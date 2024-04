Il Clandestino: Anticipazioni e clip esclusiva della seconda puntata della serie di Rai 1

T heWom.it vi anticipa cosa accadrà nella seconda puntata della serie tv di Rai 1 Il Clandestino con una clip in anteprima esclusiva che svela il complesso legame tra il Tartaglia interpretato da Edoardo Leo e Khadija, la donna amata nel passato portata in scena da Lavinia Longhi.

Dopo il successo di ascolti e critica della prima puntata, la serie tv Il Clandestino torna su Rai 1 con la seconda puntata la sera del 15 aprile. Diretta da Rolando Ravello, la serie tv di Rai 1 Il Clandestino vede Edoardo Leo nei panni di Luca Travaglia, ex ispettore capo dell’antiterrorismo, che lascia la Polizia dopo un attentato, che è costato la vita alla sua donna e l’uso delle gambe al più giovane dei suoi agenti.

Non riuscendo a perdonare se stesso per l’accaduto, Travaglia si trasferisce da Roma a Milano, dove tira avanti facendo il buttafuori nelle discoteche. Vive in un minuscolo loft all’interno di un’officina meccanica gestita da Palitha, un intraprendente cingalese trapiantato con la moglie a Milano. Il giorno in cui Palitha, suo malgrado, finisce nei guai, Travaglia decide di aiutarlo. Sarà l’inizio di un percorso che porterà Luca a scoprire Milano a bordo di un improbabile carro attrezzi e insieme a Palitha, con cui diventerà cotitolare di un’ancora più improbabile agenzia investigativa.

In una Milano dai mille volti, dalle mille lingue e dialetti, Travaglia diventa un’alternativa plausibile al servizio degli "ultimi", che per vari motivi non possono rivolgersi alle forze dell’ordine, e dei “primi”, che a causa della loro posizione, non vogliono esporsi.

Prodotta da Rai Fiction con Italian International Film, la serie tv di Rai 1 Il Clandestino è composta da dodici episodi da 50 minuti, suddivisi in sei prime serate. Il racconto non è solo un percorso nella variegata Milano, ma anche un viaggio profondo nell’animo del protagonista, che si misurerà con l’errore che l’ha portato a perdere tutto nel tentativo di trovare il proprio posto nel mondo. Accanto a Leo, troviamo anche Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Mottinelli, Tia Architto e Simone Colombari.

La seconda puntata

Due come al solito sono gli episodi che Rai 1 trasmette della serie tv Il Clandestino. Nella seconda puntata, assisteremo agli episodi 3 e 4.

Episodio 3

Travaglia, sempre alla ricerca di soldi per un debito misterioso, è costretto ad accettare un caso contrario alla sua etica. Una donna cinese si presenta chiedendo un video del tradimento di suo marito per avere la prova. Travaglia glielo fornisce, ma stranamente il video finisce in rete, svelando che l’uomo in realtà è un importante politico milanese e soprattutto che la donna che l’ha assunto non era sua moglie. Luca, furente per essere stato raggirato, decide di andare in fondo alla questione.

Episodio 4

Questa volta è Carolina a coinvolgere Travaglia in nuova indagine: a Milano è arrivata la settimana della moda e lui viene ingaggiato da uno stilista, amico di Carolina, per fare da guardia del corpo a una sua modella araba che è stata minacciata da un fanatico dopo la decisione di sfilare con l’hijab. Mentre Luca indaga sul caso, ha l’occasione di passare sempre più tempo con Carolina finendo per aprirsi con lei, parlando dei suoi fantasmi e delle sue insicurezze con la speranza di tornare a fidarsi di nuovo di una donna. Bianca, la figlia adolescente di Carolina, però, lo mette in guardia sulle reali intenzioni della madre. Risolto il caso Travaglia scopre che Bonetti, ha deciso d’interrompere le cure.

La clip in anteprima

Nella clip della serie tv di Rai 1 Il Clandestino che vi proponiamo in anteprima esclusiva vediamo un lungo flashback che mostra parte del rapporto che legava Travaglia a Khadija, la donna araba la cui scomparsa ha profondamente segnato l’ex ispettore capo dell’antiterrorismo. In scena, Edoardo Leo e Lavinia Longhi.