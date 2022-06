I film da vedere assolutamente in tv questa settimana (dall’11 al 17 giugno)

S ono tanti ogni settimana i film che passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dall’11 al 17 giugno 2022.

Sabato 11 giugno

L’estate è oramai arrivata con netto anticipo e sono tanti i film da vedere assolutamente in tv: ben sette. La prima proposta è quella che arriva da Rai 2 con il thriller Nell’ombra del killer, dove una donna in carriera, madre appena divorziata, si ritrova bersaglio di una cospirazione ordita dalla sua nuova assistente.

Su Rete 4 si ride con un classico della commedia all’italiana: Adriano Celentano è Innamorato pazzo di Ornella Muti, principessa di un regno che nessuno sa dove. Tutt’altra pazzia è quella invece al centro del dramma Una folle passione, proposto da Canale 5: Bradley Cooper e Jennifer Lawrence sono una coppia di coniugi alle prese con la deriva di una mancata genitorialità nell’America del 1929.

Italia 1 e 27 rispondono con due classici senza tempo: E.T. – L’Extraterrestre celebra il suo compleanno sulla cadetta Mediaset mentre Audrey Hepburn va a Colazione da Tiffany nell’ultima delle reti digitali del Biscione.

Anche La 7 propone una storia d’amore in grado di vincere i confini spazio-temporali, Kate & Leopold, con Meg Ryan e Hugh Jackman che si muovono tra la fine dell’Ottocento e i giorni nostri. Contemporaneo e contrassegnato da una certa urgenza è infine Black or White, il dramma con Kevin Costner nonno di una nipote afroamericana proposto da Tv8.

Le foto dei film di sabato 11 giugno 1/7 Nell'ombra del killer. 2/7 Innamorato pazzo. 3/7 Una folle passione. 4/7 E.T. - L'Extraterrestre. 5/7 Colazione da Tiffany. 6/7 Kate & Leopold. 7/7 Black or White.

Domenica 12 giugno

Son ben sei le proposte di film da vedere assolutamente in tv, tutte dai sapori tra loro molto diversi. Chi cerca il filmone, può puntare su Una doppia verità su Rai 3, con Keanu Reeves avvocato pronto a difendere un diciassettenne accusato di aver ucciso il padre. Canale 5 risponde con Sergente Rex, un dramma ispirato a una storia vera con Kate Mara soldatessa in Iraq al fianco del suo fedele pastore tedesco.

Su Italia 1 si ride con la commedia, tutta al maschile, Una notte da leoni, capostipite di una trilogia sui viaggi on the road dalle disastrose conseguenze, mentre su Rai 4 si punta al revenge thriller con Daughter of the Wolf, in cui una madre ex militare farebbe di tutto per salvare il figlio da un losco rapimento.

Dark Places – Nei luoghi oscuri su Iris vede invece protagonista Charlize Theron dell’adattamento di un bel romanzo di Gillian Flynn sui temi della colpa, del rimosso e della redenzione, giocato su due diversi piani temporali. Altre atmosfere, più fantastiche, segnano infine su Rai Movie il bel Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, con cui Jeunet rilegge la storia di un dodicenne che da solo attraversa tutti gli Stati Uniti.

Le foto dei film di domenica 12 giugno 1/6 Una doppia verità. 2/6 Sergente Rex. 3/6 Una notte da leoni. 4/6 Daughter of the Wolf. 5/6 Dark Places. 6/6 Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet.

Lunedì 13 giugno

Sono quattro i film da vedere assolutamente in tv se non siete in giro a festeggiare Sant’Antonio. Rai 4 propone Paradise Beach – Dentro l’incubo, in cui Blake Lively deve difendersi da sola e su una boa dagli attacchi di un famelico squalo

Tv2000 risponde invece con un classico dei classici: La locanda della sesta felicità con la straordinaria Ingrid Bergman nei panni di una missionaria in Cina. Potremmo definire classico anche il titolo proposto da Iris: Il curioso caso di Benjamin Button, in cui Brad Pitt regredisce con l’età da un giorno all’altro.

Chiude l’offerta della serata su La 5 il commovente Più forte delle parole, con David Duchovny e Hope Davis intenti alla costruzione di un ospedale migliore dopo la morte della loro figlioletta.

Le foto dei film di lunedì 13 giugno 1/4 Paradise Beach. 2/4 La locanda della sesta felicità. 3/4 Il curioso caso di Benjamin Button. 4/4 Più forte delle parole.

Martedì 14 giugno

Tra i film da vedere assolutamente in tv della serata spicca su Rete 4 l’immortale Il Piccolo Lord con protagonista l’indimenticabile Ricky Schoeder. Preparate i fazzoletti anche se optate per La scelta, il film proposto da Canale 5 con Teresa Palmer e Benjamin Walker protagonisti di una storia d’amore impossibile.

Su Tv2000 continua il ciclo dedicato a Marilyn Monroe con il cult Quando la moglie è in vacanza, il film che ha reso memorabile la famosa scena “vento della metropolitana”. A suo modo un cult è anche New Moon, il secondo capitolo di Twilight proposto da La 5.

Rai 4 risponde con il teso thriller Before I Go to Sleep in cui Nicole Kidman non ricorda nulla del suo passato, nemmeno che il marito Colin Firth ha provato a farla fuori. Se poi invece volete vedere Belen Rodriguez recitare bene passate su Cine 34 dove c’è la commedia Se sei così ti dico sì, in cui Belen interpreta una diva di cui si “innamora” Emilio Solfrizzi.

