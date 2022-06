I film da vedere assolutamente in tv questa settimana (dal 25 giugno all’01 luglio)

S ono tanti ogni settimana i film che passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 25 giugno all’01 luglio 2022.

Sabato 25 giugno

Sono quattro le proposte di film da vedere assolutamente in tv nel corso della serata e due sono anche delle prime visioni. È il caso di Rai 2 che, per il ciclo dedicato ai gialli del sabato sera, propone Nessuna bugia può rimanere nascosta, film tv targato Lifetime. Protagonista è una coppia di giovani che, abituati ad acquistare ville per poi rivenderle, si imbatte in una interior designer che nasconde un lato più che oscuro. Tv2000 risponde con l’inedito Un ruolo per papà, commedia belga sul legame tra una bambina e il padre aspirante attore. Lasciato il sicuro lavoro in banca, l’uomo non ha nessuno che crede in lui, a eccezione della figlioletta Zoe, pronta a prestargli tutto il suo aiuto.

Tra i classici della serata, non potete perdere su Rete 4 Lo chiamavano Bulldozer, commedia in cui Bud Spencer a suon di pugni si confronta con il mondo del football americano. Italia 2 invece ripesca Gremlins 2, proseguendo le avventure delle piccole creature mostriciattolo che, questa volta, invadono New York.

Domenica 26 giugno

Tra i film da vedere assolutamente in tv spicca su Canale 5 Tornare a vincere, in cui Ben Affleck, in piena crisi, accetta da semplice operaio di allenare la squadra di basket del liceo in cui ha militato da ragazzo. Italia 1 prosegue invece le (dis)avventure di Bradley Cooper & Co. in Una notte da leoni 3 mentre Cielo propone il thriller con Andy Garcia The Unsaid – Sotto silenzio, in cui uno psicologo è alle prese con il suicidio del figlio affidato alle cure di un collega.

Se siete appassionati delle vicende presidenziali e sentimentali dei Kennedy, su Rai Storia passa Lo scandalo Kennedy: lo scandalo del titolo è legato alle vicende di Ted Kennedy e alla morte della giovane stratega Mary Jo Kopeche. Zoe Bell è una fotografa di guerra in mezzo a un conflitto nella giungla colombiana in Fuga nella giungla, proposto da Rai 4.

Completa l’offerta della serata su Iris The Burning Plain – Il confine della solitudine, in cui Charlize Theron interpreta la direttrice di un ristorante incapace d’amare sullo sfondo di un racconto corale.

Lunedì 27 giugno

Due sono i film da vedere assolutamente in tv che risaltano tra le tante proposte della serata. Il primo è offerto da Rai 1, che per il ciclo dedicato a Julia Roberts ha scelto Ben is Back, dramma in cui una madre deve fare i conti con le conseguenze della tossicodipendenza del figlio. Il secondo è invece trasmesso da Cielo per il Pride Month: La diseducazione di Cameron Post, in cui Chloe Grace Moretz interpreta una giovane lesbica alle prese con i tentativi di chi vorrebbe curare le sue “perversioni” sessuali.

Se volete ridere dei difetti del nostro paese, Nove propone Viva l’Italia, commedia corale diretta da Massimiliano Bruno, mentre se cercate azione Rai 4 vi delizia con Jungle in cui Daniel Radcliffe, l’amato Harry Potter, deve fare appello a tutto il suo coraggio per sopravvivere nella giungla boliviana.

Tv2000 pesca tra i classici e propone Il cardinale, dramma su un sacerdote di Boston che vede la sua fede minata da tanti problemi e dall’amore di una studentessa, con Romy Schneider nel cast. Non è ancora un classico ma potrebbe esserlo The Prestige di Christopher Nolan, trasmesso da Iris: Hugh Jackman e Christian Bale si sfidano a suon di magia e segreti nella Londra di inizio Novecento.

Seppur non sia un capolavoro, Free State of Jones su Rai Movie ci aiuta a riflettere sulla Guerra di Successione negli Stati Uniti di metà Ottocento. Pericolosamente insieme su 27 ci spinge infine a capire perché Ivan Reitman sia stato un grande maestro della commedia statunitense degli anni Ottanta.

