Il profumo attrae gli opposti nel film di Rai 3

I profumi di Madame Walberg è un film che, proposto da Rai 3, racconta come i più grandi problemi di comunicazione tra due individui agli antipodi possono essere superati per trasformarsi in complicità e sostegno reciproco.

Rai 3 trasmette in prima visione tv la sera del 27 giugno il film I profumi di Madame Walberg. Diretto da Grégory Magne e portato nelle nostre sale da Satine, il film di Rai 3 I profumi di Madame Walberg racconta la storia di due persone solitarie: Anne Walberg, una profumiera di fama internazionale, e Guillaume, il suo autista.

Con delicatezza e ironia, il film esplora i temi della solitudine, della comunicazione e delle dinamiche umane attraverso il prisma del mondo della profumeria. L’ispirazione per la storia è arrivata da una situazione quotidiana, come ha raccontato il regista: "Ero in mezzo a una folla, e un profumo familiare ha attirato la mia attenzione. Ho cominciato a chiedermi come potesse essere la vita quotidiana di una persona con un senso dell'olfatto più sviluppato della media".

La trama del film

Anne Walberg, la protagonista del film di Rai 3 I profumi di Madame Walberg, è una maestra nel creare profumi. Vende il suo incredibile dono a numerose aziende, ma è anche una diva, egoista e suscettibile. Guillaume, il suo nuovo autista, è l'unico che osa affrontarla, ed è probabilmente per questo che lei non lo licenzia. La storia si sviluppa intorno alla relazione tra questi due personaggi, entrambi alle prese con le loro difficoltà personali.

Anne Walberg, interpretata da Emmanuelle Devos, è una profumiera di talento ma con un carattere più che difficile. Guillaume, interpretato da Grégory Montel, è un autista che sta attraversando un periodo difficile a causa della separazione dalla moglie e della battaglia per la custodia della figlia. Nonostante le loro differenze, i due personaggi sviluppano una relazione unica e complessa, dove ciascuno finisce per aiutare l'altro in modi inaspettati.

Solitudine e Comunicazione

Uno dei temi centrali del film di Rai 3 I profumi di Madame Walberg, è la solitudine. Anne è una persona riservata e ha difficoltà a comunicare, mentre Guillaume è più socievole ma attraversa un momento di crisi personale. La loro interazione mostra come due persone, apparentemente opposte, possano trovare un terreno comune e aiutarsi reciprocamente.

Il film offre anche uno sguardo affascinante sul mondo della profumeria, una professione poco conosciuta ma estremamente affascinante. Come spiegato dal regista Grégory Magne: "Non volevamo fare un film accademico sui profumieri o sui profumi. Le 'missioni' di Anne sono state ispirate da cose che ho letto o visto su questo argomento".

Anne è una profumiera di talento, descritta come una "diva caduta". All'inizio appare fredda e distante, con una vena borghese che potrebbe farla sembrare altezzosa. Tuttavia, è chiaro che la sua riservatezza nasconde una difficoltà a comunicare. Emmanuelle Devos, che interpreta Anne, ha lavorato con Christine Nagel, profumiera in-house di Hermès, per prepararsi al ruolo.

Anche se la storia contiene molti momenti divertenti, non può essere classificato semplicemente come una commedia. Magne sottolinea: "Mi piace quando l'umorismo si basa su ciò che ogni spettatore vede, coglie o capisce individualmente. Quando la commedia è leggermente suggerita piuttosto che gridata dai tetti". Questo approccio rende l'umorismo del film più sottile e realistico.

Guillaume è l'opposto di Anne in molti modi. Sta attraversando un periodo difficile nella sua vita personale, ma è a suo agio in qualsiasi situazione sociale. La sua mancanza di pazienza e deferenza lo rende un personaggio comico ma anche empatico. Come dice Magne: "Guillaume manca di tutte le qualità richieste per essere un autista professionale, ma è bravo a leggere le persone".

