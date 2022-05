S ono tanti ogni settimana i film che arrivano in streaming tra le varie piattaforme ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, in questa terza settimana di maggio. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro.

I nuovi film da vedere su Netflix

The Last Shift - L’ultimo turno

Il primo film assolutamente da vedere questa settimana su Netflix è dall’01 giugno e si intitola The Last Shift – L’ultimo turno. Si tratta di una commedia con protagonisti gli attori Richard Jenkins e Shane Paul McGhie. Stanley, anziano dipendente di un fast food, si prepara al suo ultimo turno di notte dopo 38 anni di servizio. Quando gli viene chiesto di addestrare colui che lo sostituirà, Stanley vedrà il suo fine settimana prendere una piega inaspettata.

Illusioni

Il secondo film assolutamente da vedere questa settimana è sempre su Netflix dall’01 giugno e risponde al titolo di Illusioni. È un dramma polacco interpretato dall’attrice Agata Buzek nei panni di Hanna, madre di una ragazza scomparsa che, non potendo contare sull’aiuto di nessuno, inizia da sola un’indagine privata per capire cosa è successo.

I nuovi film su Prime Video

Gianluca Vacchi – Mucho Mas

Il primo film assolutamente da vedere questa settimana su Prime Video è già disponibile da qualche giorno. È il documentario Gianluca Vacchi – Mucho Mas. Gianluca Vacchi è un influencer, business man e DJ internazionale. Il suo volto è noto in tutto il mondo. La sua musica fa ballare migliaia di persone nei club più esclusivi. I suoi post arrivano ovunque e così la celebrità, i like ma anche gli haters.

Ha uno stile di vita invidiato, un patrimonio inestimabile e un successo discusso ma indiscutibile. Vive sotto i riflettori e tutti conoscono il suo nome, eppure nessuno conosce la sua storia. O meglio, le sue storie: perché quella di Gianluca è una vita che ne racchiude tante altre e attraversa epoche e mondi, persone e volti, emozioni, lacrime e risate.



Gianluca Vacchi - Mucho Más: un romanzo appassionante, emozionante, divertente e colorato, un viaggio inedito tra i segreti e le fragilità di una vera popstar del lifestyle, un ritratto intimo che va oltre la fama, la ricchezza e l’irriverenza mostrando l’uomo che si cela dietro la celebrity.

Emergency

Il secondo film assolutamente da vedere questa settimana su Prime Video è dal 27 maggio Emergency, una commedia dal forte messaggio sociale. Racconta la storia di due compagni di college che stanno cercando di fare la storia del Buchanan College diventando i primi ragazzi neri a completare il "Tour leggendario": partecipare a tutte e sette le feste del campus in una sola notte. Ma quando scoprono una ragazza bianca ubriaca che non hanno mai visto prima svenuta nel loro soggiorno, devono aiutarla considerando i pro e i contro di chiamare la polizia.

I nuovi film su Sky

Diverse sono le proposte di Sky e Now. Tra i tanti film, abbiamo selezionato l’unico titolo inedito da vedere che vi piacerà di sicuro per tematiche e situazioni.

Aiuto, ho ristretto i miei amici

Il primo film da vedere assolutamente su Sky questa settimana è dal 28 maggio la commedia Aiuto, ho ristretto i miei amici!, terzo capitolo delle avventure del giovane Felix. Dopo aver ristretto una sua professoressa e i suoi genitori, Felix si ritrova a rimpicciolire i suoi amici, rei di avergli rovinato un appuntamento con la ragazza di cui si è innamorato. Riportarli a grandezza naturale sarà, però, più complicato del solito.

Resident Evil: Welcome to the Racoon City

Il secondo film da vedere assolutamente questa settimana su Sky è l’horror fantascientifico Resident Evil: Welcome to the Racoon City, dal 29 maggio. Si tratta di una sorta di prequel della celebre saga tratta da un videogioco cult che ci porta a indagare cosa è successo all’interno della Umbrella Corporation per capire cosa cova sotto la terra di Raccoon City (zombie ovviamente!).

La ragazza di Stillwater

Il terzo film da vedere assolutamente su Sky questa settimana è il dramma La ragazza di Stillwater, dal 30 maggio. Matt Damon indossa i panni di Bill, un operaio americano costretto a volare in Francia per difendere la figlia accusata di omicidio. Il film ha destato qualche polemica per le assonanze con le vicende di Amanda Knox.

Il colore della libertà

Il quarto film assolutamente da vedere su Sky questa settimana è dal 02 giugno il dramma Il colore della libertà. Ripercorre la vera storia di Bob Zellner, nipote di un esponente del KKK che, una volta adulto, finirà per combattere in nome dei diritti civili.

