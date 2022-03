I segni del cuore: Su Sky una commedia da Oscar sul trovare la propria voce

F orte di tre nomination agli Oscar 2022, il film I segni del cuore arriva su Sky dopo aver ottenuto premi e riconoscimenti in tutto il mondo. Al centro del racconto vi è una modesta famiglia di pescatori sordomuti, a eccezione della figlia maggiore. Che, per uno strano scherzo del destino, ha una straordinaria voce e un talento innato per il canto.

I segni del cuore, il film che Sky propone lunedì 21 marzo, è stato la vera sorpresa delle nomination agli Oscar 2022. È candidato in ben tre categorie: miglior film, miglior attore non protagonista (Troy Kutsur) e miglior sceneggiatura non originale. Stando ai bookmakers, almeno due delle tre candidature dovrebbero trasformarsi in statuette nella notte tra il 27 e il 28 marzo.

Tuttavia, nonostante i riconoscimenti avuti in giro per il mondo, I segni del cuore è anche il titolo meno noto di quelli candidati a miglior film. Arriva infatti su Sky senza essere passato per il cinema dopo un’uscita in homevideo per Eagle Pictures senza troppi proclami. Presentato al Sundance Film Festival nel 2021, ha portato a casa il premio come miglior film drammatico. Acquistato da Apple Tv+ per 25 milioni di dollari, si è trasformato in un successo senza precedenti per la piattaforma.

Cosa racconta I segni del cuore

Diretto e sceneggiato da Sian Heder, I segni del cuore, film proposto da Sky, racconta la storia di Ruby Rossi, una liceale diversa dalle altre. Le sue giornate iniziano alle tre del mattino, quando si alza per uscire di casa e andare a lavorare come marinaio sul peschereccio di famigli con il fratello maggiore Leo, sordo come entrambi i genitori.

Fortemente attaccata alla sua famiglia di colletti blu, Ruby ha passato la maggior parte della sua vita a fare da interprete per i suoi cari e si sente particolarmente protettiva nei confronti di papà Frank e mamma Jackie. Sebbene abbia sulle sue spalle il peso di molte responsabilità, Ruby ha un'importante valvola di sfogo: ama cantare. Sperando di stare più vicina a Miles, il coetaneo per cui ha una cotta, Ruby si iscrive spontaneamente al coro. Scopre così una sorprendente intesa con Bernardo Villalobos, l'insegnante di canto dai metodi insoliti in grado di tirare fuori il meglio dai suoi studenti.

Individuato il talento di Ruby, "Mr. V" è deciso ad aiutarla a esprimere tutto il suo potenziale, preparandola per un'importantissima audizione al prestigioso Berklee College of Music di Boston. Spaventata però da ciò che potrebbe riservarle il futuro, Ruby è incerta sul da farsi. Considerate le limitate finanze della famiglia, mai avrebbe immaginato di poter frequentare un college o di allontanarsi dalla sua modesta abitazione a Gloucester, nel Massachusetts.

Si ritroverà allora a dover affrontare una difficile scelta. Seguirà la propria strada o adempirà a quelli che sente essere i suoi obblighi nei confronti della famiglia?

Emilia Jones ed Eugenio Derbez in I segni del cuore.

Il remake di una dramedy francese

I segni del cuore, film disponibile su Sky e NOW Tv dal 21 marzo, è un libero adattamento del successo francese La famiglia Bélier. Dramedy di formazione, nel 2014 ha ottenuto ben sei nomination ai César, gli Oscar del cinema francese. Delle sei candidature una si è trasformata in premio alla giovane protagonista Louane Emera per il ruolo di Ruby, un'adolescente combattuta tra la sua passione per la musica e la devozione alla famiglia di allevatori sordi.

Sian Heder, regista e sceneggiatrice di I segni del cuore, ha voluto concentrarsi sul lato spesso comico e tenero della storia iniziale per concentrarsi sulle dinamiche familiari e il modo realistico in cui erano trattate nel film di Lartigau. Diversi sono stati i cambiamenti apportati: i Bélier sono diventati i Rossi, l'ambientazione spostata nella comunità costiera di Glouchester (a circa 30 miglia da Boston) e ha fatto dei Rossi dei pescatori.

