I top e i flop della prima settimana di maggio 2022

L a prima settimana di maggio 2022 si è appena conclusa. Ma quali sono state le migliori o le peggiori notizie dell’entertainment di questa settimana? Quali i top e i flop di questi ultimi sette giorni?

Anche la prima settimana di maggio 2022 è oramai alle spalle e ha vissuto i suoi momenti top e flop. Come spesso accade, sono tante le notizie che negli ultimi sette giorni hanno riempito le pagine dei quotidiani ma anche dei siti web. E hanno suscitato ammirazione o indignazione a seconda dei casi.

Ogni sabato, giocando, faremo il punto della situazione per quanto riguarda l’entertainment (con annessi temi di cultura e società in genere) con il ritorno di un format particolarmente apprezzato durante Sanremo 2022: i top e i flop della settimana.

I 5 momenti top e flop della settimana

I 5 momenti top della settimana

Il terzo film di Emma Dante

La prima notizia top della settimana riguarda una regista, teatrale e cinematografica, il cui impegno sul fronte dei diritti civili non è mai stato flop: Emma Dante. Dopo Via Castellana Bandiera, suo debutto alla regia cinematografica, e il bellissimo Le sorelle Macaluso, la regista palermitana è appena tornata sul set dando il via alle riprese del suo terzo film. Si tratta di Misericordia, opera già portata a teatro scritta e diretta da lei.

Al centro vi è la storia di tre prostitute e di un ragazzo menomato, orfano di madre, che vivono in un degrado terribile. Scopo della regista è quello di raccontare “la fragilità delle donne, la loro disperata e sconfitta solitudine”. Nel cast, gli stessi attori che hanno portato il testo a teatro: Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi e Simone Zambelli. Non vediamo l’ora che il film sia pronto!

Mirko di nuovo in viaggio

La seconda notizia top riguarda un programma di RaiPlay, piattaforma che da tempo non sa cosa sia un flop sebbene non se ne parli molto. Si tratta di I mestieri di Mirko, in cui Mirko Matteucci racconta la grande tradizionale artigianale che ha reso l’Italia celebre in tutto il mondo. La nuova edizione, registrata appunto in giro per l’Italia, presenta differenti lavori: dall’archeologo a Pompei al maestro fisarmonicista di Castelfidardo, passando per il fonditore di campane ad Agnone e il buttero maremmano.

Mirko Matteucci si cimenta come principiante in ogni attività improvvisandosi nelle più varie e vecchie arti. Così avrà l’occasione di mettere letteralmente le mani in pasta, ma anche di far conoscere al pubblico realtà produttive che non si sono mai fermate, a dispetto di tutte le difficoltà contingenti.

I mestieri di Mirko: Le foto 1/3 2/3 3/3 PREV NEXT

Il duetto di Ultimo ed Ed Sheeran

Ultimo è uno dei nostri cantautori sempre al top mentre Ed Sheeran è un cantautore inglese che non ha mai conosciuto battute d’arresto o flop. Ora le loro due voci vincono le distanze geografiche e si uniscono in una canzone, 2Step, uscita il 6 maggio in tutti gli store digitali. Ad annunciarlo è stato proprio Ultimo dai suoi social. E, come scrive Lorella Cuccarini tra i commenti, che bomba!

Carmen Consoli e Marina Rei insieme

Un altro duetto top riguarda invece due cantautrici italiane che hanno diviso spesse volte il palco durante i concerti live. Si tratta di Carmen Consoli, la cantantessa siciliana, e Marina Rei, ottima batterista oltre cantautrice dai testi profondi e votati all’empowerment femminile. Insieme cantano il brano Un momento di felicità. “Queste sono le parole e la musica della nostra amicizia che vibrano, potenti, come il desiderio costante di stare insieme per creare quanto più possibile un “momento di felicità””, si legge sul profilo Instagram di Marina. È sempre bello vedere due donne, due amiche che si stringono la mano e non si fanno guerra.

