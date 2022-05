I film in streaming questa settimana (dal 13 al 19 maggio)

S ono tanti ogni settimana i film che arrivano in streaming tra le varie piattaforme ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, in questa seconda settimana di maggio. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro.

I film su Netflix

Cheerleader per sempre

Il primo film da vedere assolutamente questa settimana su Netflix è dal 13 maggio la commedia con Rebel Wilson Cheerleader pe sempre. Stephanie ha tutto ciò che una ragazza della sua età desidera. Almeno, fino a quando una disastrosa acrobazia da cheerleader non la manda in coma.

Passano velocemente vent’anni: Steph si risveglia dal lungo coma ma ha oramai 37 anni. Il suo corpo è notevolmente cambiato ma per lei tutto è fermo a un attimo prima della caduta. Decide così di rientrare nel suo liceo e riprendersi ciò che il destino le ha tolto. Non importa che le sue compagne siano più giovani: è pronta come vent’anni prima a prendersi lo scettro di reginetta del ballo!

Cyber hell: indagine su un inferno virtuale

Il secondo film da vedere assolutamente questa settimana su Netflix è dal 18 maggio Cyber Hell: Indagine su un inferno virtuale. In questo lungometraggio documentario, il regista Choi Jin-seong racconta la storia di due studentesse universitarie, di un gruppo di giornalisti e dei poliziotti dell'unità crimini informatici che hanno dato la caccia alla "N Room", una rete criminale online accusata di sfruttamento sessuale.

Creato con interviste, immagini di repertorio, animazione e ricostruzioni, il film rivela come donne e ragazze siano state costrette a caricare contenuti espliciti di loro stesse su chat room di Telegram e di come decine di migliaia di utenti abbiano pagato cifre in criptovalute ai loro gestori per ottenerne l'accesso. Questa è la storia di uno dei più terribili crimini digitali che hanno sconvolto la regione, dell'era di anonimia digitale che lo ha fatto prosperare e delle vittime che hanno svelato la verità per aiutare a risolverlo.

Il fotografo e il postino: L’omicidio di José Luis Cabezas

Il terzo film da vedere assolutamente questa settimana su Netflix è dal 19 maggio Il fotografo e il postino: L’omicidio di José Luis Cabezas. Nell'estate del 1997 l'omicidio del fotoreporter José Luis Cabezas scuote l'Argentina e finisce per portare alla luce una rete di criminalità organizzata che sembra coinvolgere l'élite politica e finanziaria del paese. Le conseguenze saranno drammatiche quasi quanto il crimine stesso, non solo per il colpevole ma per tutta la nazione.

L’abbinamento perfetto

Il quarto e ultimo film da vedere assolutamente questa settimana su Netflix è, sempre dal 19 maggio, L’abbinamento perfetto, una commedia romantica. Lola (Victoria Justice), ambiziosa dirigente di una ditta di vini di Los Angeles, si licenzia nella speranza di avviare la propria società di distribuzione. Quindi acquista con entusiasmo un biglietto aereo per l'Australia per inseguire il primo potenziale cliente, Vaughn Family Wines. Sfortunatamente per Lola l'azienda vinicola non è interessata a entrare in affari con una società in erba. Determinata a farsi valere, si offre volontaria per un lavoro nell'allevamento di pecore dei Vaughn.

In un primo momento Lola non sembra tagliata per aggiustare recinti e radunare il gregge, ma poi stringe amicizia con l'affascinante manager Max (Adam Demos), che si occupa del suo training. Mentre imparano a conoscersi, Lola scopre che l'Australia le ha fatto scoprire non solo l'amore per l'imprenditoria, ma anche quello per Max, che però nasconde segreti che potrebbero ostacolare la loro storia.

I film su Disney+

Sneakerentola

L’unico film inedito da vedere assolutamente questa settimana su Disney+ è dal 13 maggio Sneakerentola, rivisitazione in chiave moderna di Cenerentola. Trovate maggiori info nel nostro approfondimento.

Sneakerentola.

I film su Sky

Diverse sono le proposte di Sky e Now. Tra i tanti film, abbiamo selezionato alcuni che vi piaceranno di sicuro per tematiche e ambientazioni.

SULLA GIOSTRA

Il primo film da vedere assolutamente questa settimana su Sky e Now è dal 15 maggio Sulla giostra di Giorgia Cecere. Irene (Claudia Gerini) è una donna bella e di successo, che dopo gli studi ha abbandonato la campagna salentina per trasferirsi nella capitale, dove ha avviato una casa di produzione. La sua è una vita sempre di corsa, tra tanto lavoro, un figlio adolescente e un ex marito assente, Filippo (Paolo Sassanelli), finché, in un momento di difficoltà economica, non è costretta a tornare in quel paesino che le è sempre stato stretto e a confrontarsi con un passato e una dimensione arcaica che ormai non le appartiene più.

Non sarà semplice per lei tornare a prendere possesso della villa di famiglia, perché l’anziana governante senza marito e figli, Ada (Lucia Sardo), si rifiuta di lasciare quella che sente come casa sua dopo anni di cura e lavoro. A rivoluzionare la vita di Irene sarà anche l'incontro con Gianni (Alessio Vassallo), agente immobiliare che si occupa della vendita della casa e uomo semplice che apprezza le piccole cose della vita e che porterà Irene a recuperare il senso delle sue radici con il tono leggero dell'ironia.

GHOSTBUSTERS: LEGACY

Il secondo film da vedere assolutamente questa settimana su Sky è la commedia Ghostbusters: Legacy. Al centro di Ghostbusters: Legacy c'è una piccola famiglia, composta dalla mamma single Callie, dal figlio quindicenne Trevor e dalla figlia dodicenne Phoebe. Dopo essere stati sfrattati dal loro appartamento di Chicago, i tre si trasferiscono in una fatiscente fattoria dell'Oklahoma. Questa era stata di proprietà del padre da poco scomparso di Callie, un uomo di cui non ha molti ricordi.

Ben presto, però, si scopre che il padre di Callie altri non era che Egon Spengler, uno degli Acchiappafantasmi che per alcune ragioni misteriose era stato costretto a lasciare la sua casa di Manhattan per trasferirsi nelle campagne dell'Oklahoma.

