S ono tanti ogni settimana i film che arrivano online tra le varie piattaforme ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, in questa terza settimana di aprile. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro.

I film Netflix

La bisbetica domata

Il primo film da vedere assolutamente online in questa terza settimana di aprile lo trovate su Netflix e si chiama La bisbetica domata. La produzione è polacca ma la storia, seppur aggiornata ai giorni nostri, è una delle più famose di William Shakespeare.

Disponibile già dal 13 aprile, racconta la storia di Kasi, una scontrosa scienziata. Kasi ritorna nella sua cittadina di campagna dopo aver chiuso con un fidanzato fedifrago. Qui, si ritroverà a dover fare i conti con uno brutto tiro da parte del fratello. Ma anche con un amore inaspettato che nasce da una bugia.

LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO

Oggi sistemiamo tutto

Oggi sistemiamo tutto è il film da vedere assolutamente online in questa terza settimana di aprile su Netflix se amate le storie di legami familiari. Con umorismo e qualche lacrima, promette di lasciarvi soddisfatti. Il film entra nel vivo quando un popolare presentatore televisivo, mai sentitosi veramente padre, scopre che il bambino che ha cresciuto non è in realtà suo figlio.

Dai caratteri decisamente opposti, i due partono alla ricerca del padre biologico. Tra pochi indizi e tanti incontri, realizzeranno di non poter stare l’uno lontano dall’altro. Disponibile già dal 13 aprile.

LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO

CHOOSE OR DIE

Chi ama i film horror e ha una certa nostalgia per gli anni Ottanta ha da vedere assolutamente online Choose or Die. Il film racconta la storia di una giovanissima ragazza che, per bisogno di soldi, tenta di conquistare un ambito premio in denaro grazie a un videogioco a 8 bit ritrovato per caso.

Kayla non sa però che chi prende parte al computer vedrà la sua realtà trasformarsi in un incubo. Tra terrore, morti e violenza, cercherà una via di fuga insieme al suo miglior amico. State ben saldi sulla sedia perché diverse volte sobbalzerete senza rendervene quasi conto!

LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO

WHITE HOT: l’ASCESA E LA CADUTA DI AMBERCROMBIE & FITCH

Il film documentario da vedere assolutamente online su Netflix dal 19 aprile è White Hot: L’ascesa e la caduta di Ambercrombie & Fitch. Già il titolo è esplicativo di ciò a cui si assisterà. Racconta infatti come uno dei marchi della moda statunitense abbia raggiunto il successo prima di crollare vorticosamente a causa delle accuse di sessismo, discriminazione ed elitarismo bianco che gli sono piovute addosso.

LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO

LA SVOLTA

Se amate i film indipendenti italiani, lontani da certi cliché e difetti, dovete vedete assolutamente online La svolta, diretto da Riccardo Antonaroli con Andrea Lattanzi, Brando Pacitto e Ludovica Martino e la partecipazione speciale di Marcello Fonte. Il film è un racconto intimo e delicato di due solitudini che si incontrano: Ludovico (interpretato dal talentuosissimo Brando Pacitto in un ruolo insolito), che vive rintanato nel vecchio appartamento della nonna ed è troppo spaventato dalla vita per uscire fuori nel mondo e mostrare se stesso, e Jack (l’ottimo Andrea Lattanzi) che invece ostenta durezza e determinazione.

La convivenza forzata dei due protagonisti, però, si trasforma man mano in un vero e proprio percorso d’iniziazione all’età adulta, alla scoperta dei rispettivi veri caratteri, in un’alternanza di comico e drammatico, di gioia e di dolore.

Il tutto viene accompagnato dalle note e dalle parole di Carl Brave, uno dei rapper più noti e acclamati della scuola romana.

Le foto dei film Netflix 1/5 La bisbetica domata. 2/5 Oggi sistemiamo tutto. 3/5 Choose or Die. 4/5 White Hot: L'ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch. 5/5 La svolta. PREV NEXT

I film Disney+

Il solo film inedito da vedere assolutamente online in questa terza settimana di aprile su Disney+ è la commedia horror Fresh. Noa (Daisy Edgar-Jones) incontra il seducente Steve (Sebastian Stan) in un negozio di alimentari e, data la sua insoddisfazione con le app di incontri, corre il rischio lasciandogli il suo numero. Dopo il loro primo appuntamento, Noa è affascinata e accetta l’invito di Steve per un weekend romantico, ma scoprirà che il suo nuovo amante nasconde degli insoliti appetiti.

LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO

Fresh.

I film Sky

Diverse sono le proposte di Sky e Now. Tra i tanti film, abbiamo selezionato alcuni che vi piaceranno di sicuro per tematiche e ambientazioni.

La befana viene di notte 2 – Le origini

Il primo film da vedere assolutamente su Sky e online su Now dal 18 aprile è La befana vien di notte 2 – Le origini, commedia diretta da Paola Randini con Monica Bellucci nei panni di una strega buona.

Siamo nel XVIII secolo. Paola (Zoe Massenti) è una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai. Si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis (Fabio De Luigi). Omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina), il Barone ha una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio verso le streghe. L’intervento della dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci), una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso. Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale…

Greta

Il secondo film da vedere assolutamente su Sky e online su Now è dal 19 aprile Greta, dramma di Neil Jordan con Isabelle Huppert e Chloë Grace Moretz. Greta racconta la storia di Frances McCullen, una giovane donna che tenta di adattarsi alla vita di New York. Frances lavora come cameriera in un ristorante di lusso di Manhattan, sente l'assenza della madre defunta e si sente lontana dal padre che si è nuovamente risposato. L'unica persona a lei veramente amica è Erica Penn, vivace rampolla di una famiglia benestante con cui condivide l'appartamento.

Quando ritrova una borsa persa nella metropolitana, Frances non ci pensa due volte a restituirla alla proprietaria, una vedova matura di nome Greta Hideg. In breve tempo le due stringono un legame così forte da destare qualche preoccupazione in Erica, che si sente come abbandonata dall'amica. Tuttavia, il fascino materno di Greta inizia a dissolversi e a divenire sempre più inquietante quando Frances scopre che nella vita della donna nulla è come appare.

Io rimango qui

Un altro film da vedere assolutamente su Sky e online su Now dal 20 aprile è il romantico Io rimango qui, tratto da un romanzo autobiografico. Si racconta la storia della sedicenne Steffi, che si è appena diplomata al liceo e attende con impazienza la gita scolastica a Parigi. Nella capitale francese ha promesso al fidanzato Fabian di trascorrere insieme quella notte romantica per cui lo fa aspettare da quando hanno iniziato a frequentarsi. Il suo piano di entrare a far parte delle forze di polizia è già impostato e il che significa che la sua vita da adulta è dietro l'angolo.

A una visita medica di routine, poco prima della partenza per la Francia, Steffi deve affrontare con i suoi genitori una diagnosi sconvolgente e inaspettata. Un cancro incurabile le spezzerà la vita in poco meno di un anno. La madre Eva cerca immediatamente di proteggerla da tutto. Il padre Frank, un prete protestante, rimette in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto. Steffi, invece, è determinata a non farsi condizionare dalla condanna imposta dal destino.

Con il vecchio pick-up che il padre ha appena preparato per lei e dopo aver incontrato il carismatico e ombroso motociclista Steve, Steffi parte con lui per un viaggio on the road con destinazione Parigi, determinata a trascorrere la sua notte con Fabian, già partito. Alle loro calcagna ci sono Eva, che vorrebbe freneticamente far rientrare il proposito della figlia, e Frank, silenziosamente sofferente. Per Steffi è l'inizio di un'avventura mozzafiato che le permetterà di scoprire ciò che vuole veramente nel tempo che le resta.

Il caso Percy

Ultimo ma non meno importante film da vedere su Sky e online su Now dal 15 aprile è Il caso Percy, presentato in occasione della Giornata Mondiale della Terra. È basato sugli atti di una causa legale intentata nel 1998 da un piccolo agricoltore contro un colosso di biotecnologie agrarie. Agricoltore settantenne, Percy Schmeiser ha affrontato la multinazionale Monsanto quando è stato accusato di aver piantato, senza licenza, della colza geneticamente modificata prodotta dalla società.

LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO

Le foto dei film Sky 1/4 La Befana vien di notte 2 - Le origini. 2/4 Greta. 3/4 Io rimango qui. 4/4 Il caso Percy. PREV NEXT