I momenti top e flop della settimana

I 5 momenti top della settimana

Il ritorno di Summertime

La prima notizia top della settimana riguarda una serie tv italiana che non è, per fortuna, mai stata un flop: Summertime, su Netflix. Gli ultimi 8 episodi, prodotti da Cattleya, saranno disponibili solo sulla piattaforma a partire dal 4 maggio. Liberamente tratta dal romanzo Tre metri sopra il cielo, la serie metterà la parola fine sulla storia di Summer e dei suoi amici.

Nei nuovi episodi, Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue faranno un ulteriore passo in avanti verso la scoperta di se stessi, dei propri sogni e aspirazioni. La loro amicizia e l’arrivo di nuove persone all’interno del gruppo li porteranno a capire qualcosa di importante di sé e del proprio futuro. E in questo loro percorso di crescita, oltre a un più̀ ampio vocabolario emotivo, apprenderanno che - a volte - volere davvero bene a qualcuno può anche significare il dover rinunciare a qualcosa di sé.

M., il figlio di Mussolini

La seconda notizia top della settimana riguarda la decisione di Sky Italia di produrre una serie tv su uno dei personaggi più flop della Storia italiana. M. – Il figlio del secolo sarà tratta dal best seller di Antonio Scurati e ripercorrerà l’ascesa al potere di Benito Mussolini e del fascismo in Italia.

I dettagli sono ancora pochi ma la trasposizione del libro di Scurati sarà affidata alla produzione di Lorenzo Mieli con The Apartment Pictures in collaborazione con Pathé.

“Realizzare questa serie oggi ha un grande valore. In questi anni abbiamo assistito alla nascita di forme nuove di populismo, sovranismo e autoritarismo. Tracce dell’uomo che cento anni fa fece la Marcia su Roma si possono ritrovare in molti protagonisti dei tempi in cui viviamo. Ancor più adesso che l’Europa è tornata ad essere teatro di guerra. “M” racconta i meccanismi perversi di empatia e violenza, di manipolazione e modernità che un secolo fa hanno travolto l’Italia. E poco dopo il mondo. È un racconto di straordinaria attualità, ma anche un viaggio nelle smodate ambizioni, capacità seduttive, relazioni e paure di un uomo che ha fatto innamorare di sé una parte consistente del popolo italiano per poi trascinarlo in un baratro. In cui alla fine lui stesso ha trovato la morte”, ha dichiarato Mieli.

Il ritorno di Bianca Atzei

Bianca Atzei è una di quelle voci femminili sempre al top e mai flop che vorremmo ascoltare più spesso in radio o in televisione. Siamo per questo felici di annunciare l’uscita del suo nuovo disco il 29 aprile, dal titolo Veronica. Nel progetto, Bianca racchiude pienamente il suo rinnovato desiderio di scoprire una nuova direzione, rappresentato in modo emblematico dal titolo stesso. Veronica è il nome di battesimo della cantante.

““Senza Veronica non ci sarebbe mai stata ‘questa’ Bianca, è l’anima e la vera essenza, è la parte più forte e autentica di me – ha spiegato Bianca Atzei – Questo è quello che vorrei raccontare attraverso questo nuovo progetto. La mia ritrovata consapevolezza, direzione e libertà”.

Sarà un album di duetti, perché Veronica ha sempre amato condividere, specialmente nella musica che le permette di respirare nuova energia.

“La parte più bella è stata ritrovarmi fianco a fianco con amici di sempre e non solo, il lavoro su questo nuovo album mi ha permesso di conoscere e crearmene di nuovi”, ha concluso l’artista.

L'album è trainato dal rilascio del singolo Collisioni, in cui Bianca duetta con Virginio.

L’esordio alla regia di Micaela Ramazzotti

Lo scorso 4 aprile sono iniziate a Roma le riprese di Felicità, un film di Micaela Ramazzotti. Al suo esordio dietro la macchina da presa, l’attrice firma anche la sceneggiatura dell’opera insieme a Isabella Cecchi e Alessandra Guidi.

Il film è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema e ha come protagonisti la stessa Ramazzotti, Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti e Sergio Rubini.

“Sono molto fiera che interpreti così formidabili abbiamo aderito al progetto, dandomi fiducia e coraggio." – ha dichiarato Micaela - "Felicità è un film sulla lotta per salvarsi da legami familiari disturbati”. E noi siamo fieri che un’attrice come lei abbia fatto la scelta top di passare anche dall’altro lato della barricata, rimpolpando le fila delle registe che vale la pena tenere d’occhio.

