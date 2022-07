I nuovi film in streaming della settimana (dall’01 al 07 luglio)

S ono tanti ogni settimana i nuovi film che arrivano in streaming tra le varie piattaforme. In questa prima settimana di luglio, si passa dal sentimentale Da ciao ad addio alla favola The Princess. Qui, tutte le novità da Netflix a Sky.

I nuovi film in streaming su Netflix

Prima di elencare i nuovi film proposti in streaming da Netflix, occorre segnalare un titolo che la piattaforma ha lanciato la scorsa settimana senza alcun preavviso ma che vale la pena recuperare. Si tratta del bel dramma Beauty, presentato al Tribeca Film Festival. Protagonista ne è un giovane donna nera di talento che si batte per non perdere la sua voce e la sua identità quando le viene offerto un allettante contratto discografico. Ciò scatenerà una feroce battaglia tra la sua famiglia, la casa discografica e la sua migliore amica. Chi le farà da guida nel percorso per diventare una star.

Due sono invece i titoli del tutto inediti che faranno la loro comparsa dal 06 luglio sulla piattaforma. Il primo è il dramedy sentimentale Da ciao ad addio, con protagonista una coppia di liceali che decide volontariamente di separarsi prima di iniziare il college regalandosi un’ultima notte insieme. Avremo modo di riparlarne. Il secondo è invece Fast & Feel Love, un titolo thailandese che mischia azione, commedia e dramma per raccontare le vicende di un campione di cup stacking alle prese con la sua disastrosa vita sentimentale e la difesa del proprio titolo di stacker più veloce del mondo.

I nuovi film in streaming su Disney+

Tra i vari nuovi film proposti da Disney+, molto spesso di catalogo o appena passati al cinema, si segna dall’01 luglio l’original The Princess. L’amata Joey King riveste i panni di un’indomita principessa a metà strada tra Rapunzel e Ribelle, pronta a tutto per difendere il regno e la vita delle persone a lei care.

I NUOVI FILM SU SKY

Diversi sono i film nuovi di Sky, disponibili in streaming anche su Now. Tra i tanti, abbiamo selezionato quelli che vi piaceranno di sicuro per tematiche e situazioni. Partiamo da Davide e Golia, film d’azione e avventura che dall’01 luglio rilegge una delle storie più note della Bibbia mischiando sangue, coraggio e fede. La sera dell’01, uscendo dai canali deputati solo al cinema, Sky Documentaries offre la possibilità di recuperare per chi non l’avesse visto al cinema il bel documentario Nel mio nome, in cui si raccontano quattro storie di transizione di genere, prodotto da Elliot Page.

Tra i nuovi film proposti da Sky e recuperabili in streaming su Now dal 03 c’è l’interessante La notte più lunga dell’anno, in cui Ambra Angiolini è tra i protagonisti di una storia corale che si snoda durante il corso di una sola serata. Se vi piace la colonna sonora, recuperate la nostra intervista ai musicisti che l’hanno realizzata: i Renanera.

Il 04 luglio sarà la volta della commedia sentimentale con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, Corro da te. Remake di un film francese, gioca con sensibilità con il tema della disabilità motoria e in un’intervista il regista Riccardo Milani ci ha spiegato perché.

Il 06 luglio Sky propone un thriller inedito di produzione francese: Black Box – La scatola nera. Protagonista è l’attore Pierre Niney nei panni di un tecnico chiamato a indagare su quanto occorso su un volo Dubai-Parigi che si è schiantato sulle Alpi. Lo attenderà una sconvolgente verità.

Chiude l’elenco dei nuovi film della settimana di Sky Ultima notte a Soho, affascinante racconto di una ragazza che sogna di sfondare nella moda e si ritrova catapultata quasi per magia nella Londra degli anni Sessanta. Ma non tutto è così scintillante come sembra: i sogni si infrangeranno con una realtà oscura e complessa.

