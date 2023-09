I profondi segreti della mia famiglia: Il film shock di Rai 2

V a in onda su Rai 2 il film I profondi segreti della mia famiglia, un thriller che mostra quanto cattiva possa essere una madre nei confronti della sua stessa figlia.

Rai 2 trasmette la sera del 17 settembre il film I profondi segreti della mia famiglia. Thriller di produzione Lifetime, ci porta al cospetto di Katherine Hollingsworth, una donna a capo dell’impero cosmetico di famiglia e sposata con Chuck. Quando alla loro figlia Haley viene diagnosticata la leucemia, tutti si impegnano nella ricerca di un donatore che scoperchierà un vaso di Pandora inimmaginabile.

Diretto da Stefan Brogren, il film di Rai 2 I profondi segreti della mia famiglia è interpretato dagli attori Alex Paxton-Beesley, Madelyn Keys, Gabriel Venneri, Zoe Sarantakise Sonja Smits.

La trama del film

Per entrare nelle dinamiche del film di Rai 2 I profondi segreti della mia famiglia bisogna partire da lontano, da quando Katherine (Alex Paxton-Beesley) è solo un’adolescente. Sua madre Joyce (Sonja Smits) è un’ambiziosa donna d’affari che farebbe tutto il necessario per proteggere la reputazione della sua azienda di cosmetici. Per tale motivo, quando Katherine rimane incinta dell’insignificante fidanzato Chuck (Gabriel Venneri), Joyce le proibisce di dire al ragazzo della gravidanza. Così facendo, quando la bimba viene alla luce, Joyce comunica alla figlia che è nata morta, dopo averne invece predisposto l’adozione con l’accordo di un medico accondiscendente.

La storia ci porta poi a vent’anni dopo. Katherine è felicemente sposata con Chuck, divenuto un uomo di successo. La loro vita idilliaca viene però sconvolta dalla ricerca disperata di un donatore di midollo osseo per la figlia Haley (Zoe Sarantakis), che sta morendo per via della leucemia.

Non volendo vedere la nipote soffrire e sapendo che un donatore compatibile potrebbe essere la sorella biologica, Joyce rintraccia la primogenita di Katherine, adottata e cresciuta con il nome di Libby (Madelyn Keys). A corto di soldi per permettersi di restare al college, Libby accetta la lucrosa offerta di Joyce promettendo di donare il midollo osseo ad Haley a condizione di rimanere nel più completo anonimato, senza realizzare che quella donna è sua nonna e quella malata sua sorella.

Mentre Libby e Haley si preparano per l’intervento chirurgico, Joyce si assicura che medici e infermieri non rivelino l’identità della donatrice alla figlia Katherine. Ma le bugie, come sempre, hanno le gambe corte e, mettendo insieme tutti i pezzi, Katherine scopre la verità. Si ritroverà così a dover affrontare una volta per tutta l’ingombrante madre per salvare entrambe le sue figlie.

Il poster originale del film di Rai 2 I profondi segreti della mia famiglia.

Un film di donne

Contrariamente ad altre storie simili, il film di Rai 2 I profondi segreti della mia famiglia non è ispirato a nessuna storia vera ma è frutto della fantasia delle sceneggiatrici Amy Irons e Ann Williams, brave nel costruire una villain di tutto rispetto come Joyce. Mentre gli uomini appaiono appannati e sicuramente un po’ codardi, sono le donne a dover prendere in mano la situazione, nel bene o nel male.

Colpisce poi la somiglianza tra gli attrice che interpretano Katherine, Libby e Haley, nonostante tra le tre non ci sia alcun legame di parentela. Ma quello che più sorprende è la cattiveria con cui Joyce si relaziona con la figlia, arrivando al punto di instillare anche in Chuck dubbia sulla presunta paternità della loro prima bambina.

