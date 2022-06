S ono tanti ogni settimana i film che arrivano in streaming tra le varie piattaforme ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, in questa seconda settimana di giugno. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro.

I nuovi film da vedere su Netflix

Halftime

Il primo film da vedere assolutamente questa settimana su Netflix è dal 15 giugno il documentario Halftime dedicato a Jennifer Lopez. Nei suoi 95 minuti, il film offre uno sguardo ravvicinato dietro le quinte degli spettacoli e delle apparizioni dell’amata JLo, mostrando la grinta e la determinazione che ne fanno un’icona mondiale.

Superstar nota per la sua perseveranza, per la brillantezza creativa e i contributi culturali, JLo mette a nudo la sua evoluzione come donna latina, madre e artista. Lo scopo è porre la sua voce al servizio di qualcosa molto più grande della sola musica.

La ira de Dios

Il secondo film da vedere assolutamente questa settimana, sempre sul Netflix dal 15 giugno, è il thriller argentino La ira de Dios. Luciana è coinvolta in una serie di decessi in famiglia il cui mistero diventa sempre più fitto. Il suo capo, un enigmatico romanziere, osserva la situazione con un velo d'orrore e un atteggiamento di colpevolezza. Mentre lotta senza sosta per salvare la sorella Valentina, unica parente ancora in vita, Luciana si troverà davanti a un bivio tra ragione e morte. Una corsa contro il tempo farà venire a galla la verità e un patto di sangue stretto per porre fine ai suoi piani di vendetta.

Toma Ikuta – La sfida del Kabuki

Il terzo film da vedere assolutamente questa settimana su Netflix, dal 16 giugno, è il documentario Toma Ikuta – La sfida del Kabuki. Nell'agosto 2021 Ikuta recita per la prima volta in uno spettacolo di nuovo kabuki, nell'ultima stagione della produzione teatrale indipendente "Idomu" (Sfida) guidata dall'attore kabuki Matsuya Onoe. Compagni di classe e poi grandi amici dai tempi del liceo, Toma Ikuta e Matsuya Onoe si erano ripromessi di calcare un giorno lo stesso palco.

Proprio l'ultima rappresentazione della serie kabuki prodotta da Onoe vede la partecipazione speciale di Ikuta nel ruolo di Tatsumaki Rainoshin, nello spettacolo intitolato "Akado Suzunosuke". Il documentario segue la sfida di Ikuta alla scoperta del nuovo kabuki e racconta la sua amicizia con Matsuya Onoe.

I nuovi film su Prime Video

The Contractor

Il solo film original da vedere assolutamente questa settimana su Prime Video è dal 15 giugno il thriller d’azione The Contractor. Chris Pine ne è il protagonista nelle vesti del Sergente delle Forze Speciali James Harper. Congedato contro la sua volontà. Harper si vede negata la pensione.

Indebitato, senza opzioni e cercando di sostentare la propria famiglia, Harper si arruola con una forza militare privata clandestina. La prima missione va però storta e si trova perseguitato e in fuga. Avviluppato in una cospirazione pericolosa, cercherà di sopravvivere abbastanza da tornare a casa e scoprire il movente di coloro che lo hanno tradito. Ne parliamo nel nostro approfondimento.

I nuovi film su Sky

Diverse sono le proposte di Sky e Now. Tra i tanti film, abbiamo selezionato l’unico titolo inedito da vedere che vi piacerà di sicuro per tematiche e situazioni.

Il giro del mondo in 80 giorni

Il primo film da vedere assolutamente su Sky questa settimana è dall’11 giugno il lungometraggio animato Il giro del mondo in 80 giorni. Passepartout, una scimmietta ingenua ma vivace, ha sempre sognato di partire per un'avventura. L'opportunità arriva sotto forma di Phileas Frog, un esploratore e artista della truffa. E una scommessa multimilionaria: stabilire il nuovo record del giro del mondo in 80 giorni. Da deserti in fiamme a giungle misteriose, da intrepide principesse a locuste adoratrici di vulcani, Passepartout scoprirà quanto vasto, meraviglioso e folle sia il mondo.

Il capo perfetto

Il secondo film da vedere assolutamente dal 12 giugno su Sky è la caustica commedia Il capo perfetto con un irresistibile Javier Bardem. Blanco (Javier Bardem) è il proprietario di una storica azienda spagnola di bilance industriali, amato e stimato dai dipendenti per la sua grande umanità. Ed è in gara con la sua impresa per un premio di eccellenza locale.

Considerato da tutti e da se stesso un capo magnanimo, è disposto a qualunque cosa pur risolvere i problemi dei suoi dipendenti affinché non riducano la produttività e gli consentano di aggiudicarsi l'ambito riconoscimento. E mentre la tensione sale per la visita di ispezione della commissione del premio, Blanco inizia a collezionare una serie di errori e comici disastri che lo porteranno a dover dimostrare di essere davvero un capo perfetto...

Vi rimandiamo al nostro approfondimento per maggiori dettagli.

Sing 2 – Sempre più forte

Il terzo film da vedere assolutamente questa settimana su Sky è dal 13 giugno Sing 2 – Sempre più forte, secondo capitolo delle avventure di un gruppo di animali canterini. I protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città.

Il film segue sempre le imprese del koala Buster Moon e del suo cast, che ora deve concentrarsi sul debutto di un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theatre nella luccicante Redshore City. I protagonisti dovranno anche intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco. Riusciranno i personaggi di Sing 2 – Sempre più forte a tirarlo fuori dal suo isolamento?

Barb e Star vanno a Vista del Mar 14

Quarto film da vedere assolutamente su Sky questa settimana è dal 14 giugno la commedia in prima visione assoluta Barb e Star vanno a Vista del Mar, di cui vi parliamo nel nostro speciale approfondimento. Migliori amiche, Barb e Star lasciano la loro piccola cittadina nel Midwest per la prima volta per andare in vacanza a Vista Del Mar, in Florida. Si ritroveranno presto a vivere avventure e amori imprevisti. Ma saranno anche invischiate loro malgrado nel piano machiavellico di qualcuno intenzionato a fare una strage.

I molti santi del New Jersey

L’ultimo film da vedere assolutamente questa settimana su Sky è dal 15 giugno il dramma I molti santi del New Jersey, prequel della serie tv cult I Soprano. Il giovane Anthony Soprano cresce in uno dei periodi più tumultuosi della storia di Newark, mentre i gangster rivali salgono alla ribalta sfi­dando la potente famiglia criminale dei DiMeo. Anche Dickie Moltisanti, lo zio che Anthony venera come un idolo, ­ finisce travolto dai cambiamenti di quel periodo, esercitando al tempo stesso una grande influenza sul nipote e trasformando un adolescente sensibile nel potente padrino Tony Soprano.

