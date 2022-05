S ono tanti ogni settimana i film che arrivano in streaming tra le varie piattaforme ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, in questa terza settimana di maggio. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro.

Questa settimana sono ben pochi i film da vedere assolutamente in streaming. Per una strana congettura, sono solo tre le proposte che possiamo consigliarvi di recuperare.

I film su Netflix

Fuck Love Too

Il primo film assolutamente da vedere questa settimana è su Netflix dal 20 maggio e si intitola Fuck Love Too. Si tratta di una commedia romantica che nasce dal più universale dei presupposti. L'amore nasce in luoghi e situazioni sorprendenti, come confermano le nostre cinque coppie. Ma per quanto durerà questa volta?

I film su Disney+

Cip e Ciop agenti speciali

Il secondo film assolutamente da vedere questa settima è su Disney+ e si tratta di Cip e Ciop Agenti speciali, disponibile dal 20 maggio. Cip e Ciop vivono tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse.

Sono passati decenni da quando la loro serie televisiva di successo è stata cancellata, e Cip (doppiato nella versione italiana da Raoul Bova) ha ceduto a una vita di ordinaria quotidianità di periferia come assicuratore. Ciop (doppiato nella versione italiana da Giampaolo Morelli), nel frattempo, ha subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i suoi giorni di gloria.

Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, Cip e Ciop devono ricucire la loro amicizia spezzata e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico.

I film su Sky

Diverse sono le proposte di Sky e Now. Tra i tanti film, abbiamo selezionato l’unico titolo inedito da vedere che vi piacerà di sicuro per tematiche e situazioni.

La donna per me

Il terzo film da vedere assolutamente questa settima è su Sky e Now dal 23 maggio. Si tratta di La donna per me.

Cosa faresti se ti potessi togliere qualsiasi dubbio prima di prendere la decisione più importante della tua vita? Cosa succederebbe se, per magia, potessi vivere assecondando tutti i tuoi desideri più profondi?

Tutto questo sta per succedere ad Andrea (Andrea Arcangeli), un ragazzo di trent’anni alla vigilia del matrimonio con Laura (Alessandra Mastronardi), conosciuta all’università e con cui da allora ha costruito la sua vita.

Qualche dubbio di troppo trasforma l’esistenza di Andrea che, ogni giorno, si risveglia in una vita diversa, in un sé stesso diverso e in universi paralleli in cui Laura non è mai stata la sua compagna. Scoprendo le mille declinazioni che avrebbe potuto prendere la sua vita, da single scapestrato e sciupafemmine a rockstar di successo, Andrea comincia a capire che Laura non sarà mai più la sua ragazza e, come in una legge del contrappasso, più lei sarà lontana, più a lui mancherà.

Scoprirà che è proprio lei, la donna della sua vita. Ma sarà troppo tardi.

Ce la farà a rompere l’incantesimo? Per maggiori info, vi rimandiamo al nostro speciale.

