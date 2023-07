Boomer vs Millennial nel consiglio studentesco di Prime Video

A rriva su Il consiglio studentesco, film original che trasforma la vacanza sulla neve di quattro boomer in un’avventura folle e selvaggia a causa della presenza di 150 millennial durante lo spring break. rriva su Prime Video , film original che trasforma la vacanza sulla neve di quattro boomer in un’avventura folle e selvaggia a causa della presenza di 150 millennial durante lo spring break.

Prime Video propone in esclusiva il 12 luglio il film Il consiglio studentesco, commedia francese diretta da Michaël Youn e interpretata dallo stesso con Héléna Noguera, Lucien Jean-Baptiste, Vincent Desagnat e Ludovik tra gli altri. La storia ruota intorno a Bob, Romane, Max e Vinz, quattro amici quarantenni conosciutisi al consiglio studentesco della Facoltà di Economia e Commercio, che si ritrovano, loro malgrado, invischiati con una nuova generazione di studenti durante un weekend "senza limiti" sulle Alpi.

La trama del film

Bob, Max, Vinz e Romane, i quattro amici al centro del film Prime Video Il consiglio studentesco, si sono conosciuti alla Facoltà di Economia e Commercio nel 2001. All’epoca, gestivano il consiglio studentesco e sognavano di cambiare il mondo. Da allora sono trascorsi vent’anni e, come spesso capita, nessuno ha cambiato niente e il gruppo è stato anche un po’ separato dagli accadimenti nelle vite di ognuno.

Fortunatamente, una sola cosa li tiene uniti: costi quel che costi, ogni anno si ritrovano per un fine settimana di festa che sembra riportarli indietro nel tempo. Lo chiamano il fine settimana del consiglio studentesco e la meta fissata per la loro reunion è Val Thorens. Qui, andranno a sciare nel magnifico chalet che Bob ha preso in prestito al suocero senza dirgli nulla.

Ma, per ironia della sorte, nella stazione sciistica, si imbattono in 150 folli studenti della loro vecchia scuola in pieno spring break. Boomer e millennial, vecchi e nuovi studenti della stessa scuola, vivranno una notte di follia apocalittica che metterà ogni cosa a ferro e fuoco.

Boomer vs Millennial

In Il consiglio studentesco, film francese original Prime Video, Michaël Youn veste i panni di Bob. Impiegato presso l’agenzia immobiliare del suocero (Gilbert Melki), Bob odia la vita, il suo lavoro e sua moglie (un sentimento, ça va sans dire, ricambiato). L’unica sua gioia sta nella rimpatriata annuale con gli ex membri del consiglio studentesco e quest’anno ha tutta l’intenzione di godersi a pieno i giorni a Val Thorens, in Savoia, con i suoi più cari amici, impersonati da Helena Noguerra, Vincent Desagnat e Lucien Jea-Baptiste.

Tuttavia, qualcosa è pronto a rovinare i suoi piani: un esercito vero e proprio di millennial in preda all’euforia delle vacanze di primavera. Un’euforia che trasformerà la vacanza in una sorta di Project X boomer tra situazioni al limite del surreale (una scena di ballo sotto allucinogeni, un inseguimento in motoslitta e persino una scana faccia a faccia con un orso) e altre evitabili (come nel caso di un personaggio ebreo truccato da Hitler). Il tutto senza un attimo di tregua per lo spettatore.

“Quando ho letto la sceneggiatura, sono rimasto stupito dal numero elevato di gag che Youn è riuscito a scrivere”, ha commentato Vincent Desagnat. Ma per far sì che ogni gag risultasse efficace, Youn ha dovuto gestire il tutto e tutti gli attori con un piano organizzativo tanto efficiente quanto efficace. “La cosa più complicata delle riprese è stata gestire contemporaneamente 14 attori”, ha raccontato il regista. “Dovevo tenerli tutti impegnati allo stesso tempo e concedere loro spazio a ogni ciak”.

Dove è stato girato

Il film Prime Video Il consiglio studentesco è ambientato per gran parte nella stazione sciistica di Val Thorens. Si tratta di una località sciistica situata nelle Alpi francesi, nella regione della Savoia, vicino al confine con l'Italia.

Val Thorens è considerata la più alta stazione sciistica dell'Europa, con una altitudine di circa 2.300 metri. Fa parte del vasto comprensorio sciistico chiamato Les Trois Vallées, che comprende anche le località di Courchevel e Méribel, e la sua costruzione ha avuto inizio nel 1969, sotto la supervisione dell’architetto e urbanista belga Maurice Michaud. L’obiettivo di Michaud era quello di creare una stazione sciistica moderna e funzionale, che potesse offrire agli sciatori un facile accesso alle piste e alle attività di montagna.

Inaugurata nel dicembre del 1971, divenne ed è rimasta rapidamente una meta rinomata per gli amanti dello sci. La sua posizione ad alta quota le conferisce un vantaggio in termini di innevamento, permettendo una lunga stagione sciistica che va da novembre ad aprile. A oggi, è considerata una delle più famose e frequentate stazioni sciistiche delle Alpi, attrattiva per turisti provenienti da tutto il mondo.

