I peggiori giorni: Rocco Papaleo e Giovanni Storti in una clip esclusiva del film

A rriva in sala I peggiori giorni, il nuovo film della coppia Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. Commedia corale che sonda l’animo umano, si mostra oggi con una clip in esclusiva di uno dei suoi episodi.

I peggiori giorni è il nuovo film di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno in uscita al cinema il 14 agosto. Una produzione Italian International Film e Vision Distribution (che lo porta anche in sala) in collaborazione con Sky e Netflix, I peggiori giorni è l’ideale sequel di I migliori giorni, di cui ne ricalca la struttura: aspettatevi dunque quattro nuovi episodi per un film corale che, fra ironia e amarezza, sonda l’animo umano e le sue miserie.

Il poster del film I peggiori giorni.

La trama del film

Con nel cast gli stessi Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, oltre che Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Neri Marcorè, Ricky Memphis, Rocco Papaleo e Giovanni Storti, I peggiori giorni è un film che offre quattro diverse storie che rispondono ad altrettante domande. Quanto è bello stare in famiglia a Natale… o no? E il Primo Maggio è davvero la festa di tutti i lavoratori? Ferragosto in spensieratezza tra una grigliata e un tuffo in piscina? Ad Halloween ci si traveste per fare dolcetto o scherzetto agli sconosciuti?

Tre fratelli (Bruno, Foglietta, Leo) si trovano a tirare a sorte, proprio il giorno di Natale, per decidere chi, tra loro, dovrà sacrificarsi e donare un rene per salvare la vita al padre. Un imprenditore sul lastrico (Bentivoglio) viene preso ostaggio il Primo Maggio dal suo ex dipendente (Battiston) che, licenziato senza giusta causa, è pronto a tutto per riuscire a prendere i soldi della liquidazione. Lo scontro tra classi sociali tra due coppie (Memphis, Pandolfi, Ferzetti, Marcorè) si accende a Ferragosto davanti a una grigliata e a causa di figli adolescenti alle prese con i rischi di un party ad alto tasso alcolico e i pericoli della rete. Infine, Halloween e lo scherzo che il destino gioca a un malcapitato mago (Papaleo) che si ritrova ad essere ingaggiato a sua insaputa dal suo storico rivale in amore (Storti).

La clip in anteprima esclusiva

Presentato con successo al 69 Taormina Film Festival, il film I peggiori giorni si svela oggi con una clip in anteprima esclusiva dall’episodio Halloween. Sono passati sei anni da quando Barbara (Antonella Attili) è morta in un incidente d’auto. Da allora suo marito Vittorio (Rocco Papaleo) vive in uno stato di totale prostrazione e ha trasformato quel fatidico giorno, il 31 ottobre, in una ricorrenza da trascorrere stordito sul divano bevendo l’impossibile. A nulla sono serviti i tentativi di sua figlia Matilde (Sara Baccarini) per fargli trovare nuovi stimoli per andare avanti.

Ma quest’anno Matilde non vuole sentire ragioni: ha bisogno di lui. Ha accettato l’incarico di organizzare una festa nella villa di un ricco imprenditore che ha posto come condizione irrinunciabile quella di avere un mago e Vittorio era bravissimo con i giochi di prestigio. Vincendo la sua ormai naturale resistenza, Vittorio accetta ma, una volta arrivato alla villa, fa un’amara scoperta: l’imprenditore è Gildo (Giovanni Storti), suo ex compagno di università e rivale in amore.