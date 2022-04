I top e i flop dell’ultima settimana di aprile 2022

L a quinta e ultima settimana di aprile 2022 si è appena chiusa. Ma quali sono state le migliori o le peggiori notizie dell’entertainment di questa settimana? Quali i top e i flop di questi ultimi sette giorni?

Anche la quinta e ultima settimana di aprile 2022 è oramai alle spalle e ha vissuto i suoi momenti top e flop. Come spesso accade, sono tante le notizie che negli ultimi sette giorni hanno riempito le pagine dei quotidiani ma anche dei siti web. E hanno suscitato ammirazione o indignazione a seconda dei casi.

Ogni sabato, giocando, faremo il punto della situazione per quanto riguarda l’entertainment (con annessi temi di cultura e società in genere) con il ritorno di un format particolarmente apprezzato durante Sanremo 2022: i top e i flop della settimana.

I momenti top e flop della settimana

I 5 momenti top della settimana

Il film su Manuel Bortuzzo

Nella stessa settimana in cui si è annunciata la sua rottura sentimentale (e la fine di una storia d’amore è sempre flop), Manuel Bortuzzo ha riempito le pagine dei siti web per una notizia top. Ricominciare, il film tv dedicato alla sua storia, andrà in onda su Rai 1 il prossimo 8 maggio. È però già disponibile un trailer che ha già emozionato tutti quanti. Bortuzzo sarà interpretato dal bravo Giancarlo Commare, visto di recente in Sempre più bello, mentre suo padre avrà il volto di Alessio Boni. Avremo modo di riparlarne.

I Di4ri di Netflix

Debutterà su Netflix il prossimo 18 maggio una serie tutta italiana che si preannuncia veramente top. Si chiama Di4ri e in 15 episodi racconta la vita di un gruppo di personaggi preadolescenti. Ogni episodio è raccontato dal punto di vista di uno dei protagonisti, un diario personale di cui ognuno si fa di volta in volta voce narrante, parlando direttamente agli spettatori. Le vicende di Pietro, Livia, Isabel, Daniele, Monica, Giulio, Mirko e Arianna – tra gioie, drammi, primi amori – ci faranno scoprire che succede in 2D, accompagnati dalle note di Isole, il nuovo singolo di Tancredi (ospite in due episodi).

Nel cast della serie spicca il nome del giovanissimo Andrea Arru, nei panni di Pietro, una sorta di giovanissimo James Dean. Arru è uno di quei nomi da tenere saldamente sott’occhio. Nato nel 2007, ha recitato in diversi film e serie tv di successo, tra i quali GlassBoy, Calibro 9 e Storia di una famiglia perbene. Puntiamo molto su di lui.

Le foto di Di4ri 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 PREV NEXT

Valeria Golino e Jasmine Trinca

Sebbene la presenza quasi flop al Festival di Cannes 2022 con pochissimi titoli, è top sapere che due nostre attrici terranno alta la bandiera del cinema italiano nelle giurie del festival. Si tratta di Jasmine Trinca, scelta tra i membri che decreteranno la Palma d’Oro 2022, e di Valeria Golino, presidente di giuria per la sezione Un cértain regard. Le due calcheranno il tappeto rosso anche per la presentazione di Marcel!, primo film diretto da Trinca con Golino nel cast. Sono queste le donne che ci piace portare all’estero: fiere, determinate, professionali.

Le foto di Marcel! 1/2 2/2 PREV NEXT

La prima foto di Barbie

Vi avevamo parlato tempo fa del progetto top di portare al cinema la figura di Barbie, bambola mai flop. La produzione, diretta da Greta Gerwig, ha fatto numerosi passi in avanti ed è stata finalmente svelata la prima foto di scena con l’attrice Margot Robbie alle prese con la sua vita di plastica. Noi non vediamo l’ora che sia diffuso altro e che il film arrivi nelle sale. Non prima del luglio 2023, ahinoi.

Margot Robbie in Barbie.

La donna per me

Ci aveva destato parecchio dubbio la scelta flop di fare uscire alla chetichella, in pochissime sale, la commedia romantica La donna per me con Alessandra Mastronardi. È di questi giorni la notizia, non ancora diramata dai media ufficiali, della scelta top di offrire il film agi abbonati di Sky a partire dal 23 maggio. A tal proposito, si terrà nei prossimi giorni la conferenza stampa, che renderà sicuramente giustizia alla divertente commedia.

I 5 momenti flop della settimana

Le speculazioni sul futuro della D’Urso

Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie riguardanti il futuro professionale di Barbara d’Urso. Il contratto della conduttrice sempre al top scade il prossimo dicembre ma in molti hanno abboccato al rumor flop inerente al suo siluramento da Mediaset. Sarà vero? Intanto, l’ufficio stampa di Canale 5 ha provveduto a ribadire che Barbara rimarrà al timone di Pomeriggio 5 per altre due settimane a giugno e ritornerà regolarmente in onda da settembre. I motivi di tale accanimento flop della stampa contro la conduttrice sono discutibili, piaccia o non piaccia.

La Barbie di Elisabetta II

Per celebrare il compleanno di una donna sempre al top come Elisabetta II, è stata realizzata una versione della celebre Barbie che possiamo sicuramente definire flop. Il motivo? Beh, se guardate attentamente la bambola, più che la regina, questa ricorda Helen Mirren, l’attrice che l’ha interpretata in The Queen. Sicuri che per disegnarla non abbiano condotto delle ricerche su Google e siano stati ingannati da qualche foto?

Il ritiro di Andrew Garfield

Ed ecco il ritirato dalle scene della settimana. Ogni sette giorni qualche attore o artista al top ci annuncia la decisione flop di ritirarsi dalle scene per capire che direzione vuole dare alla sua vita. A comunicare la pausa questa volta è Andrew Garfield, reduce da un anno lavorativo particolarmente fortunato. Ce ne faremo una ragione.

Britney Spears lascia i social

Dopo la ritrovata libertà e l’annunciata gravidanza, Britney Spears ha comunicato urbi et orbi che lascerà per un po’ di tempo i social. Perché è flop la sua scelta? Semplice. I social sono stati il mezzo con cui i suoi sostenitori e non hanno lanciato tempo fa un hashtag per aiutarla a porre fine ai suoi problemi legali. Non un’ottima ricompensa, dunque, per i suoi followers.

After 4

Il fenomeno letterario After era partito al top anche come saga cinematografica ma, capitolo dopo capitolo, si è quasi rasentato il flop dopo After 3, da noi subito in streaming. Ora si sono concluse le riprese di After 4, con cui si dovrebbe concludere la saga. Prima di vedere o meno Tessa e Hardin sullo schermo, TheWom.it è in grado di anticiparvi le prime attesissime foto di scena.

Le foto di After 4 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 PREV NEXT