Un cenno meritano anche le due proposte comiche di Tv8 e Cielo, Due cuori e una provetta, e Due fidanzati per Juliette. Nel primo, Jennifer Aniston decide di ricorrere all’inseminazione artificiale ma nulla va secondo i piani. Nel secondo, l’indecisa Alexandra Lamy non sa che pesci prendere quando incontra due uomini molto diversi tra cui scegliere.

Completa l’offerta della serata il tenere Una moglie per papà su 27 con una straordinaria Whoopi Goldberg, chiamata a lenire i dolori di una bambina rimasta senza mamma.

Le foto dei film di martedì 14 giugno 1/9 Il piccolo Lord. 2/9 La scelta. 3/9 Quando la moglie è in vacanza. 4/9 New Moon. 5/9 Before I Go to Sleep. 6/9 Se sei così ti dico sì. 7/9 Due cuori e una provetta. 8/9 Due fidanzati per Juliette. 9/9 Una moglie per papà.

Mercoledì 15 giugno

Serata piatta di film da vedere assolutamente in tv. Quattro sono le reti che puntano su qualcosa di godibile. Parte Rai 1 con la commedia Scusate se esisto con Paola Cortellesi e Raoul Bova che giocano con le identità di genere per salvaguardare le loro carriere professionali. Di tutt’altro tenere è su Iris invece il bel film di David Lynch, Una storia vera, con un anziano protagonista che con il suo tosaerba alla ricerca del fratello perduto da tempo.

Rai Movie opta per il sentimentale Cosa mi lasci di te, basato sulla vera esperienza del cantante Jeremy Camp e sulla sua storia d’amore con Melissa, segnata da perdita ma anche speranza. Chiude la proposta della serata su La 5 la commedia romantica per eccellenza, Love Actually, un compendio sulle moderne relazioni con Hugh Grant e Keira Knightley.

Le foto dei film di mercoledì 15 giugno 1/4 Scusate se esisto!. 2/4 Una storia vera. 3/4 Cosa mi lasci di te. 4/4 Love Actually.

Giovedì 16 giugno

Tra i film da vedere assolutamente in tv si segnala su Rai 2 il passaggio del sottostimato Io sono Tempesta con la coppia Marco Giallini ed Elio Germano in una storia all’insegna dei buoni sentimenti e dell’amicizia. Rai 3 risponde con il thriller Doppia colpa con un professore accusato di essere il responsabile della scomparsa di una sua studentessa. L’azione orientale è invece al centro di Vanguard – Agenti speciali, in prima tv su Italia 1: al centro c’è una compagnia di sicurezza segreta a cui si rivolge un contabile preso di mira dai peggiori mercenari del mondo.

La conquista dell’Everest tentata in maniera tragica nel 1996 da due diverse spedizioni è raccontata in Everest, bel dramma di sopravvivenza proposto da Iris. Rai Movie, dal canto suo, punta sul thriller La isla minima, con al centro la caccia al serial killer che da tempo terrorizza il profondo sud della Spagna nel 1980.

È un horror puro invece Ma su Italia 2 con Octavia Spencer nei panni inediti della psicopatica. Ultimo titolo della serata è, infine, su La 5 la commedia Ti presento un amico con Raoul Bova alla ricerca, tra mille incontri sbagliati, dell’anima gemella.

Le foto dei film di giovedì 16 giugno 1/7 Io sono Tempesta. 2/7 Doppia colpa. 3/7 Vanguard - Agenti speciali. 4/7 Everest. 5/7 La isla minima. 6/7 Ma. 7/7 Ti presento un amico.

Venerdì 17 giugno

Se siete scaramantici e volete rimanere a casa, ben 7 sono i film da vedere assolutamente in tv tra cui poter scegliere. Rai 3 offre in prima visione Driven – Il caso DeLorean, sulla storia di colui che ha rivoluzionato l’industria americana dei motori tra luci e ombre. Anche Italia 1 ha una prima visione: la commedia italiana, campione d’incassi, Moschettieri del Re – La penultima missione con Favino inedito moschettiere.

Su Tv2000 Robert Pattinson guida il cast di Come l’acqua per gli elefanti, impegnandosi in una relazione sentimentale e circense con la bella Resee Whiterspoon. Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti sono invece su Rai Movie i protagonisti di Io che amo solo te, da un romanzo di Luca Bianchini.

Su La 5 si ride molto (e anche scorrettamente) con Le amiche della sposa, dallo stesso team creativo di Barb e Star vanno a Vista del Mar. Su Italia 2 invece ci si spaventa con Non aver paura del buio, un horror con Katie Holmes e una figliastra adolescente alle prese con una specie di antiche e oscure creature.

Si può infine sognare su 27 con una favola intramontabile: LadyHawke, con Michelle Pfeiffer vittima di un sortilegio che la trasforma in falco.

Le foto dei film di venerdì 17 giugno 1/7 Driven - Il caso DeLorean. 2/7 Moschettieri del Re - Penultima missione. 3/7 Come l'acqua per gli elefanti. 4/7 Io che amo solo te. 5/7 Le amiche della sposa. 6/7 Non avere paura del buio. 7/7 LadyHawke.