I nuovi film in streaming di questa settimana (dal 24 al 30 giugno)

S ono tanti ogni settimana i nuovi film che arrivano in streaming tra le varie piattaforme. In quest’ultima settimana di giugno, si passa dalla commedia lgbtqia+ Il mio finto ragazzo al musical Trevor. Qui, tutte le novità da Netflix a Sky.

I nuovi film in streaming su Netflix

Tra i diversi nuovi film proposti in streaming da Netflix, si segnalano due prodotti originali pensati per la piattaforma. Il primo è, dal 24 giugno, The Man from Toronto, una commedia d’azione con protagonisti gli attori Kevin Hart e Woody Harrelson. L’inedito duo è al centro di un classico del genere: uno scambio di persona tra un consulente fallito e il killer più pericoloso al mondo. I due si incontrano per caso in una casa in affitto per le vacanze e le conseguenze non tarderanno ad arrivare.

Il secondo film è invece la commedia fantascientifica norvegese Blasted – In due contro gli alieni. Dal 28 giugno, potremmo assistere alla storia di due amici d’infanzia che uniscono le loro forze e riportano in vita la loro squadra di laser tag. L’obiettivo? Far fronte all’invasione aliena che interrotto un addio al celibato.

Le foto dei nuovi film Netflix 1/2 The Man from Toronto. 2/2 Blasted - In due contro gli alieni. PREV NEXT

I nuovi film in streaming su Prime Video

Come ogni settimana, Prime Video offre nuovi film in streaming, tra titoli compresi in abbonamento e altri a noleggio. L’unico original, mai uscito al cinema o in dvd, è Il mio finto ragazzo, commedia a sfondo lgbtqia+ disponibile dal 24 giugno. Equivoci, malintesi e buoni sentimenti muovono le vicende di un giovane che, si lascia convincere dai suoi migliori amici, a creare il profilo social di un finto fidanzato. Provocherà così le ire dell’ex e metterà in repentaglio una nuova reale storia che sta per nascere.

Il mio finto ragazzo.

I nuovi film in streaming su Disney+

La tematica lgbtqia+ è presente anche nel nuovo film proposto in streaming da Disney+: Trevor, il musical. Si tratta della versione filmata del musical di Off-Broadway con protagonista un tredicenne con una fervida immaginazione. Mentre affronta l’adolescenza nel 1981, Trevor lotta per trovare la propria identità e determinare il proprio posto in un mondo difficile. Quando un incidente imbarazzante a scuola lo porta improvvisamente sotto gli occhi di tutti, Trevor deve trovare il coraggio di tracciare la propria strada. Una storia profondamente commovente e divertente sulla scoperta di sé e sul potere dell’accettazione.

Trevor, il musical.

I nuovi film su Sky

Diversi sono i film nuovi di Sky, disponibili in streaming anche su Now. Tra i tanti, abbiamo selezionato quelli che vi piaceranno di sicuro per tematiche e situazioni. Partiamo dal penultimo capitolo di una saga che non conosce età: Halloween Kills (dal 24 giugno), horror che vede ancora una volta Jamie Lee Curtis fare i conti con un serial killer che la perseguita da quando era poco più che adolescente.

Ghiaccio, l’esordio alla regia di Fabrizio Moro, vi propone una bella storia di riscatto a partire dal 26 giugno. Dalla boxe si passa al calcio con la biografia di uno dei più grandi campioni della storia recente dello sport: Zlatan (dal 27 giugno).

Se amate i cancer movie, non potere mancare l’appuntamento dal 28 giugno con All my Life. È la struggente ma speranzosa storia d’amore tra un giovane malato di cancro e la sua fidanzata, impegnati in una disperata corsa contro il tempo per vivere tutta una vita in poche settimane. Da una storia realmente accaduta.

2 fantasmi di troppo, commedia tutta italiana con due truffatori alle prese con due vere “fantasme” e una storia d’amore tanto inaspettata quanto improbabile, vi farà ridere dal 29 giugno. Le parole che voglio dirti, infine, vi racconterà dal 30 giugno la vera storia del sergente Charles Monroe King, che in missione in Iraq tiene un diario d’amore e consigli per il figlio neonato. È diretto da Denzel Washington e ricorda quanta importanza abbia la famiglia.

Le foto dei nuovi film Sky 1/6 Halloween Kills. 2/6 Ghiaccio. 3/6 Zlatan. 4/6 All my Life. 5/6 Due fantasmi di troppo. 6/6 Le parole che voglio dirti. PREV NEXT