S ono tanti ogni settimana i film che arrivano in streaming tra le varie piattaforme ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, in questa seconda settimana di aprile. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro.

I film da vedere su Netflix

Rumspringa: Il viaggio di Jacob

L’unico film original da vedere assolutamente questa settimana su Netflix è dal 29 aprile la commedia Rumspringa: Il viaggio di Jacob. Un giovane Amish in viaggio verso Berlino durante il suo rito di passaggio entra in contatto con le proprie radici, s'innamora e prende una decisione importante.

Rumspringa: Il viaggio di Jacob.

I film da vedere su Prime Video

I Love America

I Love America è il film original da vedere assolutamente questa settimana su Prime Video. Dal 29 aprile, Sophie Marceu è la protagonista della commedia romantica (autobiografica) di Lisa Azuelos. Lisa (Sophie Marceau) è una donna single che decide di dare un’altra chance all’amore trasferendo la sua vita da Parigi a Los Angeles. I suoi figli hanno ormai da tempo lasciato il nido e la sua famosa – ma assente – madre è da poco venuta a mancare e Lisa ha bisogno di un cambiamento radicale. Lì ritrova il suo migliore amico Luka (Djanis Bouzyani) che ha trovato fortuna in America grazie al suo iconico drag queen bar sebbene anche lui fatichi a trovare il principe azzurro.

Luka si impegnerà per aiutare Lisa a ricominciare da capo dandole una mano a creare un profilo su un sito di incontri. Da una serie di appuntamenti imbarazzanti all’incontro a sorpresa con John (Colin Woodell), Lisa capirà così che il viaggio verso l’amore è prima di tutto quello che deve fare verso se stessa nonché quello verso il perdono nei confronti del suo primo amore: sua madre.

I Love America.

I film da vedere su Disney+

La vita nascosta

Su Disney+ il film da vedere assolutamente della settimana è dal 29 aprile La vita nascosta, dramma che segna il ritorno del regista Terrence Malick a un cinema più narrativo. Il film ripercorre la vera storia di Franz Jägerstätter, un contadino austriaco che visse nel borgo di Sankt Radegund. Fervente cattolico, nel 1938 all'arrivo dei nazisti fu l'unico del suo paese a votare contro la Anschluss, l'annessione alla Germania di Hitler. Scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, nel 1943 si rifiutò di arruolarsi nell'Armata dell'Asse e per questo fu giustiziato.

La vita nascosta sottolinea il grande legame tra Franz e la moglie Fani, in grado di resistere alle intemperie della vita. Tanto Franz è devoto alla sua causa, tanto Fani è solidale nell'appoggiarlo, gestendo la fattoria e crescendo la fattoria da sola. Per la sceneggiatura, Malick ha fatto affidamento sulle vere lettere che Franz e Fani si sono scambiati mentre l'uomo era detenuto.

La vita nascosta.

I film da vedere su Sky

Diverse sono le proposte di Sky e Now. Tra i tanti film, abbiamo selezionato alcuni che vi piaceranno di sicuro per tematiche e ambientazioni.

Magic Kids – L’eclissi solare

Il primo film da vedere assolutamente questa settimana su Sky e Now dal 30 aprile è Magic Kids – L’eclissi solare. Vlad si è appena trasferito a Crailsfelden con il padre Barnabas e frequenta la Penner-Akademie, una delle scuole di magia più famose al mondo. Crailsfelden è un posto che brulica di fate, streghe e altre creature magiche, e con l'arrivo di Vlad e del padre anche i vampiri hanno i loro rappresentanti. Vlad però è un vampiro con un grosso problema: non sopporta la vista del sangue. Ben presto, fa amicizia con un gruppo di ragazzi che come lui hanno qualche difficoltà: la fata Faye che ha paura di volare e un lupo mannaro che è allergico al pelo degli animali. L'insolito trio scoprirà una cospirazione che potrebbe far piombare l'intera cittadina nel baratro.

The Survivalist

Un anno e mezzo dopo la caduta della civiltà a causa di un'epidemia virale, un ex agente dell'Fbi è costretto a proteggere una giovane donna immune al virus da un pericoloso capobanda che le dà la caccia. Questa è a grandi linee la trama di The Survivalist, film da vedere assolutamente su Sky dall’01 maggio con Jonathan Rhys Meyers, John Malkovich e Ruby Modine.

Diabolik

Dopo il successo al cinema, il film assolutamente da vedere su Sky dal 02 maggio è il bel Diabolik con Luca Marinelli e Miriam Leone. Clerville, anni Sessanta. L'infallibile Diabolik, uno spietato ladro di cui si ignora la reale identità, ha sferrato un altro colpo, sfuggendo per l'ennesima volta a un'imboscata della polizia. In città, c'è grande attesa per l'arrivo di Lady Kant, un'affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il valore dell'inestimabile gioiello non sfugge all'attenzione di Diabolik, che nel tentativo di mettervi le mani sopra si lascia ammaliare dal fascino irresistibile della donna. La vita dello stesso Diabolik sarà però messa in pericolo: l'ispettore Ginko e la sua squadra hanno finalmente trovato un modo per farlo uscire allo scoperto.

“Abbiamo cercato di portare al cinema le storie noir e avvincenti scritte dalle sorelle Giussani e da Mario Gomboli. Di ricostruire le atmosfere cupe della città di Clerville. Di dare un volto, aiutati da un cast straordinario, ai protagonisti disegnati da grandi autori del fumetto come Enzo Facciolo e Sergio Zaniboni. E di portare al cinema l’impeccabile eleganza minimalista di questo fumetto, attraverso scenografie, costumi e uso delle luci fortemente ispirati agli albi. Tutto aggiunto alla sfida di ambientare tutto non in epoca contemporanea ma, come dice la scritta con cui si apre il film: “verso la fine degli anni 60”. Tuttavia, solo guardando il film, e non con le parole, si potrà giudicare quello che abbiamo fatto", hanno dichiarato i registi, i fratelli Manetti.

Escape Room 2: Gioco mortale

L’ultimo film da vedere assolutamente su Sky è un horror. Dal 03 maggio è disponibile, infatti, Escape Room 2: Gioco mortale, seguito di una pellicola di successo. Sei giovani si ritrovano involontariamente rinchiusi in una serie di escape room. Scopriranno lentamente ciò che hanno in comune per sopravvivere al crudele contesto in cui si trovano e di aver già preso parte a quel terrificante gioco.

