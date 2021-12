A ndare al cinema nei fine settimana è da sempre una delle opzioni possibili per divertirsi, commuoversi, riflettere e, perché no, conoscersi meglio. E The Wom vi informa su tutti i nuovi film al cinema di questa settimana.

Se state pensando di andare a vedere qualcosa in compagnia, vi raccontiamo quali sono i nuovi film al cinema di questa settimana e, soprattutto, cosa c’è da sapere sui titoli in programmazione. Avete così la possibilità di arrivare al cinema vicino casa senza dovervi chiedere “Che vediamo oggi?”.

In questo fine settimana, segnato dalla giornata di Natale, sono 6 i nuovi film di maggior richiamo, tra i quali potete scegliere: Belli ciao, Illusioni perdute, La Befana vien di notte 2 – Le origini, Matrix Resurrections, Me contro Te – Persi nel tempo e Tiepide acque di primavera.

Ma di cosa parlano i nuovi film al cinema questa settimana? Chi sono gli interpreti? Quali temi trattano? Non vi resta che scoprirli, accompagnati dai trailer.

belli ciao

Pio e Amedeo, la coppia di comici, meno politically correct del panorama italiano torna al cinema a quasi 8 anni di distanza da Amici come noi, il loro primo film. Da allora molte cose sono cambiate ma non il gusto per una comicità spesso greve che sottintende a riflessioni più ampie. La battuta serve al duo come escamotage per aprire discussioni sul mondo circostante e, come nella migliore delle tradizioni della nostra commedia, si confrontano questa volta con le differenze tra Nord e Sud Italia, tra il lasciare la terra d’origine e il tornare. Li dirige Gennaro Nunziante, colui che ha contribuito non poco al successo dei primi film di Checco Zalone. Tra i nuovi film al cinema questa settimana è il più indicato per chi cerca la risata facile.

illusioni perdute

La storia è figlia dell’estro creativo di Balzac. Potere, ambizione e illusioni, per l’appunto, segnano le vicende del giovane poeta Lucien in cerca di fortuna nella Parigi di fine Ottocento. Di umili origini, si scontrerà con una società aristocratica che lo rifiuta e con un mondo dove tutto (e tutti) possono essere comprati e venduti. “Per quanto mi ricordi, ho sempre avuto l'idea di fare un adattamento cinematografico delle Illusioni”, ha dichiarato il regista Xavier Giannoli. “Ma non voglio colorare le immagini del romanzo, plagiare goffamente la narrazione in un adattamento accademico. L'arte si nutre di ciò che brucia. Il cinema è per natura la trasfigurazione di una realtà o di un libro. Altrimenti a che serve?”. È il titolo più indicato, tra i nuovi film al cinema della settimana, per chi cerca arte e riflessione. Nel cast c’è anche l’enfant prodige del cinema canadese, Xavier Dolan.

la befana vien di notte 2 - le origini

Qualche anno fa ci siamo appassionati alle vicende di Paola Cortellesi nei panni della Befana in La Befana vien di notte. Il 2 del titolo non faccia però pensare a un seguito: la favola diretta da Paola Randi potrebbe semmai essere un prequel. La storia ci porta direttamente nel Settecento e vede la piccola e truffaldina Paola salvata da un rogo già acceso da una dolce ma potentissima strega. Magie, apprendistato, nemici da combattere, guai da superare e incredibili trasformazioni permetteranno alla piccola Paola di scoprire quale sia il destino, speciale, che l’attende. Accanto a un cattivissimo Fabio De Luigi, spicca Monica Bellucci nei panni della strega buona Dolores. Per scoprire chi è veramente la Befana e capire perché lascia regali ai bambini. Tra i nuovi film al cinema della settimana è quello che più accontenterà grandi e piccini.

matrix resurrections

Se amate il mondo fantascientifico di Neo e la visionarietà delle sorelle Wachowski, tra i nuovi film al cinema di questa settimana, è quello che fa al caso vostro. Cosa abbia portato a riportare Neo in vita ve lo abbiamo raccontato, ora non resta che scoprire cosa gli accade con le sue pillole rosa e blu. In America, dove è uscito la scorsa settimana, ha spaccato letteralmente in due la critica e i fan dei tre capitoli precedenti della saga. Tanto rumore per nulla, asseriscono in molti. Capolavoro, rispondono gli altri. A noi ora la palla.

me contro te - persi nel tempo

Tornano a distanza di pochissimi mesi dal loro secondo film i Me contro Te. Del resto, sono loro i campioni di incasso della precedente stagione cinematografica e, come chi ha visto i precedenti film, il progetto cinematografico della loro battaglia contro il malefico Signor S dovrebbe comporsi di 5 capitoli. Siamo già al terzo e il duo composto da Luì e Sofia deve affrontare un viaggio in varie epoche temporali. Piacerà ai più piccoli e meno ai grandi, che ancora si interrogano sul successo della coppia. Ma spesso il cinema è divertimento e tante domande non servono.

tiepide acque di primavera

Un’anziana donna ha un malore e viene condotta in ospedale. I suoi quattro figli devono così affrontare cruciali cambiamenti per mantenere unita la famiglia. I loro destini da quel momento in poi si intrecciano con lo scorrere del tempo e con i cambiamenti delle stagioni lungo il fiume Fuchun. Non è una storia d’azione ma di contemplazione, come è tipico di certo cinema cinese. “I miei genitori gestivano un ristorante nel luogo descritto nell’antico dipinto Abitare tra le montagne di Fuchun”, ha spiegato il regista Gu Xiaogang. “La loro attività terminò a causa delle demolizioni per il rinnovamento della città. Da principio, volevo scrivere una storia che ricordasse la loro esperienza in questo ristorante. Così sono tornato nella mia città a raccogliere materiali per la sceneggiatura. Ma quando mi sono di nuovo trovato a vivere nei luoghi in cui ero cresciuto, sono stati i grandi cambiamenti in corso nella città a darmi maggiore entusiasmo e ispirazione. Quindi ho deciso di scrivere una nuova storia”. Tra i nuovi film al cinema di questa settimana è il più indicato a chi ama riflettere e scoprire luoghi ancestrali.