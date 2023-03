I tre moschettieri: D’Artagnan incontra Constance nella prima clip in esclusiva

I n arrivo al cinema, il film I Tre Moschettieri – D’Artagnan si presenta con la sua prima clip in esclusiva: quella del primo incontro tra D’Artagnan e la futura amata Constance.

Il film I Tre Moschettieri – D’Artagnan riporta al cinema il capolavoro di Alexandre Dumas. Il nuovo colossale adattamento cinematografico con Eva Green, Vincent Cassel e Louis Garrel arriva in sala grazie a Notorious Pictures il 6 aprile, in attesa che poi sia completato anche il seguito, I Tre Moschettieri – Milady, girato in un’unica soluzione dal regista Martin Bourboulon.

La trama del film I Tre Moschettieri – D’Artagnan, stimolo per affrontare temi d’importanza universale, dà grande importanza a tre donne: Milady, Constance e la regina Anna d’Austria, mostrandole libere, moderne e mai sottomesse al giogo degli uomini. La storia è nota: D’Artagnan (François Civil), giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento nella Francia di Luigi XIII (Louis Garrel). Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia.

Alleandosi con Athos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmai) e Aramis (Romain Duris), tre Moschettieri del Re, D’Artagnan affronterà le macchinazioni del Cardinale Richielieu (Eric Ruf). Ma, innamorandosi di Constance (Lyna Khoudri), la confidente della Regina (Vicky Krieps), si metterà in serio pericolo guadagnandosi l’inimicizia di colei che diventerà il suo peggior nemico: Milady (Eva Green).

I Tre Moschettieri - D'Artagnan: Le foto del film 1/52 2/52 3/52 4/52 5/52 6/52 7/52 8/52 9/52 10/52 11/52 12/52 13/52 14/52 15/52 16/52 17/52 18/52 19/52 20/52 21/52 3M_V1_J39-97.jpg 22/52 23/52 24/52 25/52 26/52 27/52 28/52 29/52 30/52 31/52 32/52 33/52 34/52 35/52 36/52 37/52 38/52 3M_V1_J9-239.jpg 39/52 40/52 3M_V1_J44-523.jpg 41/52 42/52 43/52 44/52 45/52 46/52 47/52 48/52 49/52 50/52 51/52 52/52 PREV NEXT

La clip in esclusiva

TheWom.it vi propone oggi una clip in esclusiva del film I Tre Moschettieri – D’Artagnan. Nelle immagini, vediamo D’Artagnan che, appena arrivato a Parigi, si appresta a scontarsi per la prima volta con i tre celebre Moschettieri del Re: Athos, Porthos e Aramis. Un’ora prima di farlo, va alla ricerca di una stanza da affittare e in cui dormire. Ed è così che si imbatte in Constance.

“D’Artagnan è l’eroe di un racconto iniziatico di rara intensità”, ha raccontato François Civil, l’attore che lo interpreta nel film I Tre Moschettieri – D’Artagnan. “In meno di 24 ore, va vicino alla morte, viaggia, provoca, si innamora, quasi muore una seconda volta, uccide un uomo, incontra un re e si fa degli amici che manterrà per sempre. Ma, soprattutto, cresce: diventare adulti significa anche mettere in discussione i propri modelli e affermare se stessi”.

Constance è invece descritta dalla sua interpreta Lyna Khoudri come “sensibile, birichina e giocosa. Tra lei e D’Artagnan c’è un gioco di seduzione che passa attraverso la dolcezza, la benevolenza e la continua sfida! Constance è molto audace e indipendente: le sue massime aspirazioni sono la giustizia, l’uguaglianza e l’amore!”.