I film da vedere assolutamente in tv questa settimana (dal 30 aprile al 06 maggio)

S ono tanti ogni settimana i film che ogni settimana passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 30 aprile al 06 maggio 2022.

SABATO 30 APRILE

In tv, su Rete 4, tra i film da vedere assolutamente passa Miami Supercops per il ciclo dedicato a Bud Spencer e Terence Hill. Amici da lungo tempo, Doug e Steve indagheranno su un’inchiesta alquanto spinosa a suon di astuzia e immancabili pugni d’ordinanza. Su Italia 1 continuano, invece, le avventure animate di Diego, Manny e Sid in L’era glaciale 2 – Il disgelo.

Su Rai 4 chi ama Riccardo Scamarcio e le sue interpretazioni più dure può seguire Lo spietato, titolo in cui l’attore interpreta il criminale calabrese Santo Russo trapiantato nella Milano degli anni Settanta.

Si cambia genere su Rai Movie con la commedia Single ma non troppo sulla storia di otto single di New York alla ricerca della loro altra metà nel corso di una notte. Nel cast, Rebel Wilson e Dakota Johnson, tra gli altri. Commedia prettamente sentimentale è, infine, su 27 Sabrina, remake dell’omonimo film, con Harrison Ford e Julia Ormond.

DOMENICA 01 MAGGIO

Tra i film assolutamente da vedere in tv questa settimana c’è su Rai 1 il nuovo passaggio di Felicia Impastato, il tv movie con Lunetta Savino (vista di recente in Studio Battaglia) dedicato alla madre di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel 1978.

Su Rai Movie, invece, si cambia clima grazie a I 3 moschettieri, firmato da Paul Anderson in cui la brava Milla Jovovich interpreta la mefistofelica Milady. Chiude la proposta della serata Tv2000 con Promised Land, in cui Matt Damon abbraccia temi ambientalistici per una riflessione sulla gerarchia delle cose che contano.

LUNEDI 02 MAGGIO

Quattro sono le proposte di film assolutamente da vedere in tv e ben si adattano con la loro diversità a palati differenti. Su Italia 1 c’è l’action fantascientifico Bloodshot con Vin Diesel nei panni di un soldato riportato in vita. Tv8, invece, ci fa ridere con Nonno, questa volta è guerra in cui il nonno Robert De Niro si ritrova in guerra con il nipote adolescente per una stanzetta.

Su Cielo, chi ama i titoli d’autore, si può recuperare il duro Shorta, con due poliziotti al centro costretti a confrontarsi con i disordini legati alla diffusione della notizia della morte di un diciannovenne arabo. 27 ha la proposta divertente rosa della serata: La rivolta delle ex, con Matthew McConaughey e Jennifer Garner.

MARTEDI 03 MAGGIO

Tra i film assolutamente da vedere in tv della serata spicca su La 5 la commedia Qualcosa di cui sparlare, con una Julia Roberts in ottima forma. Qualcosa di speciale è, invece, la proposta rosa di Rai 2, con Jennifer Aniston si innamora di uno scrittore che non ha ancora superato la morte della moglie.

Elektra su Rai 4 vede invece Jennifer Garner entrare nei panni di Elektra, personaggio dei fumetti tornata in vita per vendicarsi. Cielo infine propone la commedia francese Per sfortuna che ci sei, in cui un uomo sembra portare sfortuna a tutte le donne che si innamorano di lui (del film esiste anche un remake italiano con Ambra Angiolini ed Enrico Brignano).

MERCOLEDI 04 MAGGIO

Il film assolutamente da vedere in tv della serata è su Rai 1 e si intitola The Wife – Vivere nell’ombra. La protagonista è Glenn Close nei panni della moglie di uno scrittore di successo, insignito con il Nobel, che dopo quarant’anni di unione decide di riprendersi in mano la sua vita. Anne Hathaway è invece la splendida protagonista su Rai 4 di Colossal, una commedia romantica fantascientifica su una donna che deve imparare a risolvere i suoi problemi per crescere.

Rai Movie celebre un’altra donna ma realmente esistita, la professoressa Deborah Lipstadt. Interpretata da Rachel Weisz in La verità negata, Lipstadt si è opposta allo storico negazionista David Irving.

Su La 5 un giovane Ryan Reynolds è il protagonista di Certamente, forse, una commedia indie in cui una figlia undicenne chiede al padre il motivo per cui ha rotto con sua madre, con tutte le divagazioni del caso. Chiude l’offerta della serata su La 7D un cult intramontabile: Tootsie, in cui Dustin Hoffman veste i panni di un’antesignana di Drusilla Foer.

GIOVEDI 05 MAGGIO

Tra i film da vedere assolutamente in tv questa sera c’è su Rai 3 la commedia tutta al femminile Ladies in Black, adattamento di un romanzo di Madeleine St. John su un gruppo di commesse in un grande magazzino di Sidney nel 1959. Rai 2 propone invece la commedia tutta italiana A Napoli non piove mai di e con Sergio Assisi nei panni di un eterno Peter Pan (almeno fino a quando non si innamora della bella Valentina Corti).

Su La 5 c’è un classico imperdibile con Clint Eastwood e Meryl Streep, I ponti di Madison County, sull’amore di due persone mature vissuto intensamente nell’arco di quattro giorni.

Anche questa settimana c’è un film con J. Lo, contrapposta questa volta a Jane Fonda: Quel mostro di suocera. Già dal titolo, è facile intuire di cosa si parli!

VENERDI 06 MAGGIO

Su Cielo c’è un film assolutamente da vedere e rivedere. Lo splendido La vita di Adele, tratto da un famosissimo fumetto francese. Racconta la storia d'amore assoluto tra due donne (una con la vocazione per la pittura e una per l'insegnamento) e la storia di una ragazza che è poi diventata un'insegnante.

Anche Rai Movie ha una proposta femminile: l’italiano Beate, una commedia in cui un gruppo di operaie e suore lavorano insieme producendo intimo sexy. E a proposito di icone sexy si può rivedere su Cine 34 Edwige Fenech in uno dei suoi titoli stracult: La soldatessa alle grandi manovre.

Su La 5 ritroviamo, infine, Renée Zellweger nei panni dell’impenitente Bridget Jones in Bridget Jones’s Baby, terzo e al momento ultimo capitolo dedicato alla single cinematografica più nota.

