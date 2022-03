L a terza settimana di marzo 2022 si è appena chiusa. Ma quali sono stati le migliori o le peggiori notizie dell’entertainment della settimana? Quali i top e i flop di questa settimana?

Anche la terza settimana di marzo 2022 è oramai alle spalle e ha vissuto i suoi momenti top e flop. Come spesso accade, sono tante le notizie che negli ultimi sette giorni hanno riempito le pagine dei quotidiani ma anche dei siti web, suscitando ammirazione o indignazione a seconda dei casi.

Ogni sabato, giocando, faremo il punto della situazione per quanto riguarda l’entertainment (con annessi temi di cultura e società in genere) con il ritorno di un format particolarmente apprezzato durante Sanremo 2022: i top e i flop della settimana.

I momenti top e flop della settimana

I 5 momenti top della settimana

Fedez e il coraggio di parlare della propria malattia

Il primo momento top della settimana (anche se flop è il trattamento riservato alla notizia da parte di alcune testate) è da dedicare all’amico Fedez. Assente da qualche tempo sui social, giovedì ha rotto il silenzio con una lunga storia su Instagram in cui ha annunciato di avere “un problema di salute che comporta un percorso importante”. Occhi rossi, voce spezzata e lontano dal glamour che circonda ogni cosa che riguardi lui e la moglie Chiara Ferragni, il rapper si è messo a nudo attraverso il mezzo che gli è più congeniale, con una comunicazione senza fronzoli e diretta. A lui e a chi come lui vive la stessa situazione la nostra vicinanza. Oggi, come sempre.

L’araba fenice Barbara d’Urso

Secondo momento top della settimana è doverosamente appannaggio di Barbara d’Urso. Sebbene chi la critica parla costantemente di flop, va sottolineato come Barbarella, come la chiama Dagospia, in una sola serata sia stata capace di raddoppiare lo share di prima serata di Italia con il ritorno di La Pupa e il Secchione Show da lei condotto. Il programma ha registrato una media del 13% su una rete che viaggia sul 6%. Come un’araba fenice, Barbara con forza, determinazione, bravura (è una delle poche a non ricorrere al gobbo) e uno stile unico, riesce a risorgere tutte le volte che la danno per spacciata, come dimostra la curva del suo Pomeriggio 5 che, giorno dopo giorno, si avvicina e spesso supera il competitor su Rai 1. E che dire del suo nuovo look curato per l’occasione da Nick Cerioni?

Luca Carocci e la sua “parte di me”

È uscito in questi giorni il singolo La parte di me, nuova canzone top del cantautore Luca Carocci. Tratta dall’album Serenata per chi è nervoso, la canzone fa parte della colonna sonora di Va bene così, un film con Silvia D’Amico e Matilde Gioli che, dopo un’uscita fugace al cinema, è diventato in breve tempo una hit di Sky Cinema. “È un brano che sottolinea come l’assenza, spesso la nostra, faccia rumore. La difficoltà nell’ammettere di aver capito, il braccio di ferro continuo tra l’orgoglio e la semplicità di uno sguardo", ha affermato il regista Francesco Marioni.

"Oltre alla meravigliosa colonna originale di Luca, ho avuto da subito la sensazione che il pezzo “la parte di me” fosse perfetto per rappresentare il senso del film. Parla di perdita e di rimpianto con una leggerezza nella melodia che rende bello e malinconico il ricordo del passato. È un brano che fa commuovere con il sorriso sulle labbra, esattamente come il film”. Bello il film, bello il video ma, soprattutto, bella la canzone.

Just the Two of Us

Il 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down. Non sta a noi decidere se tali ricorrenze siano top o flop, create ad arte o meno. Ci piace però sottolineare come per un giorno tutti quanti ci si possa concentrare sulla promozione del diritto delle persone affette da sindrome di Down a vivere liberamente le proprie relazioni sentimentali e sessuali.

Proprio a questo scopo, CoorDown, coordinamento nazionale delle associazioni delle persone con sindrome di Down, ha pensato a un video bellissimo, prodotto da Indiana Production. Ve lo mostriamo senza alcun commento. Per chi volesse una spiegazione, rimandiamo al sito ufficiale della campagna.

