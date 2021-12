A ndare al cinema nei fine settimana è da sempre una delle opzioni possibili per divertirsi, commuoversi, riflettere e, perché no, conoscersi meglio. E The Wom vi informa su tutti i nuovi film al cinema di questa settimana.

Se state pensando di andare a vedere qualcosa in compagnia, vi raccontiamo quali sono i nuovi film al cinema di questa settimana e, soprattutto, cosa c’è da sapere sui titoli in programmazione. Avete così la possibilità di arrivare al cinema vicino casa senza dovervi chiedere “Che vediamo oggi?”.

In questo fine settimana, segnato dalla giornata di Natale, sono 5 i nuovi film di maggior richiamo tra i quali potete scegliere: 7 donne e un mistero, Il capo perfetto, Sing 2, Supereroi e, per gli amanti dei musical spettacolari, West Side Story.

Ma di cosa parlano i nuovi film al cinema questa settimana? Chi sono gli interpreti? Quali temi trattano? Non vi resta che scoprirli, accompagnati dai trailer.

7 donne e un mistero

Di 7 donne e un mistero, la commedia di Alessandro Genovesi, vi abbiamo già parlato in più occasioni. Ne abbiamo elogiato il look di una delle interpreti, Benedetta Porcaroli, e abbiamo preso spunto dalla presenza di Ornella Vanoni per una carrellata di cantanti italiane che si sono cimentate nella recitazione. Tuttavia, occorre sapere che il cast femminile all cast è alle prese con un giallo declinato in maniera divertente. Nell’Italia degli anni Trenta un imprenditore viene ucciso dando il là a una serie di rivelazioni e colpi di scena tra le sette donne che hanno segnato la sua esistenza. È il remake in chiave italiana di un film culto francese, Otto donne e un mistero, con Catherine Deneuve.

Il capo perfetto

Tra i nuovi film al cinema di questa settimana spicca Il capo perfetto. Del lungometraggio con Javier Bardem abbiamo analizzato i temi principali ma vale la pena sottolineare come, nonostante le argomentazioni profonde, sia una commedia amara dai toni spiazzanti. Vi conquisterà di sicuro Bardem e non riuscirete a fare a meno del suo sardonico sorriso. Per chi ama le curiosità, è il film candidato agli Oscar dalla Spagna.

Sing 2

Conoscerete sicuramente gli animali canterini al centro del film. Li avete visti nel 2016 in Sing, titolo di particolare successo, prodotto dalla DreamWorks e spesso passato in tv. Sing 2, il seguito, riporta in scena tutti i personaggi che avete amato e promette di stupirvi con nuovi numeri musicali. Non mancheranno i cattivi della situazione ma i più piccoli li ameranno di certo. Non è una novità come spesso siano gli antagonisti nei cartoni quelli più rappresentativi degli istinti che reprimiamo. Tra i doppiatori italiani, ci sono tra gli altri Jenny De Nucci, Zucchero e Frank Matano.

Supereroi

Paolo Genovese è il regista dei record del cinema italiano. Il suo Perfetti sconosciuti, amato da critica e pubblico, ha avuto adattamenti in tutto il mondo e ha segnato un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono scrivere commedie corali. Questa volta porta al cinema un suo romanzo.

“Supereroi è un film sulla coppia, e vuole analizzare il rapporto da un preciso punto di vista: il tempo che passa. Oggi, le coppie che resistono sono sempre più rare, stare insieme 10 anni è difficile, arrivare ai 20 è raro, superarli è da Supereroi”, ha dichiarato. La coppia al centro della storia è formata da Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, tanto belli quanto bravi.

West Side Story

Tra i nuovi film al cinema di questa settimana, West Side Story è quello la cui storia dovrebbe essere nota a tutti. Steven Spielberg, il papà di E.T., ha firmato un nuovo adattamento dell’omonimo musical che ha conquistato Broadway prima e il cinema dopo. Le vicende ricordano un po’ quella di Romeo e Giulietta: due bande rivali segnano il destino di due giovani innamorati. Ma il finale sarà lo stesso? Toccherà a voi scoprirlo prima di uscire dal cinema sognando e cantando.