L a quarta settimana di aprile 2022 si è appena chiusa. Ma quali sono state le migliori o le peggiori notizie dell’entertainment di questa settimana? Quali i top e i flop di questi ultimi sette giorni?

Anche la quarta settimana di aprile 2022 è oramai alle spalle e ha vissuto i suoi momenti top e flop. Come spesso accade, sono tante le notizie che negli ultimi sette giorni hanno riempito le pagine dei quotidiani ma anche dei siti web. E hanno suscitato ammirazione o indignazione a seconda dei casi.

Ogni sabato, giocando, faremo il punto della situazione per quanto riguarda l’entertainment (con annessi temi di cultura e società in genere) con il ritorno di un format particolarmente apprezzato durante Sanremo 2022: i top e i flop della settimana.

I momenti top e flop della settimana

I 5 momenti top della settimana

Sangiovanni attore per Netflix

La prima notizia top della settimana riguarda un giovane artista da noi tanto amato e mai flop: Sangiovanni. Amato dalle adolescenti quanto dalle loro mamme, ha appena pubblicato il suo nuovo disco ma da questo è rimasto fuori il brano inedito Scossa. Sarà possibile ascoltarlo interamente nella terza stagione di Summertime, disponibile su Netflix dal 4 maggio. Il cantautore vicentino, che continua a dare voce alla sua generazione, al desiderio di amore e spensieratezza, sarà presente nella serie tv nei panni di se stesso.

È possibile cominciare ad apprezzare Scossa dal full trailer della serie, prodotta da Cattleya e con nel cast, tra gli altri, Andrea Lattanzi (da noi intervistato).

Tommaso Zorzi ritrova Stefania Orlando in tv

La seconda notizia top della settimana ci arriva direttamente da Real Time, un’emittente che continua a collezionare programmi di successo allontanando da sé il concetto stesso di flop. Dal 6 maggio Real Time proporrà in prima serata Questa è casa mia!, un factual game condotto dal nostro amato Tommaso Zorzi. Nel programma, Tommy ritroverà l’amica Stefania Orlando come giurata, insieme a Barbara Foria, Roberta Tagliavini e Nicola Conversa. In ogni puntata, quattro concorrenti dovranno convincere la giuria che quella che gli mostrano sia casa loro, ma solo uno dice la verità. Il vincitore avrà in palio una fornitura di tessili per la casa firmata da Via Roma 60 e un meraviglioso weekend in Italia presso un albergo 5 stelle del circuito Nero Lifestyle.

Il cast di Questa è la mia casa!, capitanato da Tommaso Zorzi.

La giovane Elisabetta

Il 21 aprile è stato il compleanno di Elisabetta II. Mentre per il suo Giubileo vedremo un documentario inedito firmato da Roger Mitchell, StarzPlay ha finalmente diffuso le immagini di una serie destinata a entrare nel cuore di ognuno di noi: Becoming Elizabeth. Disponibile dal 12 giugno, la serie si annuncia subito top (e di sicuro non flop) per la scelta di raccontare gli anni giovani della sovrana più iconica d’Inghilterra.

Molto prima di salire al trono, la giovane Elizabeth Tudor, interpretata da Alicia von Rittberg, era un'adolescente orfana che fu coinvolta nella politica e negli intrighi sessuali della corte inglese. La morte del re Enrico VIII vede il figlio di nove anni Edward, impersonato da Oliver Zetterström, salire al trono. Avvia, così, un’accesa corsa al potere quando Elisabetta, Edward e la loro sorella Mary, supportata da Romola Garai,diventano pedine in un gioco tra le grandi famiglie d'Inghilterra e le potenze europee che si contendono il controllo del Paese.

Becoming Elizabeth: Le foto della serie tv 1/4 2/4 3/4 4/4 PREV NEXT

Bravi Clementino e Lorella!

E a proposito di programmi top e mai flop che dire della nuova edizione di Made in Sud, il programma comico di Rai 2? Il cambio di conduzione ha decisamente dato una sferzata al programma e il merito è tutto di Clementino e Lorella Boccia. Il rapper e la ballerina hanno dato al programma quel tocco di brio e improvvisazione in più che mancava. Mai fuori posto e pronti a interagire con pubblico e comici, hanno dimostrato che la chiave vincente sta nella spontaneità con cui ci si presenta davanti alle telecamere. Bravi!