Lillo è l’idolo delle donne

Lillo sta vivendo un momento top della sua carriera. Dopo lo straordinario riscontro ottenuto dalla sua partecipazione a Lol (a proposito, Prime Video ne ha annunciato una terza stagione), il comico è pronto a tornare al cinema con la commedia Gli idoli delle donne, a fianco di Greg, Ilaria Spada, Francesco Arca, Corrado Guzzanti e Maryna.

La trama? Filippo (Francesco Arca) è il gigolò più avvenente e desiderato in circolazione. Non spicca per intelligenza e acume, anzi, ma è incredibilmente sexy. Peccato però che a causa di un incidente Filippo debba sottoporsi a una plastica che gli stravolge i connotati facendolo risvegliare con un viso e un corpo completamente diversi, diversamente belli… quelli di Lillo! Divertimento ed equivoci sono assicurati, al cinema dal 14 aprile.

Il ritiro dalle scene di Sandra Bullock

Il primo momento flop della settimana riguarda, indirettamente, un’attrice sempre al top: Sandra Bullock. Impegnata con la promozione del film The Lost City (in Italia dal 21 aprile), l’attrice premio Oscar ha annunciato di volersi ritirare per un po’ dal cinema. Il motivo? Vuole dedicarsi un po’ alla sua famiglia. L’intenzione è nobile ma sposta l’accento su una questione quanto mai annosa e complicata: fino a quando una donna dovrà scegliere tra lavoro e vita privata?

Il video delle sorelle Salassié

Jessica Salassié ha vinto l’edizione pi lunga del GFVip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Top è la scelta del pubblico di premiare un personaggio semplice e senza sovrastrutture. Banalmente, possiamo affermare che ha vinto il meno famoso dei famosi. Flop, invece, è la diffusione di un video (viene da chiedersi da chi se non dalla produzione) in cui si mostrano le tre sorelle Salassié esibirsi in una canzone durante la puntata. L’esibizione era in playback e qualcuno, credendosi spiritoso, ha fatto girare le immagini in cui si sentono le voci delle sorelle dal vivo. Virale in mezzo giornata. Ma perché?

Il CoVid e l’Isola dei Famosi

Archiviato il Grande Fratello, Canale 5 fa partire un altro reality di punta: L’Isola dei Famosi. Condotto da Ilary Blasy, il programma ha tra i suoi concorrenti la mitica Ilona Staller, la Cicciolina nazionale, e come inviato, ancora una volta, Alvin. Niente da dire su un cast che sulla carta creerà dinamiche top. Ma il flop è d’obbligo per la diffusione del CoVid che minaccia l’intero programma: Ilona e Alvin sono risultati positivi, facendo partire l’edizione sotto il peggiore degli auspici. Vediamo già Ilary fare gli scongiuri!

L’ultima puntata di Doc

Si è chiusa su Rai 1 la serie to Doc, con Luca Argentero. La nuova stagione si era aperta con una grande perdita e, senza voler fare spoiler, si è chiusa con un altro evento luttuoso. In più, per l’happy end che tale è stato a metà, si è scelto di raccontare di una nuova possibile epidemia virologica, proveniente dal Brasile. Fantasia creativa, si dirà. Ma perché tormentarci con due ore di altissima tensione, paura e sconforto, che ci hanno fatto rivivere un momento ancora troppo vivo in tutti noi? Scelta autoriale, senza riserve, flop.

Il titolo italiano dell’ultimo film di Sean Penn

Senza dubbio flop è la decisione tutta italiana di intitolare Una vita in fuga, l’ultimo film diretto e interpretato da Sean Penn. Passato al Festival di Cannes lo scorso anno, Flag Day viene tirato fuori mentre di parla di Penn per altri motivi, legati a un documentario da girare in Ucraina. Il “basato su una storia” complica ulteriormente la cosa: la gente penserà di andare a vedere il documentario sulla fuga di Penn dalla guerra e si ritroverà invece davanti ad altro. Chapeau.