Nata nel 1977 nel Massachusetts, Sian Heder si è laureata alla Carnegia Mellon School of Drama prima di trasferirsi a Hollywood per diventare un'attrice e sceneggiatrice (sostentandosi nel frattempo come babysitter). Nel 2015 ha debuttato dietro la macchina da presa con il dramma Tallulah, presentato con successo al Sundance Film Festival e acquisito da Netflix. I segni del cuore, il film proposto da Sky, è il suo secondo lungometraggio come regista. Da sceneggiatrice è invece nota per aver scritto le prime tre stagioni della serie Orange is the New Black.

Sian Heder ed Eugenio Derbez sul set di I segni del cuore.

Conosciamo i Rossi

Al centro di I segni del cuore, il film proposto da Sky in prima tv, vi è la famiglia Rossi. I Rossi si guadagnano da vivere grazie al loro peschereccio. Papà Frank, sordo come mamma Jackie e il figlio Leo, è un pescatore di lunga data e ha intenzione di tramandare l'attività ai figli Leo e Ruby, l'unica udente della famiglia. Sebbene lavorino sodo, i soldi sono sempre pochi per Ruby e la sua famiglia, che vivono insieme in una casa sì affascinante ma anche un po' sgangherata. Tuttavia, ciò che di materiale manca loro viene compensato dall'affetto sincero che nutrono gli uni per gli altri.

Frank e la moglie Jackie, un'ex modella che ha vinto un noto concorso di bellezza lo stesso anno in cui ha conosciuto il marito, sono sposati da anni ma si comportano più come adolescenti schiocchi e in amore che come figure autoritarie. Il rapporto che hanno con i figli è confortevole e rilassato, a volte anche troppo. A Jackie piace dare consigli al figlio sulle sue scelte su Tinder mentre Ruby viene tutte le volte trascinata dal medico per tradurre anche le esigenze più intime o private. Frank e Jackie sono interpretati da due attori sordi: Troy Kotsur e Marlee Matlin, l’ex moglie di William Hurt (recentemente scomparso) premio Oscar per Figli di un dio minore.

Leo, invece, è il tipico fratello maggiore, pronto a prender in giro Ruby tutte le volte che se ne presenta l'occasione. Vorrebbe un po' più di indipendenza e assumersi responsabilità maggiori con l'attività di famiglia ma aspetta paziente che se ne presenti l'occasione. Anche Leo è impersonato da un attore sordo, Daniel Durant.

A differenza del resto della famiglia, Ruby ci sente e ciò inevitabilmente la rende la "strana" di casa. Ha precisato la regista Sian Heder: "Il non comunicare come i genitori la rende per certi versi un'adolescente come tante altre. Scherzando, posso dire che non si tratta di un deficit vero e proprio. Dopotutto, è qualcosa di universale: alla sua età, ogni adolescente sperimenta un divario comunicazionale con i genitori!". Responsabile della famiglia da quando ne ha memoria, Ruby è intelligente e piena di risorse. Ma è anche una normale adolescente con i propri sogni, una migliore amica (Gertie, supportata da Amy Forsyth) e una cotta per un compagno di classe (Miles, giocato da Ferdia Walsh-Peelo). Ruby ha le fattezze di Emilia Jones, protagonista della serie Locke & Key e scelta da Paolo Sorrentino per Youth - La giovinezza.

Il rifugio preferito di Ruby è la musica, che rappresenta la sua inesauribile fonte di energia: in una famiglia di non udenti, la musica è qualcosa di speciale e privato che appartiene solo ed esclusivamente a lei. Ed è proprio la passione per la musica (oltre che per Miles) che la porta nel coro guidato dal professore Bernardo Villalobos. Mr. V è un ex divo del rock che da Città del Messico si è stabilito nel Massachusetts alla ricerca di una vita più tranquilla. Summa di tre diversi insegnanti che la regista Heder ha conosciuto in gioventù. Mr. V ha il volto di Eugenio Derbez, attore messicano apparso in diverse produzioni hollywoodiane come Overboard o Dora e la città perduta.

