I Want You Back, il film che Amazon Prime Video propone dall11 febbraio, è il viatico perfetto per San Valentino. Che siate single o in coppia, vi permetterà di ridere dell’amore ma anche di riflettere sulle vostre relazioni, presenti o passate che siano. Ma di cosa racconta? Chi sono i protagonisti? Quanto è importante in amore assumersi le proprie responsabilità?

Cosa racconta?

Amazon Prime Video propone il film I Want You Back per San Valentino. Si tratta di una commedia romantica su due trentenni che, mollati, faranno di tutto per riconquistare i loro ex. I protagonisti sono Peter ed Emma e questa è la loro storia.

I Want You Back, il film Amazon Prime Video, comincia quando Peter ed Emma sono presi alla sprovvista dai loro rispettivi partner che, senza preavviso, li scaricano. La maggior parte delle persone sarebbe costretta ad accettare la situazione e ad andare avanti, seppur con riluttanza. Loro, invece, no. Spinti dal dolore e dalla disperazione, Peter ed Emma escogitano un piano quasi diabolico.

Charlie Day, che interpreta Peter, ha spiegato: “Peter ed Emma stringono un accordo, un patto all’inizio molto innocente, con cui si ripromettono di chiamarsi ogni volta che sono tristi. Ben presto, però, tutto prende un’altra piega e si rendono conto che possono usarsi a vicenda per complicare le nuove relazioni dei loro ex e riprenderseli”. Più facile a dirsi che a farsi, dal momento che saranno costretti a ricorrere a soluzioni sempre più estreme.

Un punto di (ri)partenza

La commedia romantica I Want You Back, film original Amazon Prime Video, parte da una premessa che, secondo il regista Jason Orley, riguarda tutti quanti: “L’idea di rompere con il tuo ex e di andare avanti è qualcosa con cui ognuno di noi ha avuto a che fare da sempre, non riguarda solo la nostra generazione di adulti”.

“I social media non aiutano quando una storia arriva al capolinea”, ha proseguito Orley. “Quando rimani solo a trent’anni, hai la sensazione di aver perso il treno della tua vita. Sui social media, da Facebook a Instagram, vedi i tuoi amici che si sposano, che fanno figli e che vivono felici. E se non trovassi mai l’altra metà? è la domanda che spesso ci si pone. Dall’altro lato, invece, i social sono ottimi complici. Ti permettono di tenere sempre sott’occhio l’ex e capire cosa sta facendo”.

‘Ti rivoglio’: Un’esperienza universale

A scrivere I Want You Back, il film Amazon Prime Video disponibile dall’11 febraio, sono stati Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, coppia di sceneggiatori che ha lavorato al film Tuo, Simon, alla pluripremiata serie This is Us e all’attesissima How I Met Your Father. I due hanno dunque conoscono bene gli alti e bassi delle relazioni.

Aptaker ha spiegato che I Want You Back “è nato da una raccolta di storie di amici e da una summa delle nostre stesse vicende personali. Tutti cominciamo e finiamo delle relazioni. Essere scaricati o scaricare è una specie di esperienza universale”. Ma non solo: il film è una sorta di controcanto delle storie al centro di Cruel Intentions, film che entrambi gli sceneggiatori adorano. “Ci siamo immaginati personaggi all’opposto di quelli sexy e belli del film, che rovinano le vite degli altri. Abbiamo scelto due persone normali e li abbiamo spinte a mettere in atto un divertente processo di manipolazione”, ha aggiunto Berger.

Peter ed Emma, i mollati

I Want You Back, perfetto film di San Valentino targato Amazon Prime Video, segna l’esordio dell’attore Charlie Day in una commedia romantica nei panni di Peter. Quando lo incontriamo per la prima volta, Peter è beatamente inconsapevole dell’uragano che sta per abbattersi sulla sua vita. Dopo sei anni insieme, la sua ragazza, Anne, non è più innamorata di lui. La verità emerge nel bel mezzo della festa di compleanno del nipote di lei, stanca oramai della routine e in cerca di nuovi brividi. Devastato, Peter incontrerà presto Emma sul suo cammino.

A interpretare Emma in I Want You Back è l’attrice Jenny Slate. Emma è triste e depressa perché il fidanzato Noah l’ha appena mollata. Ma lei continua a esserne innamorata e lor rivuole tutto per sé. Sia Emma sia Peter sono sorpresi dalla fine delle loro relazioni ma non tarderanno a realizzare che Noah e Anne nutrivano già da un bel po’ dei dubbi sullo stare insieme a loro.

Noah e Anne, gli ex

Noah e Anne, gli ex al centro di I Want You Back, stavano con Peter ed Emma perché non avevano di meglio. Si sentivano come bloccati ma tolleravano le relazioni in attesa che qualcosa o qualcuno li scuotesse.

Anne, insegnante di inglese delle scuole medie, si era stufata di Peter perché amava fin troppo la tranquillità mentre lei voleva viaggiare e avere accanto qualcuno che la spingesse a inseguire le sue aspirazioni da artista e attrice. In realtà, non fa altro che addossare a Peter la sua stessa mancanza di volontà nel perseguire i suoi sogni. Anne ha il volto dell’attrice Gina Rodriguez.

Noah, un personal trainer di successo, è pronto ad avere una relazione stabile ma Emma non è chi vuole accanto per sempre. Frustato persino dal suo aspetto fisico, cerca qualcuna che abbia ambizioni professionali e con cui costruire una famiglia. Bello, atletico, affascinante e premuroso, è pronto al grande salto, anche se condivide ancora un appartamento con due studenti al college. Noah è portato in scena da Scott Eastwood, il figlio del grande Clint.

Ginny e Logan, i rivali

Ad affossare maggiormente Peter ed Emma in I Want Your Back, il film Amazon Prime Video, sono i nuovi compagni dei loro ex.

La donna con cui Noah sogna di condividere il suo domani è Ginny, interpretata da Clark Backo. Ginny sa come ottenere ciò che vuole dalla vita. Ha il suo negozio di torte a base di ricette salutari ed è diventata molto popolare. Il suo obiettivo è quello di trasformare la sua attività in una grande catena. Con Noah condivide l’interesse per la salute e il fitness, oltre che l’ambizione. Cosa di non poco conto, a differenza di Emma, è bellissima, oltre che intelligente e sbalorditiva.

Il nuovo compagno di Anne è invece Logan, supportato da Manny Jacinto. Amante delle arti e del teatro, Logan sta dirigendo un revival del musical La piccola bottega degli orrori per la scuola media dove anche Anne lavora.

Trevor, uno studente problematico

In I Want You Back, per avvicinarsi a Logan, Emma si offrirà volontaria per dare una mano al musical, fingendosi una fanatica del teatro. È così che farà amicizia con Trevor, uno studente problematico con il volto di Luke David Blumm.

Trevor sta attraversando un momento difficile a casa e il modo in cui affronta i problemi lo spinge a comportarsi in maniera fredda e dura. In realtà, è solo molto confuso e sconvolto. Emma è il primo adulto che lo prende sul serio, cercando di capire cosa gli stia accadendo e dandogli ottimi consigli.