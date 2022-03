I top e i flop della quarta settimana di marzo 2022

L a quarta settimana di marzo 2022 si è appena chiusa. Ma quali sono stati le migliori o le peggiori notizie dell’entertainment della settimana? Quali i top e i flop di questa settimana?

Anche la quarta settimana di marzo 2022 è oramai alle spalle e ha vissuto i suoi momenti top e flop. Come spesso accade, sono tante le notizie che negli ultimi sette giorni hanno riempito le pagine dei quotidiani ma anche dei siti web, suscitando ammirazione o indignazione a seconda dei casi.

Ogni sabato, giocando, faremo il punto della situazione per quanto riguarda l’entertainment (con annessi temi di cultura e società in genere) con il ritorno di un format particolarmente apprezzato durante Sanremo 2022: i top e i flop della settimana.

I momenti top e flop della settimana

I 5 momenti top della settimana

La vittoria di Antonio Vaglica a Italia’s Got Talent

Il primo momento top della settimana da segnalare è la vittoria del diciannovenne Antonio Vaglica nel talent Sky Italia’s Got Talent, programma meno flop di quanto alcuni facciano pensare. In chiaro, si vedrà il trionfo di Antonio martedì 5 aprile su TV8. Ma chi è abbonato a Sky potrà vederla sempre on demand o mercoledì 30 marzo nel Best of di #IGT. La storia di Antonio, studente e cantante originario della provincia di Cosenza, è una bella storia di riscatto e accettazione. “Da bambino mi sentivo sbagliato, davo troppa importanza al giudizio degli altri. Ho vissuto momenti di discriminazione che mi hanno fatto stare male. Quando canto questa canzone mi sento libero", ha dichiarato sul palco, dove si è esibito sulle note di I Have Nothing di Whitney Houston.

Il ritorno di Paolo Vallesi

Il secondo momento top è da dedicare a un artista che non è mai stato flop, sin da quando nel 1991 ha vinto il Festival di Sanremo con Le persone inutili. Si tratta di Paolo Vallesi, che torna con un progetto per festeggiare i 30 anni di percorso artistico: IoNoi. Dal 25 marzo sono nei negozi e nei digital store due nuovi album: Io con brani inediti, e Noi, con i suoi successi interpretati con alcuni amici grandi artisti.

“IO, canzoni nuove, spunti e sonorità nuove, ho voluto realizzare un album che avesse un suono da 2022 che però mantenesse l’entusiasmo della composizione degli anni ‘90, quando producendo un disco sapevi che sarebbe stato ascoltato per molto tempo, al contrario di oggi dove per forza di cose un album dura di meno, c’è meno tempo per ascoltarlo, spesso e volentieri si ascoltano solo i singoli e si corre il rischio di dimenticarli in fretta. La cura messa nella lavorazione di ogni minimo dettaglio può sembrare oggi una cosa quasi superflua, ma insieme al mio team di produzione abbiamo provato a realizzare un album da ascoltare in un fiato dall’inizio alla fine, lasciandosi trasportare in questo che per me è un viaggio insieme alla mia musica di adesso”, ha racconta il cantautore fiorentino a proposito dei due album.

“NOI è invece un disco celebrativo, con un suono e produzioni molto varie e diverse tra loro. Ho immaginato di far diventare ogni brano come se fosse di chi lo ha cantato con me, spaziando dalla musica quasi ‘classica’ a quella ‘indie’ o, in qualche caso, dance ed EDM. Ne è venuto fuori un lavoro molto vario e molto divertente, che va da La Forza della vita con Gianni Morandi a Sempre con Danti o Le fughe annerite delle mattonelle, inedito che chiude l’album insieme a Leonardo Pieraccioni, una “guasconata” in tipico stile fiorentino.

Non voglio non citare e, contemporaneamente ringraziare, Enrico Ruggeri, Gigi D’Alessio, Marco Masini, Dolcenera, Amara, i Legno, che così come gli altri artisti si sono prestati, con totale disponibilità a questa avventura, puramente per amicizia. Non è facile in questo mondo trovare, in modo disinteressato, tempo per gli altri; è stata una dimostrazione di stima e di amicizia molto importante per me e sarò loro sempre grato”.

