo preciso piano di vendetta. E, al calar dell’oscurità, comincia la sua caccia ai partecipanti, uccisi uno per uno in un clima da slasher che non può lasciare indifferenti. Per sopravvivere, i colleghi dovranno imparare a collaborare sul serio.

I colleghi: che orrore!

Basato su un romanzo best seller di Mats Strandberg, prolifico autore di storie horror meglio conosciuto come “lo Stephen King di Svezia” che ha anche prodotto il film, Il convegno porta su Netflix tutta l’energia di una storia che chiunque di noi lavora in gruppo può comprendere fino in fondo: chi non avrebbe ad esempio mai voluto uccidere il collega della scrivania a fianco? Dopotutto, i colleghi sono le persone con cui trascorriamo la maggior parte della nostra giornata ma anche gente che non abbiamo arbitrariamente deciso di frequentare, con pregi ma anche molti difetti.

“È stato fantastico far da produttore esecutivo a una storia nata dalla mia penna”, ha commentato lo scrittore, autore anche del libro da cui è tratto il film The Circle con Emma Watson. “Nei nostri incontri abbiamo creato un’atmosfera sicuramente migliore di quella che vivono i protagonisti del film”, ha aggiunto divertito. “Il regista Eklund e lo sceneggiatore Thomas Moldestad hanno fatto un lavoro incredibile nel catturare non solo il sangue e la tensione ma anche l’umorismo, la banalità, la tristezza e l’imbarazzo che possono prender piede durante un convegno tra colleghi!”.

“Il convegno ha tutte le carte in regola per trasformarsi in un vero e proprio cult”, ha dichiarato il regista. “Del resto, racconta una storia molto sanguinosa, divertente e avvincente su tuti quegli antieroi mai celebrati che lavorano per la pubblica amministrazione”.

