Il concorso: Una storica edizione di Miss Mondo nel film di Rai 1

R ai 1 propone per la Giornata Internazionale della Donna il film Il concorso. Racconta un’incredibile storia vera accaduta nel 1970 in un’edizione divenuta storica del concorso di Miss Mondo. Protagonista della storia è Keira Knightley.

Diretto da Philippa Lowthorpe, Il concorso, il film proposto da Rai 1, racconta l'incredibile storia che si è verificata realmente durante l'edizione di Miss Mondo del 1970. Condotto dal leggendario Bob Hope, il concorso venne interrotto da parte del nascente Movimento di Liberazione Femminista dando vita a un evento che fece scalpore in tutto il mondo.

Nel bel mezzo di uno dei programmi televisivi più famosi del globo terrestre, visto da oltre 100 milioni di telespettatori, le femministe interruppero lo spettacolo che, una volta ripreso, consegnò scettro e corona alla prima donna nera della storia del concorso, Miss Grenada. Nel giro di pochissime ore, il pubblico aveva assistito a una prima sconfitta nei confronti del maschilismo imperante e all'affermazione di un nuovo tipo di bellezza.

Da una storia vera

Il film di Rai 1 Il concorso è così stato presentato dalla regista Philippa Lowthorpe: "Il concorso è un film sull'edizione di Miss Mondo del 1970 raccontato da diversi punti di vista. Tuttavia, l'attenzione principale si concentra su due differenti gruppi di personaggi. Da un lato, vi sono le giovani donne che irromperanno sul palco per lanciare al mondo il loro messaggio di liberazione, uguaglianza e parità di diritti. Dall'altro lato, invece, vi sono le ragazze che partecipano al concorso di bellezza, sperando nelle opportunità offerte loro dal titolo, e sono portatrici di un altro tipo di messaggio sulla figura femminile”.

“La storia di quell'edizione del concorso è balzata di recente agli onori della cronaca grazie a un programma radiofonico della BBC in cui sono intervenute diverse testimoni degli eventi, come Sally Alexander e Jo Robinson, appartenenti al movimento femminista, e Jennifer Hosten, ovvero la vincitrice del concorso di quell'anno”, ha continuato la cineasta. “La diversità dei punti di vista in gioco e l'impatto che hanno avuto sul progresso delle lotte delle donne hanno spinto la sceneggiatrice Rebecca Frayn a scrivere un soggetto ispirato alla vicenda. Sulla scia di titoli come Pride o Suffragette, il soggetto ha attirato subito le attenzioni della casa di produzione Pathé, colpita da come le donne protagoniste si muovessero in maniera differente in un mondo dominato prettamente dagli uomini".

"La protesta del 1970 - ha proseguito la regista - ha offerto un'immagine forte di ciò che stava accadendo nel mondo in quel momento. Si trattava di un periodo di grandi cambiamenti sociopolitici in cui la vecchia concezione maschilista e conservatrice del mondo doveva confrontarsi con i movimenti per i diritti degli omosessuali e delle donne. L'irruzione sul palco di Miss Mondo non è stata altro che una sorta di rappresentazione scenica molto forte dello scontro e del dibattito in corso davanti agli occhi di milioni di telespettatori sparsi a ogni latitudine”.

“Ma cosa chiedevano quelle donne? In primo luogo, pari retribuzione sul lavoro, aiuto per crescere i loro bambini, metodi contraccettivi su richiesta e pari opportunità per l'istruzione. Non dimentichiamo che in quel periodo solo il 2% delle donne sedeva in Parlamento e tutte quante avevano bisogno di un marito anche solo per accedere a un prestito bancario. A peggiorare ulteriormente la situazione, contribuiva anche la terza pagina del quotidiano The Sun, che dal 1970 in poi cominciò a pubblicare figure femminili in topless. Per non parlare poi delle donne nere e dei pregiudizi nei loro confronti".

Il poster italiano del film Il concorso.

I personaggi principali

Poiché racconta cosa è accaduto durante il concorso di Miss Mondo 1970 attraverso diversi punti di vista, Il concorso, film in onda su Rai 1 per la Giornata Internazionale della Donna, ha un nutrito cast chiamato a dar vita a persone realmente esistite.

Il ruolo di Sally Alexander, una delle principali protagoniste della protesta femminista con ambizioni accademiche, ha il volto da Keira Knightley. "Mi è piaciuto come la sceneggiatura seguisse tre differenti prospettive", ha sottolineato l'attrice reduce da titoli impegnati come La conseguenza e Colette. "Abbiamo il punto di vista delle protestanti, quello del presentatore Bob Hope e quello, non poco importante, delle concorrenti del concorso. Si tratta quasi di uno scontro tra due diverse visioni della figura femminile con un arbitro uomo in mezzo". Jessie Buckley, apprezzata in A proposito di Rose, supporta il personaggio di Jo Robinson, leader delle attiviste che si ritrova spesso a fianco di Sally.

Gugu Mbatha-Raw, nota per La ragazza del dipinto, è Jennifer Hosten, colei che vincerà il titolo di Miss Mondo. Ha dichiarato l'attrice: "Sarebbe facile liquidare le ragazze che partecipano ai concorsi di bellezza come vittime del sistema o del dominio maschile. In realtà, allora come ora, un concorso come Miss Mondo offre alle partecipanti una grossa opportunità per farsi notare dall'intero pianeta. Pensate, poi, a quanto difficile era nel 1970, in piena apartheid, per una donna di colore avere all'improvviso i riflettori puntati addosso e stabilire nuovi standard con cui giudicare la bellezza, cambiando persino la percezione di ciò che è bello".

Il cast principale di Il concorso è poi completato dagli attori Rhys Ifans e Keeley Hawes (sono la coppia di coniugi che sta dietro all'organizzazione di Miss Mondo), Greg Kinnear e Lesley Manville (sono Bob Hope e la moglie Dolores), Phyllis Logan e John Heffernan (sono Evelyn e Gareth, rispettivamente madre e fidanzato di Sally) e Suki Waterhouse, Clara Rosager e Loreece Harrison (nell'ordine Miss USA, Miss Svezia e Miss Sudafrica).