Quelle tre brave ragazze

Diciamocelo con franchezza. La quinta notizia top della settimana riguarda un programma che aspettiamo con un’attesa quasi flop sin da quando è stato annunciato: Quelle brave ragazze. La produzione Sky, disponibile dal 19 maggio, ha al centro tre brave ragazze – Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti – alle prese con la vacanza più “trasgressiva” e indimenticabile della vita. In giro per la Spagna, le tre saranno coinvolte in alcune attività straordinarie e altre più quotidiane, in esperienze per loro fuori dal comune, in eventi locali tradizionali.

Tutto questo permetterà alle 3 “brave ragazze” di conoscere usanze, culture e posti lontani da loro ma soprattutto di concedersi una vacanza che sia davvero memorabile: mangeranno paella e tapas e cammineranno nelle strade più famose di Madrid vivendole di giorno e “by night”, proveranno gli abiti più tradizionali della cultura spagnola, scopriranno segrete consuetudini locali, fino a scatenarsi addirittura in un concerto rock. Noi non vediamo l’ora!

Quelle brave ragazze: Le foto del programma 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 PREV NEXT

I 5 momenti flop della settimana

Le dichiarazioni di Sofia Goggia e le domande a Samantha Cristoforetti

La prima notizia flop della settimana riguarda due personalità solitamente al top: la sciatrice Sofia Goggia e indirettamente l’astronauta Samantha Cristoforetti. Dispiace ma certe parole pronunciate o certe domande dimostrano come ancora ci sia da combattere contro le discriminazioni legate all’orientamento sessuale o ai problemi legati alla disparità di genere.

“Gay nello sci maschile? Direi che non ci sono: devono gettarsi dalla Streif di Kitz”, ha detto la prima in un’intervista. Seriously?

Dei figli, invece, hanno chiesto in tanti alla Cristoforetti, facendo passare in secondo piano la sua nuova missione. Suvvia. Ma chi li sceglie i giornalisti a cui rilasciare interviste?

Le lacrime di coccodrillo per Catherine Spaak

La seconda annotazione flop della settimana riguarda la morte di Catherine Spaak, attrice sempre al top, e il modo in cui la televisione l’ha osannata. Eppure, la televisione è la stessa che negli anni ha fatto di tutto per tenere Catherine lontana dal piccolo schermo.

Forse voi non lo sapete ma, quando Forum è nato (ed era ancora un programma lontanissimo dalla deriva ultra trash di oggi), a condurlo c’era proprio Catherine Spaak, allontanata dopo la prima edizione senza sapere mai il perché (o forse sì). Lo stesso tipo di allontanamento si è ripetuto qualche decennio dopo con la chiusura di Harem, talk show tutto al femminile del sabato notte di Rai 3 condotto dall’attrice. Non sono bastate le punte di 3 milioni di spettatori a salvaguardare il primo vero programma rosa della tv italiana.

Molto probabilmente il carattere indomito di Catherine poco si prestava a compromessi ma la tv questo ha dimenticato di dirlo.

Che sta succedendo a Ezra Miller?

Tutti ci stiamo chiedendo cosa passa per la mente di Ezra Miller, giovane attore al top che sta riempendo le pagine dei giornali con notizie flop e preoccupanti. È stato nel giro di pochi giorni arrestato più volte per comportamenti a prima vista assurdi. Il rischio che ne risenta la sua carriera è altissimo. Può qualcuno far qualcosa?

L’arresto di A$AP

Per chi non lo sapesse (e sarebbe realmente un flop), A$AP è il compagno di un’artista al top del mondo come Rihanna. I due erano in crisi da tempo e per tale ragione si sono concessi una “luna di miele” riconciliatoria alle Barbados. Al rientro in aeroporto, lui è stato arrestato per una sparatoria avvenuta qualche tempo fa. Ma che bisogno c’era di attenderlo con una schiera di fotografi pronti a immortalare il momento in barba allo stato di gravidanza di Rihanna? Un po’ di delicatezza non avrebbe guastato.

“Le ragazze dell’Est…”

L’ultima notizia flop riguarda una dichiarazione aberrante. “Le ragazze dell’Est facevano una scuola in Svizzera per accalappiare anziani” sono le parole pronunciate dall’attore Orso Maria Guerrini, ospite da Eleonora Daniele a Storie italiane, su Rai 1.

L’episodio, frutto di ignobili luoghi comuni, ricorda da vicino quanto accaduto anni fa in un programma di Paola Perego. Allora a macchiarsi di sessismo e razzismo fu Fabio Testi e a farne le spese la conduttrice, il cui programma venne chiuso in tutta fretta. La Daniele si è salvata dalla stessa sorte per l’immediata presa di posizione, dimostrandosi capace di rimettere in riga chi, dall’alto non si sa di cosa, parlava a vanvera.