Il ritorno all’italiano di Spagna

Avevamo intervistato Ivana Spagna per lo scorso 8 marzo scegliendola come simbolo della giornata per la sua carriera sempre al top. Aveva in quell’occasione presentato un brano in inglese, lingua che l’ha portata in cima alle classifiche di tutto il mondo negli anni Ottanta. Ritorna invece ora a cantare in italiano e lo fa con il cantautore napoletano Ivan Granatino nel brano Napoli Cuba. A volere il featuring è stato il giovane Granatino a cui da sempre piacciono le contaminazioni. Per la prima volta, Ivana si cimenta con il rap e il reggaeton, rivelandosi ancora una volta la grande artista che è. Il primo pezzo della stagione estiva è servito.

I 5 momenti flop della settimana

X-Factor e l’ombra di Amici

La prima notizia flop della settimana è frutto di un ragionamento inerente a un programma top molto amato: X-Factor. Dopo l’annuncio del ritorno di Fedez, è stato comunicato il nome di un secondo giudice: Ambra Angiolini, reduce dal concertone del Primo Maggio. La presenza di Ambra, sicuramente più competente di altre giudici del passato, ci rallegra, sia chiaro. Ci tormenta però un pensiero: X-Factor si dice da sempre diverso da Amici di Maria de Filippi. Eppure, da un paio d’anni pesca dal bacino del talent Mediaset, come se volesse rincorrerlo e rincorrerne le facce. Prima Emma, ora Ambra (giudice di una passata edizione). A pensar male, di solito ci s’azzecca.

Il trailer del nuovo Avatar

La seconda notizia flop riguarda in qualche modo un film attesissimo e che sarà sicuramente top: Avatar 2 – La via dell’acqua. Il trailer doveva essere mostrato prima della proiezione nelle sale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Eppure, c’è chi l’ha visto e chi no. Una nota catena di multiplex, infatti, non lo ha proiettato, sollevando le critiche degli spettatori che invece lo attendevano. Nessuno ha spiegato a oggi il perché. Curioso.

Avatar 2: Le prime foto di backstage 20th Century Studios 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 Director James Cameron and actor Sam Worthington behind the scenes of 20th Century Studios' AVATAR 2. Photo by Mark Fellman. © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved. 6/7 20th Century Studios. 7/7 PREV NEXT

I David di Sonnatello

E no. Anche quest’anno la cerimonia dei David di Donatello, l’Oscar del cinema italiano, trasmessa da Rai 1 in prima serata si è rivelata un flop sotto tutti i punti di vista, nonostante l’evento sia da molti considerata il top della stagione cinematografica. I motivi? Una serata di gala all’insegna della noia e dell’abbiocco facile che ha dimostrato anche come non basti Drusilla Foer a rendere uno show accattivante. Da lì il soprannome di David di Sonnatello, seguito più o meno dai parenti dei candidati e basta.

La programmazione tv ballerina

Sottolineiamolo ancora una volta, non ne possiamo più del mancato rispetto dei telespettatori, delle guide tv e degli operatori del settore stesso. È possibile che reti tv come Rai 1 e Canale 5, considerate al top, annuncino programmi, film e serie, che puntualmente cancellano e spostano come meglio credono con un atteggiamento che più flop non si può? Gli ultimi casi riguardano il tv movie A muso duro, annunciato per il 1° maggio, poi spostato al 15 e infine al 16, e lo show Big Show, annunciato il venerdì, traslocato al giovedì e infine buttato alla domenica. Roba da stracciar le riviste con i palinsesti lo stesso giorno in cui le si è comprate.

Kim Kardashian e l’abito storico di Marilyn Monroe

L’ultima notizia flop della settimana ha per protagonista Kim Kardashian con indosso l’abito, sempre top, che ha reso iconica Marilyn Monroe. Ma veramente? Certi paragoni arditi lasciano interdetti.