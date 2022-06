I film in streaming di questa settimana (dal 17 al 23 giugno)

S ono tanti ogni settimana i film che arrivano in streaming tra le varie piattaforme ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, in questa seconda settimana di giugno. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro.

I nuovi film da vedere su Netflix

SPIDERHEAD

Il primo film da vedere assolutamente questa settimana su Netflix è dal 17 giugno il thriller fantascientifico Spiderhead. Diretto dallo stesso regista di Top Gun: Maverick, Spiderhead vede due detenuti instaurare un legame mentre affrontano i rispettivi passati in un penitenziario all'avanguardia diretto da una mente visionaria che conduce esperimenti sui suoi soggetti utilizzando farmaci in grado di alterare la mente. Per maggiori info, vi rimandiamo al nostro approfondimento.

BEN CRUMP: LOTTA PER I DIRITTI CIVILI

Il secondo film assolutamente da vedere questa settimana su Netflix è dal 19 giugno il documentario Ben Crump: Lotta per i diritti civili. È un ritratto intimo e in stile cinema verità sulla vita dell'avvocato per i diritti civili Ben Crump e sulla sua missione per valorizzare le vite dei neri in America. In particolare, segue un anno della vita di Crump mentre affronta le cause civili per George Floyd, Breonna Taylor e Andre Hill. Mettendo a nudo tutti i lati di Crump, la regista Nadia Hallgren offre uno sguardo dietro le quinte sulla sua formazione e su come gestisce la vita familiare e lavorativa.

Il documentario sottolinea anche le altre numerose iniziative di cui Crump si occupa con passione, tra cui la giustizia ambientale e la discriminazione dei neri da parte delle banche.

LOVE & GELATO

Il terzo film da vedere assolutamente su Netflix questa settimana è dal 22 giugno la commedia romantica Love & Gelato, girata in Italia. Lina, una diciassettenne americana, si trova a dover compiere un viaggio a Roma per onorare la memoria della madre. Catapultata in un Paese sconosciuto, troppo disordinato e pieno di caos per la sua indole seria, metodica e anche un po’ nerd, si troverà costretta a dover fare i conti con tutte le sue manie, ansie e paure ma anche a doversi confrontare con il passato della madre che cela qualche sorpresa e qualche segreto... Immersa in paesaggi magici e in cibi sconosciuti ed inebrianti, affascinata dallo stile unico della moda italiana, sopraffatta da imprevisti romantici e travolta da una nuova e anomala famiglia, Lina imparerà a guardare al mondo e a se stessa con un occhio finalmente diverso.

I nuovi film su DISNEY+

LOVE ISLAND

L’unico nuovo film original da vedere assolutamente su Disney+ è Love Island, la commedia lgbtqia+ che rilegge Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Al centro della storia ci sono due migliori amici che, come ogni anno, hanno deciso di trascorrere un’avventurosa estate. Noah (Joel Kim Booster) è felicemente e provocatoriamente single. Sebbene sia a corto di soldi e il suo appartamento di New York angusto e disorganizzato, Noah è felice del suo stile di vita indipendente. Ogni estate, lui e i suoi “ragazzi” – di cui fanno parte il miglior amico Howie (Bowen Yang) e gli altri amici Luke (Matt Rogers), Keegan (Tomás Matos) e Max (Torian Miller) – si trasferiscono a Fire Island per una settimana di vacanza all’insegna del divertimento e degli incontri. Trovate maggiori info nel nostro approfondimento.

I nuovi film su APPLE TV+

CHA CHA REAL SMOOTH

Anche Apple Tv+ propone un film assolutamente da vedere, già dal 15 giugno: Cha Cha Real Smooth, con Dakota Johnson protagonista. racconta la storia del ventiduenne Andrew (Cooper Raiff). Fresco di laurea e senza un obiettivo chiaro per il futuro, Andrew è bloccato a casa della sua famiglia nel New Jersey. Ma sul suo curriculum inesistente spicca una qualità: è un vero esperto nel far decollare una festa. La cosa gli procura il lavoro perfetto come ballerino motivazionale ai bar e bat mitzvah dei compagni di classe del fratello minore David.

Quando fa amicizia con una mamma del posto, Domino (Dakota Johnson), e la figlia Lola, Andrew scopre finalmente il futuro che desidera. Anche se potrebbe non essere il suo.

Trovate maggiori info nel nostro approfondimento.