Micaela Ramazzotti sul set di Felicità.

La cena perfetta

Greta Scarano e Savatore Esposito sono i protagonisti della commedia La cena perfetta, diretta da Davide Minnella. Con due attori così al top è difficile sbagliare o far flop. Ancora di più se il film, in uscita il 26 aprile, promette scintille, cucina e amore.

La trama? Eccola. Carmine (Salvatore Esposito), un camorrista dal cuore buono che gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi, si scontra e ritrova a collaborare con Consuelo (Greta Scarano), una scorbutica e talentuosa chef alla ricerca della perfezione. Una spericolata scalata al successo: camorra, alta cucina e sentimenti finiranno per mischiarsi in una lotta senza quartiere contro critici severi e criminali pericolosi. L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno a entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto.

Grazie alla collaborazione con la chef stellata Cristina Bowerman, terzo protagonista del film è la cucina con la sua arte fatta di sapori, storie vissute, sentimenti: la pasta alla patate della nonna è più potente di una qualunque arma da fuoco.

A voi il trailer.

I 5 momenti flop della settimana

La foto di Nicole Kidman agli Oscar 2022

Il primo flop della settimana riguarda indirettamente anche tutti noi che ci sentiamo sempre al top. Abbiamo tutti visto, scherzato o difeso la foto diffusa da Getty Images che ritraeva Nicola Kidman con la faccia stupita. L’abbiamo subito legata al momento dello schiaffo di Smith a Rock. E, invece, no. Tutto il mondo ha sbagliato. La foto era stata scattata molto prima, quando ancora la cerimonia non era iniziata. Lo stupore della Kidman, a detta del fotografo che ha immortalato il momento, era dettato dall’aver visto entrare la collega Jessica Chastain con un abito e un look mozzafiato. Sorry, Nicole. Ma resti sempre una di noi. Umana, soprattutto.

Le bestemmie nei reality

Ci risiamo. Sono oramai vent’anni che i reality imperversano nella tv italiana ma i concorrenti, per quanto top siano, non hanno ancora imparato che bestemmiare è flop. C’è ricascato questa settimana Silvano, componente del gruppo musicale I Cugini di Campagna, all’Isola dei Famosi. È stato immediatamente, e giustamente, espulso. Ma cosa deve ancora accadere prima di capire che il rispetto per le religioni è essenziale e che la blasfemia non è accettata in nessun contesto?

I segreti di Marilyn Monroe

Marilyn Monroe era il top dei top e forse per questo tutto ciò che la circonda genera dei flop. Ogni due per tre qualcuno annuncia di aver del materiale inedito su di lei, millantando segreti e verità mai scoperte prima. Questa settimana è toccato anche a Netflix con il lancio di un documentario dedicato alla diva bionda per eccellenza.

“Sulla morte dell'icona di Hollywood Marilyn Monroe circolano da decenni voci e teorie complottiste che hanno oscurato il talento e l'intelligenza dell’attrice. Con la ricostruzione delle sue ultime settimane e ore attraverso registrazioni inedite delle persone a lei più vicine, I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti rivela dettagli sulla vita patinata ma difficile della star, offrendo una prospettiva nuova sulla sua ultima, tragica notte”. Sulla scia di Quarto grado. Ma che altro c’è da scoprire? Vedremo dal 27 aprile.

L’afasia di Bruce Willis

La notizia flop ci ha colti di sorpresa: un attore al top come Bruce Willis si ritira dalle scene. Il motivo è legato all’afasia di cui soffre. Ci dispiace per l’interprete di Die Hard e Il sesto senso. Colpisce però la bipolarità con cui il web e, soprattutto, i social hanno accolto con dispiacere la notizia. Perché bipolarità? Perché esattamente fino al 27 marzo era tutto un pullulare di prese in giro nei confronti di Willis, premiato con l’ennesimo Razzie Award, l’Oscar al peggior attore. Un po’ di coerenza, suvvia.

Chi blocca Paola Barale?

Nel corso di un’intervista a Le Belve, su Rai 2, la sempre al top Paola Barale ha dichiarato che c’è un importante personaggio che ha imposto un veto flop sul suo possibile ritorno in televisione. A quanto pare, a intralciare la sua carriera è un nome altisonante ma Paola ha taciuto sull’identità, infittendo ancora di più il mistero. Non entriamo nella dinamica del pettegolezzo o dell’indizio. Ci fermiamo a una riflessione. Nessun astio o dissapore dovrebbe mai permettere fenomeni che, nel loro piccolo o grande che sia, sono sintomatici di bullismo ed esclusione. Mai.