Martedì 28 giugno

Tra i film da vedere assolutamente in tv per il ciclo dedicato alle storie d’amore Rai 1 propone l’inedita commedia C’era una volta a Montecarlo, una favola con protagonista un giovane appassionato di poker che per sbancare i casinò del principato si finge un principe. Canale 5 replica con Sono solo fantasmi, commedia con un improbabile trio di fratellastri che, capitanati da Christian De Sica, si improvvisano cacciatori di fantasmi.

Cielo ripesca Mona Lisa Smile, titolo degli anni Novanta con Julia Roberts nei panni di un’insegnante dalle idee progressiste in un college tutto al femminile, mentre Tv8 si affida a Indovina chi, remake di un classico di Hollywood (Indovina chi viene a cena) a parti invertite: un bianco deve essere accettato come fidanzato della figlia da una famiglia nera.

La 5 continua il ciclo Twilight con Breaking Dawn – Parte 1 mentre Italia 2 ripesca un evergreen dell’horror degli anni 2000, Final Fantasy. Il mitico Cary Grant è il protagonista della commedia Cammina, non correre proposta da Tv2000 con al centro un inedito triangolo amoroso tra un miliardario inglese, una giovane e un atleta americano. Chiude l’offerta della serata su Cine 34 Immaturi – Il viaggio, seguito del cult in cui un gruppo di adulti, dopo aver sostenuto nuovamente l’esame di maturità, si regala un viaggio in Grecia.

Mercoledì 29 giugno

Serata decisamente scarsa di film da vedere assolutamente in tv. Il titolo imperdibile è sicuramente Insomnia di Christopher Nolan, proposto da Iris, con protagonisti in un gioco di ricatti e omicidi Al Pacino e il compianto Robin Williams.

La spensieratezza segna la commedia Modalità aereo su Rai 1: il miliardario Paolo Ruffini prima di partire dimentica il cellulare con i codici di accesso ai suoi conti e i contatti di numerosi vip nel bagno dell’aeroporto. Ne approfitteranno Lillo e Dino Abbrescia, due addetti alle pulizie. 40 giorni & 40 notti è invece la proposta di La 5 in cui Josh Hartnett, mollato dalla ragazza, fa un voto: niente sesso per 40 giorni. Peccato, però, che nel frattempo conosca la ragazza dei suoi sogni!

Chiude la proposta della serata Twister su 20, un disaster movie su una coppia di meteorologi che danno la caccia a uno sciame di tornado.

Giovedì 30 giugno

Cinque sono le proposte di film assolutamente da vedere in tv. La più interessante è senza dubbio su Nove Mr & Mrs Smith, la commedia d’azione che sul set ha fatto sbocciare l’amore tra Angelina Jolie e Brad Pitt: e a guardare la loro chimica si capisce anche perché. Cielo propone invece The Grey, in cui il supereroe Liam Neeson deve sopravvivere a un branco di lupi famelici in Alaska.

Rai Movie ripercorre la storia del rapimento Getty in Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott. La produzione del film si è rivelata particolarmente travagliata a causa dei guai giudiziari e delle accuse di molestie sessuali piombate su Kevin Spacey, sostituito a riprese finite (con un lavoraccio di post produzione) dal grande Christopher Plummer.

Se cercate due titoli spensierati tra loro molto diversi potete optare per Tv2000 e Cine 34. Tv2000 propone Music Graffiti, commedia diretta da Tom Hanks che ci porta nell’estate americana del 1964, Cine 34 risponde con Fracchia la belva umana, stracult con Paolo Villaggio protagonista e antagonista di uno scambio di persona.

Venerdì 01 luglio

Sei sono le proposte di film tv assolutamente da vedere. Rai 3 propone in prima tv la commedia inglese Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi, in cui un giovane aspirante suicida assolda un killer poco prima di pentirsi della sua scelta. Su Italia 1 è invece possibile vedere uno degli ultimi film interpretati da Paul Walker nei panni di un agente dell’antidroga: Brick Mansions.

Iris risponde con Argo, il bel film di e con Ben Affleck che rilegge l’assalto dell’ambasciata Usa a Teheran nel 1969: non per tutti. Atmosfere ben differenti sono quelle su La 7 del thriller Schegge di paura in cui il cinico Richard Gere deve difendere il giovane Edward Norton dall’accusa di aver ucciso un arcivescovo. Il movente? I filmini hard che il religioso faceva girare ai ragazzi…

Si ride infine su La 5 con Melissa McCarthy ladra di identità in Io sono tu e su Cine 34 con l’immarcescibile Superfantozzi, con Paolo Villaggio in viaggio nel tempo e nella storia.

