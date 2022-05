I film da vedere assolutamente in tv questa settimana (dal 28 maggio al 03 giugno)

S ono tanti ogni settimana i film che passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 28 maggio al 03 giugno 2022.

SABATO 28 MAGGIO

Ben sette sono le proposte di film da vedere assolutamente in tv, soprattutto se non si vuole assistere su Canale 5 alla finale di Champions League. La prima viene da Rai 1 che propone la commedia francese Tutti in piedi, il cui soggetto ha ispirato il recente Corro da te di Riccardo Milani: amore e diversità motoria i temi al centro.

Rai 2 dà invece il via ai thriller del sabato sera con Le regole della pazzia, in cui un amorevole nonna farebbe di tutto per proteggere i suoi nipoti, anche trasformarsi in assassina. Rete 4 continua il suo ciclo di film dedicato a Bud Spencer con Banana Joe, una favola avventurosa per bambini mentre Italia 1 pensa ai più piccoli con un titolo oramai cult, Mrs Doubtfire, con un irresistibile Robin Williams.

Chi vuole vedere la prima prova da attrice di Emma Marrone può poi girare su Rai Movie e ammirarla in Gli anni più belli, dramma corale di Gabriele Muccino. Rai 4 e 27 rispondono puntando sul cinema americano: Chi è senza colpa è la proposta della prima mentre Out of Sight con J. Lo e George Clooney quella della seconda.

DOMENICA 29 MAGGIO

Tra i film da vedere assolutamente in tv spicca su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro, con cui Christopher Nolan continua il suo racconto di Batman grazie a Christian Bale e Heath Ledger. Nove risponde con il bel La mia vita è uno zoo con Matt Damon vedovo che si trasferisce con i figli all’interno di un vecchio zoo.

La chiave di Sara è il film proposto da Iris: tratto da un famoso romanzo, fa luce sul rastrellamento degli ebrei a Parigi nel 1942 e sulle sue conseguenze sui sopravvissuti. Rai 4, invece, si affida a Charlie Says, angosciante dramma sulla setta di Charles Manson.

Di tutt’altro tenore l’offerta di Cielo e Cine 34 che rispondono rispettivamente con The Nightwatcher – Il vendicatore (thriller con al centro un agente che cerca vendetta per la morte della figlia) e Ultras (dramma sulla degenerazione del tifo calcistico).

Lunedì 30 maggio

Cinque sono i film da vedere assolutamente in tv e il primo è di sicuro un classico dell’horror: L’esorcista, in onda su Iris, caposaldo di un intero genere cinematografico. Atmosfere da thriller ha invece l’interessante Letto Nr. 6 proposto da Rai 4 con la dottoressa Carolina Crescentini a far luce sull’oscuro passato di una clinica psichiatrica.

Cielo propone un titolo oramai entrato nella storia del Cinema: Casinò di Martin Scorsese, con una delle prove più interessanti dell’attrice Sharon Stone. Atmosfere più leggere sono infine quelle della commedia romantica C’è post@ per te su 27 (con la coppia d’oro formata da Tom Hanks e Meg Ryan) e della commedia, tutta italiana, Una donna per amica su Cine 34 (dove la donna del titolo è Laetitia Casta).

Martedì 31 maggio

Tra i film da vedere assolutamente in tv va segnalato su Tv2000 Fermata d’autobus, un cult in cui Marilyn Monroe ha la possibilità di essere non solo la bellezza che era ma anche una brava attrice. È una donna forte anche la protagonista di Colette, film biografico su Rai 5 con Keira Knightley nei panni della scrittrice e giornalista Colette.

Chiudono l’offerta della serata due commedie: la francese Just a Gigolo su Cielo (con Kad Merad improbabile gigolò) e l’americana Prima ti sposo, poi ti rovino (caustica satira sul divorzio con George Clooney e Catherine Zeta-Jones).

Mercoledì 01 giugno

Canale 5 propone uno dei film da vedere assolutamente in tv: la commedia sentimentale 7 ore per farti innamorare con Serena Rossi, che insegna tecniche per rimorchiare al giornalista Giampaolo Morelli. Altra commedia è anche quella proposta da Rai Movie che cala il primo capitolo di Smetto quando voglio su una banda di improbabili “spacciatori” di una nuova droga.

Di diverso tenore è The Imitation Game, la biografia del matematico Alan Turning (Benedict Cumberbatch) proposta da Nove. Interessante tanto quanto il titolo proposto da La 5, A piedi nudi, in cui Evan Rachel Wood interpreta una giovane appena uscita da una clinica psichiatrica.

Giovedì 02 giugno

Serata alquanto sciapa di film da vedere assolutamente in tv. Ci si può però accontentare con il romantico Sweet November proposto da La 5, con Keanu Reeves e Charlize Theron in una sorta di Love Story. Oppure con la denuncia sociale proposta dall’horror Scappa – Get Out su Italia 2.

Chi vuole può anche provare a ridere con La mia banda suona il pop, commedia su Canale 5 con Christian De Sica attempato musicista alle prese con un furto ai danni di un magnate russo. O con Appena un minuto su Rai 2, con Max Giusti alle prese con uno smartphone che lo fa tornare indietro di un minuto.

Su 20 è invece possibile recuperare Sherlock Holmes – Gioco di ombre, sequel del film che ha rinverdito il mito di Sherlock Holmes, mentre su Italia 1 ci si può far assordare dal fracassone Bumblebee, figlio diretto di Transformers.

Venerdì 03 giugno

Tra i film da vedere assolutamente in tv va consigliato senza dubbio su Rai 3 la commedia Non succede, ma se succede… con Charlize Theron nei panni di un’ex babysitter diventata Segretaria di Stato per cui ha da sempre una cotta uno degli ex bambini di cui si prendeva cura. Politicamente scorretta è invece la commedia Bad Moms, proposta da La 5 con tre mamme che si ribellano alle convenzioni del loro ruolo.

Si ride anche su Canale 5 con Aldo, Giovanni e Giacomo protagonisti di Il ricco, il povero e il maggiordomo. Si piange con il melodramma Il mandolino del capitano Corelli, con Nicolas Cage e Penelope Cruz, su Iris o con il dramma, ispirato a una storia vera, Ayla – La figlia senza nome su Rai Movie.

