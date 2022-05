S ono tanti ogni settimana i film che arrivano in streaming tra le varie piattaforme ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, in questa prima settimana di maggio. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro.

I film da vedere su Netflix

Due agenti molto speciali 2

Il primo film da vedere assolutamente questa settimana su Netflix è dal 06 maggio la commedia d’azione francese Due amici molto speciali 2. Si tratta del seguito di un film di grande successo (almeno in patria) interpretato da Omar Sy e Laurent Lafitte. Ousmane Diakité (Omar Sy) e François Monge (Laurent Lafitte) sono due poliziotti con stili, origini e carriere assai differenti. Ora l'insolita coppia si ritrova a lavorare insieme in una nuova indagine attraverso la Francia. Quella che sembrava una semplice operazione per traffico di droga si rivela un caso criminale in piena regola. Non mancheranno il pericolo e una comicità inaspettata.

Ti giro intorno

Il secondo film da vedere assolutamente questa settimana su Netflix è, sempre dal 06 maggio, il sentimentale Ti giro intorno, tratto da un romanzo di Sarah Auden. Nell'estate prima del college Auden incontra il misterioso Eli, insonne come lei. Mentre la cittadina costiera di Colby dorme, i due intraprendono una missione notturna per far scoprire ad Auden la divertente e spensierata vita da adolescente che non avrebbe mai pensato di desiderare. Vi rimandiamo al nostro approfondimento per maggiori dettagli.

Our Father

Il terzo film da vedere assolutamente questa settimana su Netflix è un documentario, Our Father. Disponibile dall’11 maggio, ripercorre una terribile storia realmente accaduta. Jacoba Ballard è una figlia unica concepita tramite la donazione di sperma, che ha sempre sognato di avere un fratello o una sorella. Un test domestico del DNA le fa scoprire che non ha uno, ma addirittura sette tra fratellastri e sorellastre... un numero ben lontano dalla norma nella terapia dell'infertilità.

Quando il gruppo decide di indagare sul proprio curioso albero genealogico, finisce per scoprire la rivoltante verità: il ginecologo dei genitori ha eseguito l'inseminazione con il suo stesso sperma, senza l'approvazione delle pazienti, tenute all'oscuro di tutto. A poco a poco. Ballard e i suoi nuovi fratelli e sorelle si rendono conto di essere solo all'inizio nello svelare l'oscura rete di inganni del medico. La loro ricerca di giustizia rimane al centro di questa storia profondamente inquietante su un abuso di fiducia inimmaginabile.

Le foto dei film su Netflix 1/3 Due agenti molto speciali 2. 2/3 Ti giro intorno. 3/3 Our Father. PREV NEXT

I film da vedere su Sky

Diverse sono le proposte di Sky e Now. Tra i tanti film, abbiamo selezionato alcuni che vi piaceranno di sicuro per tematiche e ambientazioni.

Me contro Te: Il mistero della scuola incantata

Il primo film da vedere assolutamente questa settimana su Sky e Now è dal 07 maggio Me contro Te: Il mistero della scuola incantata, il secondo film girato dagli amatissimi Luì e Sofì. Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì sono gli ospiti d'eccezione della festa di inaugurazione. Ad attenderli lì c'è il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell'amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato

America Latina

Dopo il successo al cinema, il film assolutamente da vedere su Sky dall’08 maggio è l’intenso America Latina con Elio Germano protagonista. Siamo nella Latina dei giorni nostri. Massimo Sisti è il titolare di uno studio dentistico che porta il suo nome. Professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare: una villa immersa nella quiete e una famiglia che ama e che lo accompagna nello scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. La moglie Alessandra e le figlie Laura e Ilenia (la prima adolescente, la seconda non ancora) sono la sua ragione di vita, la sua felicità, la ricompensa a un’esistenza improntata all’abnegazione e alla correttezza. È in questa primavera imperturbabile e calma che irrompe l’imprevedibile: un giorno come un altro Massimo scende in cantina e l’assurdo si impossessa della sua vita.

(Im)perfetti criminali

Il terzo film da vedere assolutamente su Sky dal 09 maggio è l’original (Im)perfetti criminali di Alessio Maria Federici. Riccardo, Amir, Pietro e Massimo, quattro guardie giurate, non particolarmente brillanti né coraggiose, sono legate da un’amicizia indissolubile.

Quando Amir, che ha una famiglia numerosa da mantenere, perde il lavoro, gli altri tre si sentono chiamati ad aiutarlo ad ogni costo. Passando da una pessima idea a un improvvisato piano criminale, i quattro amici si troveranno in un vortice di incontri, avventure e insidie, ma anche qualche sorpresa. Perché i nostri eroi hanno ancora più di un asso nella manica…

Per maggiori approfondimenti, vi rimandiamo al nostro speciale.

Nato campione

L’ultimo film da vedere assolutamente su Sky dal 12 maggio è l’inedito Nato campione, con Dennis Quaid, Katrina Bowden e Sean Patrick Flanery. Durante un incontro di jujitsu intriso di sangue a Dubai, la leggenda del mondo del combattimento Mickey Kelley viene sconfitto dalla superstar Blaine. Anni dopo, però, un video online mostra come Blaine abbia barato e il mondo intero chiede una rivincita. Riuscirà Kelley, oramai al di là con gli anni, a rimettersi in forma in tempo per sconfiggere il nemico, ottenere vendetta e rivendicare il suo titolo di campione?

Le foto dei film Sky 1/4 Me contro Te: Il mistero della scuola incantata. 2/4 America Latina. 3/4 (Im)perfetti criminali. 4/4 Nato campione. PREV NEXT