Il club dei lettori assassini: Che paura il nuovo horror di Netflix!

A rriva su Netflix il film Il club dei lettori assassini, il primo slasher spagnolo prodotto per una piattaforma. Al centro, otto giovani studenti presi di mira da un clown serial killer.

Netflix propone dal 25 agosto il film Il club dei lettori assassini, il primo slasher spagnolo prodotto per una piattaforma. Horror tratto da un romanzo di Carlos Garcia Miranda, racconta la storia di otto studenti universitari che si incontrano ogni settimana in un club del libro per condividere la loro passione comune per la letteratura horror. Dopo essere stati complici di uno scherzo in costume che si conclude con un incidente mortale e un patto di silenzio, i giovani sono minacciati da uno scrittore anonimo che vuole rivelare il loro oscuro segreto.

Lo stalker minaccia di pubblicare sui social network un sanguinoso romanzo dell'orrore ispirato a loro: per ogni capitolo pubblicato, uno di loro morirà. Pur non fidandosi l'uno dell'altro, gli studenti iniziano una lotta per la sopravvivenza nel bel mezzo del campus universitario: ciascuno di loro potrebbe essere la prossima vittima... o l'assassino.

Le paure di otto giovani

Il cast del film Netflix Il club dei lettori assassini conta su un gruppo di giovanissimi attori nei panni degli studenti: Veki Velilla, Alvaro Mel, Priscilla Delgado, Ivan Pellicer, Ane Rot, Carlos Alcaide, Hamza Zaidi e Maria Cerezuela. Con la partecipazione speciale di Daniel Grao.

Insieme sono chiamati a dare vita a una storia horror che, dalle premesse classiche per il genere, si prepara a spaventarci, com’è tipico delle pellicole spagnole. Non importa infatti come siano girati, cosa raccontino o se seguano le mode: gli horror spagnoli negli ultimi anni sono stati in grado di farci spaventare, di affascinarci e di condurci in posti (in particolare, della mente) difficilmente sondabili.

E ci piacciono così tanto perché sono in grado di rivelarci sfaccettature di noi stessi che non conoscevamo prima e spiegandoci aspetti della società che non comprendevamo senza censura alcuna. Così come la commedia, l’horror è testimone del passato, anticipa i problemi futuri e indaga le speranze del presente, soprattutto se ha per protagonisti otto giovani come nel caso del film Netflix Il club dei lettori assassini e tra di loro punta tutto su una ragazza, Angela (Veki Velilla).

Il poster originale del film Netflix Il club dei lettori assassini.

Un romanzo di successo

Il film Netflix Il club dei lettori assassini è tratto da un romanzo di Carlos Garcia Miranda. Decidendo di scrivere la sceneggiatura del lungometraggio tratto dal suo terzo libro, Miranda si è riproposto di rendere omaggio ai grandi slasher degli ultimi decenni concentrandosi sulla figura iconica del clown assassino. “Un romanzo come quello di Miranda colpisce nel segno offrendo al pubblico ciò che vuole: una paura riconoscibile ma allo stesso tempo imprevedibile”, ha commentato il produttore Raimon Masllorens.

“Miranda ha la straordinaria capacità, come sceneggiatore e come romanziere, di anticipare le tendenze di successo”, ha aggiunto il produttore Javier Sanz. “Fin dalla sua pubblicazione, Il club dei lettori assassini ha catturato l’interesse dell’industria audiovisiva: eravamo in molti a volerne acquisire i diritti per farne un film”. Per chi non lo sapesse, Miranda è la mente dietro a serie tv di successo come El internado, Los protegidos e Cuerpo de élite.

