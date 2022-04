I Love America: Gioie e dolori di una cinquantenne nel film Prime Video

S ophie Marceau è la protagonista di I Love America, film original Prime Video, che si interroga sul corso della vita di una cinquantenne. Non più madre, amante e figlia, la protagonista dovrà reinventarsi da zero per andare avanti.

I Love America è il nuovo film di Liza Azuelos che Prime Video propone dal 29 aprile. Segue le vicende di Lisa, interpretata da Sophie Marceau, l’indimenticabile protagonista del cult degli anni Ottanta Il tempo delle mele.

Lisa è una donna single che decide di dare un’altra chance all’amore trasferendo la sua vita da Parigi a Los Angeles. I suoi figli hanno ormai da tempo lasciato il nido e la sua famosa – ma assente – madre è da poco venuta a mancare. E, per tali motivi, Lisa ha bisogno di un cambiamento radicale.

A Los Angeles, Lisa ritrova il suo migliore amico Luka (Djanis Bouzyani), che ha trovato fortuna grazie al suo iconico drag queen bar, sebbene anche lui fatichi a trovare il principe azzurro. Luka si impegnerà per aiutare Lisa a ricominciare da capo dandole una mano a creare un profilo su un sito di incontri.

Da una serie di appuntamenti imbarazzanti all’incontro a sorpresa con John (Colin Woodell), Lisa capirà così che il viaggio verso l’amore è prima di tutto quello che deve fare verso se stessa nonché quello verso il perdono nei confronti del suo primo amore: sua madre.

Una cinquantenne in cerca di se stessa

I Love America, disponibile su Prime Video dal 29 aprile, è il quarto film che Sophie Marceau gira con la regista Liza Azuelos. “Con Lisa è sempre una bella avventura!”, ha dichiarato l’attrice. “Sebbene mi avesse commossa, non capivo a fondo la storia di I Love America e stavo per dire no al progetto. Ho incontrato Lisa per parlarne ma dopo 5 minuti, dalle sue parole, ho capito quanto la storia fosse per lei estremamente personale. Non potevo rimanere insensibile. Mi sono ritrovata così nei panni di Lisa, una cinquantenne chiamata ad affrontare se stessa”.

“Dopo la partenza dei figli, del fidanzato e della madre (purtroppo, per sempre), Lisa si chiede cosa ne sarà della sua vita e sente l’esigenza di reinventarsi, di ripartire da zero”, ha continuato Marceau. “Per Lisa, cinquantenne non è facile essere privata improvvisamente del suo ruolo di madre, amante e figlia. È logico che si senta da sola e il molto tempo libero, senza alcuna responsabilità, è per lei quasi un nemico. Deve riempirlo in qualche modo. E lo farà capendo che deve pensare finalmente a se stessa e non agli altri”.

Sophie Marceau in I Love America.

Una storia personale

A parlare della genesi del film I Love America, original Prime Video, è direttamente la regista Lisa Azuelos, nota soprattutto per la commedia LOL- Il tempo dell’amore e per il biografico Dalida. “Quando sono arrivata negli Stati Uniti nel 2019, avevo intenzione di stabilirmi in America e di cominciare a dirigere serie tv. Ho fatto la richiesta di un visto e pensavo di non avere molto altro da raccontare a livello personale. Dopo Selfie di famiglia, ero stanca di parlare della mia vita e delle mie esperienze personali. Stavo pensando di mettere in scena una commedia musicale ambientata nella scena disco di New York quando ho ricevuto una telefonata di mia sorella che mi diceva che mia madre (la cantante Marie Laforêt, ndr) stava morendo”.

“Ho preso il primo volo per Parigi”, ha proseguito la regista. “Mia madre ha aspettato il mio arrivo: è morta dopo tre ore che ero a casa. Quando sono ritornata a Los Angeles, ho cominciato ad appuntare note in cui parlavo di me. Non pensavo di farne un film. Le ho fatte leggere al mio amico Gaël Fierro. È stato lui che, in un continuo scambio di mail durante il primo lockdown, a spingermi a scrivere una sceneggiatura da quelle note. Ho dato il mio nome alla protagonista e ho voluto persino giocare con il fatto che le mie iniziali “LA” corrispondono alla sigla stessa di Los Angeles. Prima di I Love America, il film si chiamava I Love LA, un modo per dire che amo me stessa e la città che mi ha accolta”.

“In un primo momento – ha concluso Azuelos – pensavo di farne una commedia sulle interazioni che avevo su Tinder negli Stati Uniti. Non pensavo di parlare della mia infanzia o tantomeno di mia madre. Ma, mentre scrivevo, continui flashback e ricordi mi hanno spinto più a concentrarmi sull’amore e, di conseguenza, sul legame con la madre. In fondo, quasi tutti i miei film parlano di relazioni tra madre e figli: questa volta, però, non ho avuto paura a parlare di cose molto più personali. Non lo avrei mai fatto se mia madre fosse stata ancora viva! L’amore che si riceve o meno quando si è piccoli influenza inevitabilmente le relazioni da adulti”.

Djanis Bouzyani, Lisa Azuelos e Sophie Marceau in uno scatto promozionale di I Love America.

Gli altri personaggi del film

In I Love America, film original Prime Video, si racconta la storia di Lisa. La protagonista è chiamata a capire cosa significa avere cinquant’anni e come, inevitabilmente, cambia la vita di una donna, sebbene dentro di sé rimanga sempre la stessa. Ci sono fattori biologici da accettare, come ad esempio la menopausa, e preconcetti sociali da dover abbattere.

Fortunatamente Lisa può contare sull’aiuto del vecchio amico Luka, interpretato da Djanis Bouzyani. Luka appare come un raggio di sole ma nasconde anche un oscuro segreto. Il personaggio, gay e divertente, è ispirato allo stesso Gaël Fierro, che ha contribuito alla sceneggiatura del film e che la regista ha rincontrato in America dopo cinque anni in cui egli viveva già a Los Angeles.

L’attrice Sophie Verbeeck è stata scelta invece per la parte della madre di Lisa. “Sophie si era presentata per la parte della sorella di Lisa”, ha ricordato Azuelos. “Ma quando è arrivata per il provino siamo tutti rimasti sconvolti per la somiglianza con mia madre”.

John, l’uomo con cui Lisa trova finalmente una piacevole intesa, ha infine il volto di Colin Woodell. Ma, prima di trovare John, I Love America, il film Prime Video, scherza molto sull’utilizzo delle app di incontro e, in particolare, di Tinder. “Non avrei mai pensato di ricorrere a un’app per conoscere qualcuno. Mi sarei sentita una perdente”, ha rivelato Azuelos. “È stato Gaël Fierro a iscrivermi ed è stato lui a gestire il mio account per i primi giorni. Devo a lui il nuovo corso che ha preso il mio destino”.

