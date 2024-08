I fratelli Corsaro: Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia nella nuova serie tv di Canale 5

A rriva su Canale 5 la serie tv I fratelli Corsaro, tratta dai romanzi di Salvo Toscano. Quattro indagini complesse e segreti familiari con cui fare i conti per il giornalista Beppe Fiorello e l’avvocato Paolo Briguglia.

La fiction 2024/2025 targata Mediaset si apre con la serie tv I fratelli Corsaro, proposta da Canale 5 in prima serata dall’11 settembre. Diretta da Francesco Micciché, la serie tv di Canale 5 I fratelli Corsaro vede protagonisti gli attori Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia, nei panni di Fabrizio e Roberto, due fratelli giornalista l’uno e avvocato l’altro che si “improvvisano” detective.

Prodotta da Cam Film, la serie tv è tratta dai primi quattro volumi della saga del giornalista palermitano e celebre autore di thriller Salvo Toscano, composta al momento da undici romanzi. Le sceneggiature sono firmate da Salvatore De Mola (Il commissario Montalbano) e Pier Paolo Piciarelli (Imma Tataranni).

La trama della serie tv

Fabrizio e Roberto, i fratelli Corsaro che danno il titolo alla serie tv di Canale 5, sono un giornalista e un avvocato detective “improvvisati” ma particolarmente sagaci, che si trovano a collaborare ogni volta su un caso diverso, con un unico inconveniente: sono fratelli.

Tanto impulsivo e libertino Fabrizio, quanto preciso e posato Roberto. Durante le indagini le loro personalità, all’apparenza così distanti, si rinforzano a vicenda nella ricerca della verità e della giustizia, in una Palermo calda e affascinante, dove in ogni angolo si nascondono enigmi da svelare. La complicità che maturerà pian piano tra di loro, li porterà anche ad affrontare un mistero irrisolto sul passato del loro padre defunto.

Oltre alle indagini, quindi, al centro della serie ci saranno le relazioni famigliari e sentimentali dei due protagonisti: dalla mamma che li vizia con i suoi manicaretti, alle conquiste femminili di Fabrizio, alla moglie di Roberto divisa tra carriera e maternità. Il tutto sullo sfondo unico e inimitabile di una città come Palermo, con le sue piazze, i suoi vicoli e la sua marina.

Giuseppe Fiorello interpreta Fabrizio Corsaro, un giornalista di nera nel principale quotidiano di Palermo. Ad affiancarlo c'è Paolo Briguglia, nei panni del fratello Roberto, avvocato penalista. Con loro anche Roberta Rigano, Enrica Pintore e Katia Greco.

Le quattro indagini

A Palermo, Una giovane madre viene assassinata a coltellate nel suo appartamento. Qualche giorno dopo, una coetanea viene uccisa da un pirata della strada. I fratelli Roberto e Fabrizio Corsaro, un avvocato penalista e un cronista di nera al centro della serie tv di Canale 5, si trovano alle prese con i due delitti nelle rispettive attività professionali. Ma sarà solo scavando nelle vite delle due vittime che si imbatteranno in un terribile segreto del passato, tenuto nascosto per anni da un patto di omertà. L'indagine riuscirà ad abbattere un imponente castello di bugie e silenzi?

Un sacerdote teologo viene ritrovato crocifisso in un casolare di campagna abbandonato, poco fuori Palermo. Due mesi dopo, una badante polacca svanisce nel nulla proprio la notte in cui l'anziana donna di cui si prendeva cura viene uccisa. Cosa lega questi due delitti? Quale segreto custodiva la giovane Magda prima di scomparire? E quale mistero avvolge l'identità di Barabba, l'uomo liberato al posto di Gesù, a cui il prete assassinato aveva dedicato la sua ultima opera? I fratelli Corsarosi lanceranno nella loro seconda indagine che li porterà fino alle radici del Cristianesimo e a scrutare gli abissi più oscuri dell'animo umano.

Il capo dell'ufficio tecnico comunale di un piccolo paese montano in provincia di Palermo viene assassinato davanti casa a colpi di pistola. Proprio poco prima si era scontrato in Comune con il sindaco, riguardo a un contestatissimo progetto per la realizzazione di un resort di lusso. Si tratta di una coincidenza fatale o ci sono interessi malavitosi in gioco? I fratelli Roberto e Fabrizio Corsaro, entrambi alle prese con svolte cruciali nelle proprie vite, si troveranno coinvolti nella loro terza indagine, che li porterà a scontrarsi come mai prima d'ora sul piano personale e professionale. Fino a quando, in un'aula di corte, dovranno fare i conti con una scioccante verità.

Un salumiere di mezz'età viene scarcerato dopo un periodo di ingiusta detenzione con l'accusa di omicidio. Fabrizio lo contatta per fargli raccontare la sua odissea giudiziaria in un'intervista. Ma, quando il giornalista si presenta all'appuntamento, lo trova morto in casa sua, ucciso da tredici coltellate. Per una catena di sfortunate coincidenze, però, gli inquirenti cominciano a sospettare lo stesso Fabrizio di essere il killer. E toccherà al fratello Roberto, cercare di tirarlo fuori dall'incubo nel quale la sua vita è sprofondata all'improvviso.