I pazienti del dottor Garcia: Su Netflix la serie tv tratta dal romanzo di Almudena Grandes

A rriva in Italia su Netflix la serie tv che in questo momento sta spopolando in Spagna: I pazienti del dottor Garcia. Tratta da un bestseller, ripercorre quarant’anni di storia del Novecento attraverso l’amicizia tra due uomini legati dal desiderio di combattere il Nazismo e i suoi orrori.

Netflix rende disponibile dal 28 aprile la serie tv spagnola I pazienti del dottor Garcia, tratta da un romanzo di Almudena Grandes. Produzione targata RTVE, Diagonal (Banijay Iberia) e DeAPlaneta, I pazienti del dottor Garcia racconta la storia di tre impostori, sullo sfondo delle vicende che hanno segnato l’Europa (e non solo) di inizio Novecento. Nel cast, Javier Rey, Tamar Novas, Veronica Echegui, Jon Olivares e Eva Llorach.

La trama della serie tv

La serie tv Netflix I pazienti del dottor Garcia ci porta nella Spagna appena dopo la vittoria di Francisco Franco. Il dottor Guillermo Garcia Medina (Javier Rey) continua a vivere a Madrid sotto falso nome. La documentazione che lo ha salvato è stata un regalo del suo miglior amico, Manuel Arroyo Benitez (Tamar Novas), un diplomatico repubblicano che gli ha risparmiato la vita nel 1937.

Il dottor Garcia è convinto che non rivedrà mai più Manuel ma questi, nel settembre del 1946, torna dall’esilio con una missione segreta e pericolosa. Intende infatti infiltrarsi in un’organizzazione clandestina, una rete di criminali di guerra e profughi del Terzo Reich, gestita nel quartiere di Arguelles da una donna tedesca e spagnola, nazista e falangista, di nome Clara Stauffer.

Mentre il dottor Garcia si lascia reclutare da Manuel, un altro spagnolo incrocia la strada del loro destino: Adrian Gallardo Ortega (Jon Olivares). Adrian ha vissuto il suo momento di gloria come pugile professionista prima di arruolarsi nella Division Azul per combattere come volontario delle SS e partecipare all’ultima difesa di Berlino. Vive ora in Germania e ignora del tutto come qualcuno voglia impossessarsi della sua identità per fuggire nell’Argentina di Peron.

Il poster originale della serie tv Netflix I pazienti del dottor Garcia.

Un’amicizia indissolubile

“Adattare il romanzo di Almudena Grandes è stata per tutti noi una sfida, un dono e un viaggio meraviglioso”, ha commentato Joan Noguera, il regista della serie Netflix I pazienti del dottor Garcia. “Era fondamentale rimanere fedele al romanzo per restituire le esperienze, le emozioni e le ansie dei personaggi in un momento cruciale per la storia della Spagna”.

La storia si svolge infatti nell’arco di oltre quarant’anni, in cui si susseguono importanti cambiamenti politici e sociali sia in Spagna sia in Europa. “Ciò ha rappresentato una sfida aggiuntiva: avremmo dovuto ritrarre in maniera veritiera tutti i diversi luoghi e tempi che appaiono nel romanzo. È stato un lavoro duro e arduo per tutti quanti, dagli attori al compartimento tecnico: era impensabile che la Madrid nel 1939 fosse uguale a quella del 1975 e lo stesso vale per i personaggi, che inevitabilmente crescono e invecchiano, interpretati sempre dagli stessi attori”, ha aggiunto.

“Da regista, ho voluto catturare le luci e ombre di tutta la storia, prestando attenzione alle viscere dei personaggi, ai loro amori e alle loro delusioni, alla loro lealtà e alla loro corruzione, e alle diverse posizioni politiche… E ho voluto farlo tenendo sempre a mente l’amicizia, vera e indissolubile, dei due protagonisti, Guillermo e Manuel”.

I personaggi principali

I pazienti del dottor Garcia, la serie tv proposta da Netflix, ha un gruppo di personaggi che accompagnano tutto il racconto. Conosciamoli da vicino.

Guillermo Garcia (Javier Rey)

Medico repubblicano, si è visto privare dalla vittoria di Franco della sua professione e di suo figlio. Vive sotto falsa identità e lavora per un’agenzia di trasporti internazionali. Ma è una copertura dal momento che collabora per denunciare quanto il regime stia favorendo la fuga dei criminali nazisti. Motivo per cui si ritroverà a macchiarsi di contrabbando e omicidio.

Manuel Arroyo (Tamar Novas)

Diplomatico diventato spia, è leale alla Repubblica e ai suoi mentori. L’istruzione ricevuta lo ha aiutato a liberarsi dalla miseria. Poliglotta, discreto e intelligente, si infiltra con successo nella rete di fiancheggiatori dei nazisti che opera tra Madrid e Buenos Aires. Stabilitosi in Argentina con un altro nome, recupererà la sua identità solo dopo quarant’anni.

Amparo Priego (Veronica Echegui)

Ha studiato nella stessa Scuola Tedesca di Clara Stauffer. Falangista da prima della guerra, Amparo cerca rifugio nella casa di Guillermo, suo vicino, durante l’assedio contro la Madrid repubblicana. Nonostante le differenze, i due si innamorano e lei rimane anche incinta. Amparo è una donna passionale ma anche pragmatica e calcolatrice, che non esita a tradire Guillermo quando cade la Repubblica, abbandonandolo e portando con sé suo figlio.

Clara Stauffer (Eva Llorach)

Donna dall’incredibile intelligenza e capacità di sfruttare le sue connessioni sociali, falangista in Spagna e nazista in Germania, è il pezzo chiave dell’ingranaggio che facilita la fuga dei criminali nazisti. Agisce con insolita impunità sotto la protezione delle autorità franchiste ma, nonostante la sua astuzia, non scopre mai chi nasconde realmente dietro il suo stimato Manuel.

Meg Williams (Stephanie Key)

Diplomatica e attivista statunitense, Meg è apertamente bisessuale e detesta i fascisti, ragione per cui diventerà l’anello di congiunzione tra la lobby ebraica e Manuel, suo amante e forse grande amore della sua vita.

Otto Skorzeny (Marius Biegai)

Soldato nazista le cui gesta sono leggendarie, ha una cicatrice che gli attraversa diagonalmente il volto e gli conferisce un aspetto terribile. Dalla sua agenzia, Guillermo collabora con lui per organizzare la spedizione del bottino di guerra nazista in un posto sicuro. Ciò favorirà la nascita di un’insolita amicizia tra i due.

I pazienti del dottor Garcia: Le foto della serie tv 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14 PREV NEXT