I nuovi film su SKY

Diverse sono le proposte di Sky e Now. Tra i tanti film, abbiamo selezionato l’unico titolo inedito da vedere che vi piacerà di sicuro per tematiche e situazioni.

Tueurs – Al di sopra della legge

Il primo film da vedere assolutamente su Sky è dal 17 giugno Tueurs – Al di sopra della legge, thriller di produzione francese. Mentre Frank Valken si prende una pausa dal mondo delle rapine in banca, un comando di assassini entra in azione e uccide tutti i testimoni. Tra i corpi vi è anche quello dei Veronique Pirotte, il magistrato che investigava sugli affari degli assassini. Trent'anni dopo, gli eventi tornano alla ribalta: arrestato in fragranza di reato e costretto a confrontarsi con la pressione mediatica, Frank non ha altra scelta che scappare e cercare di provare la sua innocenza.

L’arminuta

Il secondo film da vedere assolutamente su Sky è dal 19 giugno il dramma L’arminuta, trasposizione dell’omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio con Vanessa Scalera protagonista. Nell’agosto 1975, una ragazzina di tredici anni viene restituita alla famiglia cui non sapeva di appartenere. All'improvviso perde tutto ciò che aveva con la famiglia adottiva: una casa confortevole e l'affetto esclusivo riservato a chi è figlio unico. Si ritrova così in un mondo estraneo, appena sfiorato dal progresso, dove dovrà condividere gli spazi ristretti di una casa piccola e buia con altri cinque fratelli.

Una famiglia mostruosa

È una commedia italiana il terzo film assolutamente da vedere su Sky dal 20 giugno: Una famiglia mostruosa. Quando Luna e Adalberto scoprono di aspettare un figlio, per il ragazzo arriva il momento di presentare la fidanzata alla sua blasonata famiglia. Peccato che i suoi si rivelino “mostruosi” nel vero senso del termine: un padre vampiro, una madre strega, una nonna fantasma e uno zio zombie. Riusciranno a sopportare l’unione del loro rampollo con una comune mortale?

Tra due mondi

È un dramma tutto al femminile il film proposto il 21 giugno, presentato al Festival di Cannes 2021, con Juliette Binoche protagonista: Tra due mondi. Binoche veste i panni di Marianne, una scrittrice affermata che per preparare un libro sul lavoro precario prende una decisione radicale: senza rivelare la propria identità, si presenta all’ufficio di collocamento e viene assunta come donna delle pulizie sul traghetto che attraversa la Manica. Riesce così a toccare con mano i ritmi massacranti e le umiliazioni che affronta chi è costretto a quella vita, ma anche l’incrollabile solidarietà che unisce le sue compagne, tra cui spicca Christèle, madre single che non si dà mai per vinta. La vera identità di Marianne, però, non può restare nascosta per sempre…

Chi è senza peccato – The Dry

Chi è senza peccato, titolo da melodramma all’italiana, nasconde in realtà un bel thriller australiano con Eric Bana protagonista, disponibile dal 22 giugno su Sky. L'agente federale Aaron Falk torna nella sua città natale, dopo un'assenza di oltre vent'anni, per partecipare al funerale del suo amico d'infanzia Luke. Secondo quanto riportato, Luke avrebbe ucciso sua moglie e suo figlio prima di togliersi la vita, vittima della follia che ha devastato questa comunità dopo più di un decennio di siccità. Quando Falk accetta con riluttanza di rimanere e indagare sul crimine, apre una vecchia ferita: la morte della diciassettenne Ellie Deacon. Falk inizia a sospettare che questi due crimini, separati da decenni, siano collegati. Mentre lotta per dimostrare non solo l'innocenza di Luke ma anche la sua, Falk dovrà fare i conti con il pregiudizio nei suoi confronti e la rabbia repressa di una comunità terrorizzata.

La cena perfetta

Salvatore Esposito e Greta Scarano sono i protagonisti della commedia “culinaria” La cena perfetta. Il film racconta le avventure di Carmine (Salvatore Esposito), un camorrista dal cuore buono che gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi. Carmine ben presto si scontra e ritrova a collaborare con Consuelo (Greta Scarano), una scorbutica e talentuosa chef alla ricerca della perfezione. Ha così il via una spericolata scalata al successo. Camorra, alta cucina e sentimenti finiranno per mischiarsi in una lotta senza quartiere contro critici severi e criminali pericolosi.

L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno a entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto.

Qui, una clip in anteprima.

