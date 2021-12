A ndare al cinema nei fine settimana è da sempre una delle opzioni possibili per divertirsi, commuoversi, riflettere e, perché no, conoscersi meglio. Il giovedì da qualche anno è il giorno dedicato alle nuove uscite. E il giovedì sarà anche il giorno in cui nuovi film al cinema. ndare al cinema nei fine settimana è da sempre una delle opzioni possibili per divertirsi, commuoversi, riflettere e, perché no, conoscersi meglio. Il giovedì da qualche anno è il giorno dedicato alle nuove uscite. E il giovedì sarà anche il giorno in cui TheWom.it vi informerà dei

Se state pensando di andare a vedere qualcuno dei nuovi film al cinema, vi raccontiamo cosa c’è di nuovo nei cinema e, soprattutto, cosa c’è da sapere sui titoli in programmazione. Avete così la possibilità di arrivare al cinema vicino casa senza dovervi chiedere “Che vediamo oggi?”.

In questo fine settimana che precede quello natalizio, sono 5 i nuovi film di maggior richiamo tra i quali potete scegliere: Chi ha incastrato Babbo Natale?, Diabolik, One Second, Spider-Man: No Way Home e, il più discusso, House of Gucci.

Ma di cosa parlano i nuovi film al cinema da giovedì 16 dicembre? Chi sono gli interpreti? Quali temi trattano? Non vi resta che scoprirli, accompagnati dai trailer.

CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE?

La neve è già arrivata a Polo Nord. Babbo Natale, come ogni anno, deve preparare i doni da consegnare ai suoi amati bambini. Ma ha un problema: le letterine contengono richieste che non riesce a esaudire. Non più trenini elettrici o bamboline, chiedono followers. Genny, il nuovo manager consigliato dal capo dei suoi elfi, potrebbe davvero risolvere la situazione. È un mago della tecnologia: ha inventato i telefonini 7G. Peccato, però, che Genny sia in realtà “il re dei pacchi”, non i regali natalizi quanto piuttosto i famigerati “pacchi” napoletani, mandato lì dalla Wonderfast, multicolosso delle consegne on line che ha tutta l’intenzione di far fallire Babbo Natale!

Con Christian De Sica nei panni di Babbo Natale e Alessandro Siani in quelli di Genny, il divertimento pulito per tutta la famiglia è assicurato. Aggiungeteci poi Angela Finocchiaro come Befana e Diletta Leotta come nipote di Babbo Natale è la fiaba natalizia è servita.

DIABOLIK

Era dal 1968 che Diabolik, il personaggio creato dalle sorelle Giussani, non approdava al cinema. Ci pensano i fratelli Manetti a colmare la lacuna presentando il loro Diabolik, il mitico ladro in tutina nera. La storia ci porta negli anni Sessanta quando Diabolik, interpretato da Luca Marinelli, mette gli occhi sul preziosissimo diamante rosa di proprietà di Lady Kant, un’inedita Miriam Leone biondissima. Il nemico di turno sarà sempre l’ispettore Ginko ma la sorpresa è sempre dietro l’angolo, come ci insegna il cinema dei Manetti. Il cast da grande occasione è completato da Serena Rossi, Claudia Gerini e Valerio Mastandrea.

“Questo film è Diabolik come lo vediamo noi e come lo amiamo da quando, bambini, abbiamo iniziato a leggerlo. Nessun tentativo di rivoluzionarlo o di aggiornarlo. Semplicemente la trasposizione in cinema delle vicende, e delle emozioni che abbiamo letto nel fumetto attraverso la nostra interpretazione ed il nostro stile naturale. Nient’altro”, hanno assicurato i registi.

ONE SECOND

Siamo catapultati in Cina in piena rivoluzione culturale. Qui, sullo sfondo di paesaggio desertico, un prigioniero e un’orfana si mettono sulle tracce di una pellicola cinematografica. Sulle orme di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, il regista Zhang Yimou confeziona un dramma che è in realtà un omaggio al cinema stesso, al grande schermo e all’amore. I due protagonisti sono disposti a tutto pur di ottenere la pellicola, anche a costo della loro stessa libertà.

Per chi ama il cinema d’autore, è il film perfetto per intavolare discussioni sulla settima arte e su quanto in Cina la libertà sia ancora un miraggio. Prova ne è la stessa censura che ne ha bloccato l’uscita per due anni, vietando anche la partecipazione del film al Festival di Berlino.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

Sul nuovo Spider-Man vi abbiamo già raccontato (quasi) tutto. È superfluo aggiungere che si tratta del titolo perfetto da vedere con amici, colleghi e amanti dei fumetti. Ma è anche il film che tutti i bambini, nerd o meno, ameranno. Da sempre l’Uomo Ragno è il simbolo dell’eroe buono, del ragazzo di quartiere che con umiltà si prodiga per salvare tutti.

Sorretto dall’amata zia e dall’immancabile Mary Jane, ha questa volta al suo fianco il Dottor Strange, continuando le vicende su cui poggia l’intero universo cinematografico Marvel. Se non avete visto i precedenti, non preoccupatevi: ha una linea narrativa che può vivere benissimo da sola. Spider-man è per la terza volta Tom Holland.

HOUSE OF GUCCI

La saga dei Gucci, la famiglia che ha creato l’omonimo impero della moda, sbarca nei nostri cinema accompagnata dalle immancabili polemiche. Se è pur vero che i Gucci non si riconoscono e criticano la forzatura di determinate sottotrame, è anche ammissibile che un regista come Ridley Scott possa prendersi delle libertà narrative.

Come ogni storia criminale che ha avuto un suo adattamento cinematografico, la figura di Patrizia Reggiani Gucci, la mandante dell’omicidio del marito Maurizio, acquista un’ambiguità a tratti pericolosa per merito dell’ottima prova di Lady Gaga, semplicemente perfetta. E come dimenticare le parole pronunciate da Gaga alla comunità LGBTQ+ italiana?