Tutti in vacanza a Ibiza nel film di Rai 3

Ibiza, film trasmesso da Rai 3, è una commedia che, attraverso la leggerezza e il divertimento, tratta temi universali come l'amore, la famiglia e l'accettazione, ambientata in un luogo che sceglie te.

Rai 3 trasmette la sera del 1° agosto in prima visione tv il film Ibiza. Diretto da Arnaud Lemort, il film di Rai 3 Ibiza racconta la storia di Philippe e Carole, entrambi divorziati, che si incontrano e si innamorano.

Philippe, per conquistare i figli adolescenti di Carole, propone un patto al maggiore: se supera l'esame di maturità, potrà scegliere la destinazione delle vacanze. La scelta ricade su Ibiza, un luogo ben lontano dalle tranquille vacanze che Philippe è abituato a trascorrere nella Baia della Somme. Questa nuova avventura si trasforma in un vero e proprio shock culturale per Philippe.

I personaggi principali

Philippe, interpretato nel film di Rai 3 Ibiza da Christian Clavier, è un provinciale del nord della Francia che cerca di integrarsi nella famiglia di Carole e di farsi accettare dai suoi figli. "Philippe è un personaggio che trasuda empatia", afferma Clavier, sottolineando la sua volontà di fare del bene nonostante la sua goffaggine.

Carole, impersonata da Mathilde Seigner, è una donna forte ma disordinata, che cerca di ricostruire la sua vita amorosa e di gestire i suoi due adolescenti. Seigner ha trovato il personaggio di Carole molto vicino a sé stessa, descrivendola come "solida ma un po' caotica".

Julien e Manon, i figli di Carole, sono portati in scena rispettivamente da Léopold Buchsbaum e Pili Groyne. La dinamica familiare e la tensione iniziale tra Philippe e i ragazzi si evolve positivamente durante il film, mostrando un progressivo avvicinamento e comprensione reciproca.

Tra gli altri personaggi spiccano Pascalou, il proprietario del ristorante sulla spiaggia interpretato da Olivier Marchal, e Frankie, il proprietario della discoteca, interpretato da JoeyStarr. Cathy Guetta, ex moglie del famoso dj David Guetta, interpreta la moglie di Pascalou, aggiungendo un tocco autentico all'ambientazione di Ibiza.

Il poster originale del film di Rai 3 Ibiza.

Accettare i cambiamenti

Ibiza, il film proposto da Rai 3, è una commedia familiare che esplora il tema delle famiglie ricomposte e delle dinamiche tra genitori e figli. La storia si sofferma sull'importanza di accettare e adattarsi ai cambiamenti, affrontando con leggerezza e umorismo le sfide quotidiane.

L'isola di Ibiza, oltre a essere il setting principale, diventa quasi un personaggio a sé stante, con il suo spirito libero e festaiolo che influenza i protagonisti. Il regista Arnaud Lemort ha voluto rendere omaggio all'isola, mostrando non solo i suoi aspetti più noti, ma anche le sue bellezze naturali e la sua atmosfera unica. Lemort racconta: "Ibiza non è solo una cartolina ma anche un'isola che ha un'anima".

Le relazioni tra i personaggi sono arricchite da situazioni comiche e momenti di tenerezza, rendendo il film un'esperienza piacevole e coinvolgente. Clavier e Seigner, con i loro approcci diversi alla recitazione, riescono a creare una chimica inedita sullo schermo, mentre la presenza di attori come JoeyStarr e Olivier Marchal aggiunge profondità e varietà ai ruoli di supporto.

