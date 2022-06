S ono tanti ogni settimana i film che arrivano in streaming tra le varie piattaforme ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, in questa prima settimana di giugno. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro.

I nuovi film da vedere su Netflix

Interceptor

Il primo film da vedere assolutamente questa settimana su Netflix è dal 03 giugno il thriller d’azione Interceptor. JJ Collins (Elsa Pataky) è una donna capitano tosta e scottata dalla realtà, che si ritrova al comando di una remota base missilistica per la difesa da attacchi nucleari nel mezzo del Pacifico dopo essere stata cacciata ingiustamente dal suo lavoro ideale al Pentagono.

Quando un attacco coordinato minaccia la sua base, Collins si trova ad affrontare il carismatico e corrotto Alexander Kessel (Luke Bracey), un ex agente dei servizi segreti americani che vuole realizzare un piano inimmaginabile. Con pochi minuti a disposizione, Collins dovrà fare appello ad anni di addestramento tattico e militare per capire di chi può fidarsi per impedire a Kessel e ai suoi mercenari in incognito di compiere la loro terribile e perversa missione.

Hustle

Il secondo film assolutamente da vedere questa settimana su Netflix è dal 09 giugno la commedia drammatica Hustle con protagonista Adam Sandler. Dopo aver scoperto un giocatore eccezionale ma dal passato turbolento, un talent scout del basket (Adam Sandler) in cerca di riscatto decide di convincere il fenomeno sportivo a trasferirsi negli Stati Uniti senza chiedere l'approvazione della squadra. Contro ogni previsione, i due avranno un'ultima occasione per dimostrare di essere all'altezza dell'NBA.

I nuovi film su Disney+

Hollywood Stargirl

Il solo nuovo film da vedere assolutamente su Disney+ questa settimana è dal 03 giugno Hollywood Stargirl. Si tratta del sequel del film Disney+ del 2020 che racconta di Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), un’adolescente dalla voce cristallina che con i suoi semplici gesti di gentilezza riesce a rendere magica la vita degli altri.

Il nuovo film segue il viaggio di Stargirl lontano da Mica, Arizona, verso un mondo più grande fatto di musica, sogni e possibilità. Quando sua madre Ana (Judy Greer) viene assunta come costumista in un film, le due si trasferiscono a Los Angeles, dove Stargirl si ritrova circondata da un eclettico gruppo di personaggi. Tra questi ci sono i fratelli aspiranti registi Evan (Elijah Richardson) e Terrell (Tyrel Jackson Williams); il signor Mitchell (Judd Hirsch), uno dei vicini di casa di Stargirl e Roxanne Martel (Uma Thurman), una musicista che Stargirl ammira e incontra nel suo viaggio.

Trovate info e dettagli nel nostro apposito approfondimento.

I nuovi film su Sky

Diverse sono le proposte di Sky e Now. Tra i tanti film, abbiamo selezionato l’unico titolo inedito da vedere che vi piacerà di sicuro per tematiche e situazioni.

Ti ripresento i tuoi

Il primo film da vedere assolutamente questa settimana su Sky è dal 03 giugno Ti ripresento i tuoi, commedia francese di e con Dany Boon. Valentin Duquenne, un designer di moda di Parigi, provenie da una famiglia operaia del nord. Tuttavia, nasconde vergognosamente le sue origini affermando di essere stato abbandonato alla nascita. Alla vigilia di un’importante retrospettiva, da ciò deriveranno equivoci e complicazioni, complice un incidente che spedirà Valentin in coma e lo farà risvegliare come a diciassette anni.

Paw Patrol: Il film

Il secondo film da vedere assolutamente su Sky questa settimana farà felice i più piccoli. Dal 05 giugno è disponibile Paw Patrol: Il film. Humdinger, l’acerrimo nemico dei Paw Patrol, diventa sindaco della vicina Adventure City e inizia a seminare il caos. Ryder e i nostri amati super cuccioli si danno da fare per affrontare questa nuova sfida a muso alto.

E, mentre uno dei cuccioli deve affrontare il suo passato ad Adventure City, la squadra trova l'aiuto di un nuovo alleato, l’esperto bassotto Liberty. Armata di nuovi entusiasmanti gadget e attrezzature, la PAW Patrol combatterà insieme per salvare i cittadini di Adventure City!

Con chi viaggi

Il terzo film da vedere assolutamente questa settimana su Sky è dal 06 giugno Con chi viaggi. Si tratta di una commedia con Lillo, Fabio Rovazzi, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi. Trovate tutte le info nel nostro approfondimento.

Man in the Dark – L’uomo nel buio

Il quarto film assolutamente da vedere questa settimana su Sky è dal 09 giugno Man in the Dark – L’uomo nel buio. Sequel di un film di successo, ha per protagonista Norman Nordstrom, un uomo che, sottovalutato da tutti a causa della sua cecità, ha dimostrato una forza incredibile sopravvivendo a un'aggressione domestica.

Otto anni dopo aver ucciso coloro che avevano fatto irruzione nella sua abitazione, Norman vive con l'undicenne Phoenix. Ha ricostruito la famiglia e ha trovato quella giustizia che ha sempre creduto gli fosse dovuta. Quando degli intrusi si introducono nuovamente in casa sua concentrandosi su Phoenix, Norman lascerà venir fuori per la seconda volta quel lato nascosto dentro di lui, in maniera nuova e sempre inaspettata.