Spaccaossa, un film che va oltre la finzione

Si sono concluse a Palermo le riprese del film Spaccaossa. Diretto e interpretato da Vincenzo Pirrotta (e prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited con Rai Cinema e con il contributo della Sicilia Film Commission), il film fa la scelta top di ispirarsi a una storia realmente accaduta nel capoluogo siciliano. Una vicenda che definire flop e paradossale è poco. Racconta infatti di un’improvvisata organizzazione criminale che, dopo aver mutilato gli arti a vittime consenzienti, simula finti incidenti per riscuotere lauti indennizzi assicurativi di cui solo una minima parte andava alle vittime. Nel cast, ci sono Selene Caramazza, Rory Quattrocchi, Ninni Bruschetta, Giovanni Calcagno, Simona Malato, Luigi Lo Cascio, Maziar Firouzi, Filippo Luna.

Curiosamente, durante le riprese, a distanza di anni da un primo fatto di cronaca, è venuta alla luce un’altra storia di spaccaossa con base in Sicilia ma operativa in Piemonte e Lombardia. ““Quando sul set è arrivata questa notizia – ha detto il regista – non potevamo crederci: la realtà aveva ancora preso il sopravvento sulla fiction. Ma questo è servito a farci capire sempre di più, che era necessario e doveroso raccontare questa storia. È stato un lavoro molto intenso, ricco di emozioni”.

La pioggia della domenica

È arrivata finalmente in radio la nuova canzone di Vasco Rossi, il cantautore italiano da sempre al top delle classifiche. Si tratta di un duetto con Marracash, un altro cantautore top che non conosce nemmeno il significato della parola flop. Il ricavato di La pioggia alla domenica andrà in beneficienza a Save the Children, come ha sottolineato Marracash sul suo profilo Instagram.

L’intervento di Fedez

Top è l’atteggiamento di Fedez che, il giorno dopo l’intervento al San Raffaele, rassicura tutti noi che lo amiamo e pone fine alle speculazioni flop della stampa nazionale. Ha scelto di rivelare le ragioni dell’operazione chirurgica a cui si è sottoposto e ha così messo a tacere chi, nel nome del clickbait, aveva preso un abbaglio dietro l’altro. Ancora una volta, siamo con lui. Che il nuovo "tatuaggio" ha sulla pancia sia il più bello della sua vita.

I 5 momenti flop della settimana

L’ultima fermata di Simona Ventura

Il primo flop della settimana lo riserviamo a Simona Ventura, che quindici giorni fa consideravamo top per il ritorno a Canale 5. Purtroppo, il pubblico non sembra aver particolarmente gradito Ultima fermata, la nuova idea nata dalla mente di Maria De Filippi. Sebbene sui social non si parlasse d’altro, l’Auditel è stato impietoso. A riprova che non sempre ciò che è trend trova riscontro nei numeri. A Simona consigliamo per la prossima volta di accettare progetti in cui è coinvolta sin dall’inizio e di non andare così allo sbaraglio. Ritenta, sarai più fortunata.

Gli abbandoni di Flavia Vento

Flavia Vento, la showgirl (?) bionda lanciata da Libero anni fa, ha abbandonato La Pupa e il Secchione Show. E quale sarebbe la novità? Ha sempre abbandonato tutti i reality a cui ha preso parte, da La Fattoria a L’Isola dei Famosi. Non si capisce perché gli autori si ostinino a chiamarla sapendo che il suo atteggiamento flop è oramai una regola. Non sarebbe più top offrire possibilità a chi saprebbe sfruttarle al meglio?

La mancata partenza di La Flamme

Qualche settimana fa vi avevamo annunciato la programmazione della serie top francese La Flamme ma Italia 1, con una sclta flop, l’ha fatta letteralmente sparire. Prevista per il 15 marzo, non è mai andata in onda, sebbene tutte le guide tv ne portassero orari e trame. Al suo posto, I Griffin. Ma non sarebbe meglio un po’ più di rispetto per i telespettatori prima e per gli addetti ai lavori dopo?

La brutta ripartenza di Olly

È partita su Rai 2 la seconda stagione di Volevo fare la rockstar, la serie cult divenuta un top della serialità italiana grazie ai passaggi sulle piattaforme, RaiPlay e Prime Video. L’Auditel non ha avuto pietà, segnando un ascolto al di sotto del milione per i due episodi proposti. E la colpa del flop è anche della rete che la trasmette. Dopo quasi tre anni dalla prima stagione, non era forse meglio qualche replica prima per riallacciare le fila del racconto?

Elodie al ribasso

È strano anche scriverlo. Elodie è un’artista al top, amata da tutti, eppure il suo ultimo singolo è un sonoro e inaspettato flop. A nulla sono servite le polemiche legate al lancio del video di Bagno a mezzanotte. Il singolo ha esordito solo alla posizione numero 27 della classifica Fimi, l’unica che conteggia vendite e streaming, ed è sceso alla 33 alla sua seconda settimana. Un dato deludente che dimostra come non serva un buon video a fare una buona canzone.