I Limoni d’Inverno: Trailer e poster in anteprima del film con Christian De Sica e Teresa Saponangelo

P resentato alla Festa del Cinema di Roma, il film I Limoni d’Inverno arriverà in sala il 30 novembre per raccontarci una storia di amori, di quelli che ci danno la forza di andare avanti.

Viene presentato oggi, venerdì 25 ottobre, nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma I Limoni d’Inverno, il nuovo film della regista Caterina Carone. Prodotto da Vision Distribution (società del gruppo Sky), Bartlebyfilm e Agresywna Banda, I Limoni d’Inverno arriverà in sala il 30 novembre con la distribuzione di Europictures.

Dopo Fräulein, il cinema dolcemente obliquo di Caterina Carone ruota attorno a un altro Christian De Sica che non ti aspetti: un intellettuale malinconico che, mentre cerca di scrivere un libro, forse l’ultimo, trova un’armonia imprevista con la vicina della terrazza di fronte, la bravissima Teresa Saponangelo. L’incontro tra due solitudini inespresse è tenuto sul filo della leggerezza, del mélo e dell’imprevisto; ed è splendidamente valorizzato dalle musiche del premio Oscar Nicola Piovani e dalla fotografia di Daniele Ciprì.

TheWom.it vi presenta il poster e il trailer in anteprima esclusiva di I Limoni d’Inverno, film il cui cast è completato dagli attori Francesco Bruni, Luca Lionello, Max Malatesta, Agnese Nano, Sergio Basile, Annalisa D’Ambrosio e Filippo Pierangeli.

Il poster del film I Limoni d'Inverno.

La trama del film

Nel film I Limoni d’Inverno, grazie alla vicinanza dei rispettivi terrazzi, due sconosciuti alle prese con la propria attività di giardinaggio incominciano a intessere un dialogo profondo, che li aiuta ad alleviare il dolore per qualcosa di grave, un segreto, che ognuno dei due cerca di nascondere a se stesso e a chi gli sta vicino. In quella sorta di limbo sospeso tra la terra e il cielo, lontano dalla velocità della città, Pietro (De Sica) ed Eleonora (Saponangelo) si insegnano a vicenda a seguire il proprio cuore, a credere ancora nella “possibilità di essere felici”, prima che le loro strade si separino di nuovo.

“Ho incontrato questa storia un po’ per caso”, ha spiegato Caterina Carone. “L’ho incontrata come capita con le persone più importanti della nostra vita, quando incroci lo sguardo di qualcuno e riconosci, nel profondo dei suoi occhi, qualcosa che parla di te e delle persone che illuminano la tua esistenza. Ho sentito, nella storia di Pietro (Christian De Sica) e di Eleonora (Teresa Saponangelo), risuonare questa melodia universale e misteriosa. Ho sentito emozioni autentiche, la fragilità dello stare al mondo di ogni essere umano. Noi e gli altri, in un gioco continuo di specchi, sfumature e colori – gli infiniti colori dell’esserci, qui, ora”.

“Intendevo misurarmi con l’asprezza di un film drammatico, con fatti dolorosi e reali, per confrontarmi con una drammaturgia che impone rigore, essenzialità e sguardo amorevole, cercando l’empatia verso gli altri e quella ancora più difficile con noi stessi, con i nostri limiti e paure. In questo senso il film contiene anche toni dolci e gioiosi, perché la vita non è mai mono-tono, ma una stratificazione continua di lacrime e sorrisi. Vorrei che i protagonisti di questa storia, i loro occhi, il loro cuore, possano vivere in tutte le persone che li incontreranno, così come vivono in me e negli attori che li hanno interpretati”.

I limoni d'inverno: Le foto del film 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 PREV NEXT

Il trailer in anteprima

“I Limoni d’Inverno è una storia di amori”, ha aggiunto Caterina Carone a proposito del suo film. “Non uno solo, ma tanti amori, al plurale, tutti quelli che ci danno la forza di andare avanti e il coraggio di affrontare ciò che altrimenti sarebbe impossibile da accettare. È un film che parla anche di malattia e lutto, del dissolversi della memoria e della persistenza del dolore, temi affrontati con delicato rispetto ma senza reticenze grazie all’alchimia instauratasi tra Christian De Sica e Teresa Saponangelo, le cui interpretazioni sono illuminate da una profonda e toccante autenticità”.

Eccone il trailer.