I nuovi amori e le nuove vicende di Il colore delle magnolie 3

I l colore della magnolie è pronta a emozionarvi con la nuova stagione delle avventure sentimentali e non delle 3 protagoniste della serie tv Netflix. Ma dove eravamo rimasti? Cosa dobbiamo aspettarci? Chi rivedremo?

Arriva su Netflix dal 20 luglio Il colore delle magnolie 3, la nuova stagione della serie tv Netflix che racconta la storia delle tre migliori amiche Maddie, Helen e Dana Sue, nate e cresciute a Serenity, una cittadina del sud degli USA dove tutti si conoscono e sanno tutto di tutti.

“Nuove relazioni e nuove sfide fanno bene all’anima”, afferma Maddie (JoAnna Garcia Swisher) sin dal trailer, preannunciando già come nel corso della serie tv Netflix Il colore delle magnolie 3 nuove e molte prove attendano lei e le amiche Helen (Heather Headley) e Dana Sue (Brooke Elliott). Vedremo infatti Dana cercare di andare avanti con il marito, Helen incastrata tra due uomini che la amano e Maddie alle prese con la sua relazione con l’allenatore di baseball Cal (Justin Bruening). E, come al solito, ci saranno anche le loro famiglie con cui relazionarsi e il riemergere dal passato di una misteriosa donna, apparsa sul finale della stagione 2.

La trama della serie tv

Composta da 10 episodi a sfondo sentimentale, la serie tv Netflix Il colore delle magnolie 3 ci riporta a Serenity, nel South Carolina, per riprendere le fila del racconto da dove si era interrotto.

Dopo la rissa da Sullivan, Maddie cerca il modo migliore di aiutare Cal mentre prova a tenere a bada le proprie emozioni. Helen affronta decisioni difficili sugli uomini della sua vita e Dana Sue vorrebbe a usare il lascito di Miss Frances per aiutare la comunità, senza turbare la famiglia. L'identità della persona che ha tagliato i pneumatici sconvolge la cittadina di Serenity. La nuova votazione ha conseguenze inattese e sbocciano amori sorprendenti in ogni generazione. Nel corso della stagione le donne affrontano questi problemi e le complicazioni collegate con il tipico affetto, umorismo e dedizione nei confronti l'una della dell'altra e dei propri cari che le contraddistinguono... e con tanti margarita.

Oltre alle tre amiche protagoniste di Il colore delle magnolie 3, nella serie tv Netflix troveremo volti già noti e altri nuovi con cui familiarizzare. Tra questi ci sono: Bill (Chris Klein), l’ex poco di buono di Maddie; Kyle (Logan Allen), il figlio maggiore di Maddie e Bill, superstar del baseball; Ty (Carson Rowland), fratello minore di Kyle amante del teatro; e Katie (Bianca Berry Tarantino), la figlia più piccola di Bill e Maddie.

Ma non solo. Ci saranno anche: Annie (Anneliese Judge), la figlia fotografa di Dana Sue; il già citato Cal Maddox (Justin Bruening), l’ex allenatore professionista di Kyle; e Noreen (Jamie Lynn Spears), l’amante incinta di Bill. E in più rivedremo Isaac (Chris Meddin), uno dei dipendenti di Dana Sue arrivato in città per cercare la madre biologica, ed Erik (Dion Johnstone), il souf chef di Dana Sue che stringe amicizia con Helen.

Il poster originale della serie tv Netflix Il colore delle magnolie 3.

Dove eravamo rimasti

Il colore della magnolie 3, come le altre stagioni della serie tv Netflix, è tratta dalle storie pubblicate dalla scrittrice Sherryl Woods. Autrice di romanzi rosa e gialli, Woods ha visto i libri della saga Chesapeake Shores trasformarsi in una serie tv per Hallmark Channel e ha scritto ben 11 e passa più libri sui personaggi di Il colore delle magnolie, serviti da ispirazione per la produttrice esecutiva Sheryl J. Anderson.

Nel corso della prima stagione, le tre amiche decidono di mettersi insieme in affari e aprire una spa. Mentre Maddie gestisce l’attività, Helen continua a esercitare la sua professione legale e Dana Sue si occupa del suo ristorante. Tuttavia, contemporaneamente, sono alle prese con i loro problemi sentimentali. Maddie inizia infatti una relazione con Cal, l’allenatore del figlio maggiore, mentre vive i postumi della sua separazione da Bill (nel frattempo in crisi con la sua amante Noreen).

Dana Sue vorrebbe divorziare dal marito Ronnie (Brandon Quinn), che dal canto suo vorrebbe rimettere in piedi il loro rapporto, si riconnette con il suo vecchio flirt Micah (Marland Burke) e si avvicina al contadino Jeremy (Chase Anderson). Helen, infine, rompe con il fidanzato Ryan (Michael Shenefelt), che non condivide il suo desiderio di genitorialità, e matura una connessione particolare con Erik.

La seconda stagione, invece, si apre con i postumi dell’incidente a Kyle, costretto a star fermo dal baseball per via di uno strappo a un legamento crociato. Isaac scopre che sua madre è Peggy Martin (Brittany L. Smith), la direttrice del quotidiano di Serenity, e che suo padre altri non è che Bill. Nel frattempo, Noreen dà alla luce una bambina e si riconcilia con Maddie. A causa dei suoi passati problemi di gestione della rabbia, Cal viene licenziato dal consiglio scolastico e successivamente arrestato dopo una rissa. Dana Sue torna ufficialmente con Ronnie mentre Helen, dopo un aborto spontaneo, è combattuta tra l’inizio di una vera relazione con Erik e il ritornare con l’ex Ryan. Ed è da qui che riparte Il colore delle magnolie 3.

